Правозащитники добились уголовного преследования силовика за избиение жителя Кубани

13 мая 2021, 21:07

Замначальника одного из районных отделов МВД в Краснодарском крае заподозрен в избиении задержанного. Были избиты сразу три человека, их заставляли признаться в краже, сообщили правозащитники.

Дело о превышении должностных полномочий с угрозой применения насилия возбуждено как против замначальника районного отдела полиции, так и против неустановленных сотрудников правоохранительных органов, отчиталось краевое следственное управление. По версии следствия, в марте на ферме в Калининском районе был задержан подозреваемый в краже скота. Когда мужчина попытался скрыться, высокопоставленный полицейский ударил его ногой по телу, лицу и голове, а другой силовик "произвел несколько шумовых выстрелов в сторону задержанного", говорится в пресс-релизе ведомства.

Мера пресечения для подозреваемого еще не определена, сообщило сегодня на своем сайте управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Полицейские задержали тогда трех человек, а не одного, и все они обратились за помощью к правозащитникам, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель регионального отделения "Комитета против пыток" Сергей Романов. По его словам, 19 апреля юристы правозащитной организации написали заявление в Следственный комитет в интересах Андрея Попова, избиение которого и стало основанием для возбуждения дела, и Николая Бондаренко. Еще одним заявителем был Сергей Дузь. "Мы рады, что уголовное дело возбуждено и появился первый подозреваемый, но он не один избивал задержанных мужчин", - подчеркнул Романов.

Андрей Попов - житель станицы Роговской, он обратился в "Комитет против пыток" 17 марта. По словам Попова, 10 марта около трех часов ночи он со своим приятелем Сергеем Дузем приехал в станицу Калининскую на ферму к знакомому Николаю Бондаренко, где и произошло их задержание и избиение силовиками. Попов утверждает, что из него выбивали признание в краже коров и отопительных котлов. Перед заключением в изоляторе временного содержания Попова осмотрели врачи Выселковской районной больницы. Они диагностировали ушиб почек и мягких тканей лица, рассказал Сергей Романов. Он уточнил, что Андрей Попов и Сергей Дузь с 13 марта находятся в СИЗО по делу о краже.

19 марта к правозащитникам также обратился Николай Бондаренко. Он рассказал, что 10 марта Андрей Попов приехал к нему и предложил купить коров. В это время на территорию фермы заехало несколько автомобилей, из которых выбежали люди в камуфляжной форме, масках и с автоматами. Они положили всех на землю и начали избивать, заявил Бондаренко. Он насчитал не мене десяти ударов, нанесенных ему. Как рассказал Сергей Романов, Бондаренко перестали бить только после того, как он крикнул, что является хозяином фермы.

"Задержание происходило ночью, велась видеосъемка процесса задержания. На ней видно, как избивают Попова и другого заявителя - Николая Бондаренко. Ему 66 лет, в результате избиения ему словами три ребра, позвонок. После задержания их доставили в отдел <силовой структуры>, где в течение суток выбивали явки с повинной", - рассказал Романов. Чувствуя острую боль в ребрах и сердце, Бондаренко был вынужден написать явку с повинной, сообщил правозащитник.

При медицинском обследовании у Николая Бондаренко были обнаружены кровоподтеки в области грудной клетки, левой руки и левой ноги, ссадины в области правой руки. Окончательный диагноз звучит как "закрытый перелом 8,9,10 ребер слева без смещения отломков, ушиб коленного сустава".

Сергей Дузь обратился в "Комитет против пыток" уже 18 апреля. "Оперативную съемку избиения юристы нашли в одном из местных Telegram-каналах, на которой запечатлено, как избивают Попова. Я надеюсь, что следствие установит и других подозреваемых по этому делу", - сказал Романов. Он добавил, что правозащитники намерены добиться признания потерпевшими и Бондаренко с Дузем.