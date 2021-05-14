14 мая 2021, 20:13

Пашинян попросил у Путина военной помощи

Глава правительства Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить помощь, в том числе военную, для разрешения ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном.

Как писал "Кавказский узел", по данным армянской стороны, 12 мая азербайджанские военные продвинулись вглубь Сюникской области Армении и попытались закрепиться в районе Черного озера. 13 мая Минобороны Армении заявило, что предотвратило еще одно вторжение на территорию страны. В Сюникской и Гегаркуникской областях Армении находятся около 250 азербайджанских военных, заявил в тот же день и.о. главы правительства Никол Пашинян. Официальный Баку заявил на это, что азербайджанские пограничники всего лишь меняли дислокацию в граничащих с Арменией Лачинском и Кельбаджарском районах. Сегодня Армения направила официальное заявление в Организацию договора о коллективной безопасности в связи с проникновением азербайджанских военных на территорию страны.

Передвижения азербайджанских войск на границе происходят согласно картам министерства обороны СССР 1970-х годов, заявил азербайджанский военный эксперт Натиг Джафарли. Азербайджан пользуется пассивностью армянской стороны и предпринимает попытки закрепиться на более выгодных позициях, считают армянские военные аналитики. По их мнению, вооруженный конфликт в Сюникской области маловероятен, поскольку армянская сторона пытается разрешить ситуацию дипломатическим путем.

13 мая Никол Пашинян беседовал по телефону с Владимиром Путиным, однако военную помощь он не просил, поскольку глава России также счел, что азербайджанские силы должны вернуться на исходную позицию, заявил и.о. премьер-министра сегодня в ходе заседания парламента.

"Азербайджан частично вернулся на свои позиции, в некоторых местах продолжает находиться на территории Армении, поэтому мы посчитали необходимым уже сегодня официально обратиться к президенту России за помощью в разрешении ситуации, в том числе, за военной помощью", - заявил Никол Пашинян.

За поддержкой к России Пашинян обратился на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 1997 года, а также на основании Договора о совместной армяно-российской объединенной группировке, отметил он.

Карты, на которые ссылается азербайджанская сторона, "фальшивые", и не соответствуют действительности, настаивает Пашинян. Он сообщил, что к переговорам с Азербайджаном сегодня присоединился представитель российской 102-ой военной базы со своими рабочими картами, которые соответствуют картам Армении. Согласно этим утвержденным еще в советское время Генштабом картами, азербайджанские военнослужащие находятся на территории Армении и должны покинуть ее, заключил и.о. премьер-министра. 

О ситуации в Сюникской области также рассказал своему российскому коллеге Сергею Шойгу и.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян. По его словам, на всех участках, где присутствуют азербайджанские военные, в том числе и в районе Черного озера, вся местность, все пути их снабжения находятся под полным контролем армянских военных, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Армении.

Арутюнян подчеркнул недопустимость любых поползновений в отношении территориальной целостности Армении, отмечается в сообщении Минобороны.

Напомним, что по результатам осеннего обострения карабахского конфликта в 2020 году на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские пограничные посты. Граница прошла по трассе Горис – Капан, часть жителей Армении вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. С информацией об осеннем обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Прокуратура Армении начала расследование в связи с инцидентом в Сюнике", "Инцидент в Сюникской области продемонстрировал уязвимость границ Армении", "Армянские военные приведены в боевую готовность на фоне пограничного конфликта".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

14 мая 2021, 21:00

14 мая 2021, 19:30

  • Правозащитники добились госпитализации депортированного чеченца

    Уроженец Чечни Мансур Исмаилов, которого депортировали из Франции, получил экстренную медицинскую помощь в больнице. Сотрудники погранслужбы позволили Исмаилову покинуть здание аэропорта, однако единственным документом у него на руках осталось свидетельство на въезд в Россию, сообщили правозащитники.

14 мая 2021, 18:48

  • Ученые поддержали альтернативу официальному плану агломераций в Дагестане

    Дагестанские чиновники представили премьер-министру России устаревший и неэффективный проект создания городских агломераций в регионе и на протяжении многих лет отвергают сотрудничество с независимыми специалистами в этом вопросе, заявил экономист Михаил Чернышов. Участники конференции в Махачкале поддержали проект агломерационного развития, предложенный Чернышовым.

14 мая 2021, 18:00

14 мая 2021, 17:23

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи