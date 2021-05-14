Пашинян попросил у Путина военной помощи

Глава правительства Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить помощь, в том числе военную, для разрешения ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном.

Как писал "Кавказский узел", по данным армянской стороны, 12 мая азербайджанские военные продвинулись вглубь Сюникской области Армении и попытались закрепиться в районе Черного озера. 13 мая Минобороны Армении заявило, что предотвратило еще одно вторжение на территорию страны. В Сюникской и Гегаркуникской областях Армении находятся около 250 азербайджанских военных, заявил в тот же день и.о. главы правительства Никол Пашинян. Официальный Баку заявил на это, что азербайджанские пограничники всего лишь меняли дислокацию в граничащих с Арменией Лачинском и Кельбаджарском районах. Сегодня Армения направила официальное заявление в Организацию договора о коллективной безопасности в связи с проникновением азербайджанских военных на территорию страны.

Передвижения азербайджанских войск на границе происходят согласно картам министерства обороны СССР 1970-х годов, заявил азербайджанский военный эксперт Натиг Джафарли. Азербайджан пользуется пассивностью армянской стороны и предпринимает попытки закрепиться на более выгодных позициях, считают армянские военные аналитики. По их мнению, вооруженный конфликт в Сюникской области маловероятен, поскольку армянская сторона пытается разрешить ситуацию дипломатическим путем.

13 мая Никол Пашинян беседовал по телефону с Владимиром Путиным, однако военную помощь он не просил, поскольку глава России также счел, что азербайджанские силы должны вернуться на исходную позицию, заявил и.о. премьер-министра сегодня в ходе заседания парламента.

"Азербайджан частично вернулся на свои позиции, в некоторых местах продолжает находиться на территории Армении, поэтому мы посчитали необходимым уже сегодня официально обратиться к президенту России за помощью в разрешении ситуации, в том числе, за военной помощью", - заявил Никол Пашинян.

За поддержкой к России Пашинян обратился на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 1997 года, а также на основании Договора о совместной армяно-российской объединенной группировке, отметил он.

Карты, на которые ссылается азербайджанская сторона, "фальшивые", и не соответствуют действительности, настаивает Пашинян. Он сообщил, что к переговорам с Азербайджаном сегодня присоединился представитель российской 102-ой военной базы со своими рабочими картами, которые соответствуют картам Армении. Согласно этим утвержденным еще в советское время Генштабом картами, азербайджанские военнослужащие находятся на территории Армении и должны покинуть ее, заключил и.о. премьер-министра.

О ситуации в Сюникской области также рассказал своему российскому коллеге Сергею Шойгу и.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян. По его словам, на всех участках, где присутствуют азербайджанские военные, в том числе и в районе Черного озера, вся местность, все пути их снабжения находятся под полным контролем армянских военных, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Армении.

Арутюнян подчеркнул недопустимость любых поползновений в отношении территориальной целостности Армении, отмечается в сообщении Минобороны.

Напомним, что по результатам осеннего обострения карабахского конфликта в 2020 году на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские пограничные посты. Граница прошла по трассе Горис – Капан, часть жителей Армении вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. С информацией об осеннем обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".