Строительство домов для карабахских беженцев началось в армянском селе

09 мая 2021, 03:48

В приграничном селе Нрнадзор Сюникской области заложены фундаменты первых двух домов для беженцев из Нагорного Карабаха. Всего на средства благотворителей планируется построить квартал из 30 домов.

Как сообщал "Кавказский узел", беженцы из Нагорного Карабаха регулярно проводят акции протеста, требуя от властей Армении оказать им помощь, в том числе предоставить жилье. По их словам, власти Армении в сроки выделяют временное жилье, но затягивают при этом с предоставлением постоянного.

По данным статистической службы Нагорного Карабаха, до войны 2020 года, согласно переписи населения 2015 года, в республике проживало до 150 тысяч человек. После войны вынужденными переселенцами стали до 40 тысяч человек, из которых 25 тысяч находятся в Армении.

Строительство домов для беженцев из Нагорного Карабаха началось в приграничном селе Нрнадзор Сюникской области Армении. 8 мая состоялась торжественная церемония закладки фундамента двух домов в новом квартале, где планируется построить 30 домов, пишет news.am.

Строительством домов занимается Фонд развития общины Мегри, а финансируется проект за счет средств благотворителей. По словам директора фонда Гургена Григоряна, программа обеспечения жильем беженцев не ограничится 30 домами, планируется охватить всю общину Мегри, информирует "Спутник-Армения".

Напомним, что ранее жители села Нрнадзор жаловались, что демаркация армяно-азербайджанской границы привела к тому, что сельские пастбища оказались на нейтральной полосе, и местные жители опасаются, что им придется избавиться от скота и уехать.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Подробнее с информацией об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?". Новости о протестных акциях размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".