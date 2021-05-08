Барзукаева потребовала вернуть сына из карцера в камеру

08 мая 2021, 15:50

Мать обвиненного в терроризме жителя Дербента Ислама Барзукаева провела одиночный пикет против водворения сына в карцер. Исламу Барзукаеву и арестованному по тому же делу Гасану Курбанову требуется медицинская помощь, сообщила после посещения СИЗО представитель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", родственницы жителей Дербента Ислама Барзукаева, Гасана Курбанова и Мирзаали Мирзалиева регулярно проводят в Махачкале пикеты в их поддержку. Мать третьего обвиняемого, Мирзаали Мирзалиева, утверждает, что силовики вынуждают его оговорить Барзукаева и Курбанова. На пикете 19 февраля женщины обнародовали фамилии четверых силовиков, которых считают причастными к пыткам. В ответ трое из этих силовиков подали в суд иски о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчицей стала Елена Барзукаева. Она заявила в суде 29 апреля, что у нее не было другого способа помочь сыну, кроме как озвучить в прессе и на пикетах имена тех, кто мог быть причастен к пыткам.

Жители Дербента Ислам Барзукаев, Гасан Курбанов и Мирзаали Мирзалиев (в СМИ упоминался также как Миразали Мизаралиев), по версии следствия, организовали вооруженную группу для "посягательств на сотрудников правоохранительных органов и оказания вооруженного сопротивления". Родственники заявили, что до задержания три жителя Дагестана были похищены, а признательные показания их вынудили дать под пытками. В январе в отношении Барзукаева, Курбанова и Мирзалиева также было возбуждено уголовное дело по статье о создании террористического сообщества. Обвинительное заключение по первому уголовному делу уже вручено обвиняемым, но накануне суда они остались без защиты из-за отвода адвоката по соглашению, посетовали родные.

Елена Барзукаева приехала сегодня из Дербента в Махачкалу и около 10.00 мск начала одиночный пикет с плакатом: "Мой сын опять в карцере. Кто остановит этот беспредел. Кто ответит?". Она встала прямо у входа в СИЗО в Махачкале.

"6 мая сына закинули в карцер. Почему, я не знала. Но когда я была в конце апреля на свидании с сыном, он жаловался на боли в позвоночнике и спине. Полковник медицинской службы СИЗО подписал заявление, чтобы я могла обследовать сына в больнице. Операция, которая ему была сделана в ноябре прошлого [2020] года, никакого результата не дала, потому что его сразу же после нее, без костылей, без палочки заставили спускаться с третьего этажа, его заставили идти пешком до машины. Видимо, тогда он и повредил прооперированное колено", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Барзукаева.

Ислама Барзукаева поместили в карцер, как было подписано заявление о медобследовании, подчеркнула его мать. "Зверски изуродованного пытками моего сына помещают в карцер, в то время как ему необходима медицинская помощь", - заявила Барзукаева.

Она отметила, что и ранее жаловалась в прокуратуру на водворение сына в карцер, но проверки не выявили никаких нарушений. Так, в ответе надзорного органа от 11 августа 2020 года сообщается, что Ислам Барзукаев 14 раз подвергался взысканиям за нарушения, и в пяти случаях водворялся в карцер. "Во время свиданий он признался мне, что только в первом случае он действительно допустил нарушение. Во всех остальных его просто поднимали и говорили собираться в карцер по всяким надуманным причинам. Якобы он сделал в стене дырку, и другие", - отметила Елена Барзукаева.

Через час после начала пикета к женщине подошел сотрудник СИЗО, который стал убеждать Барзукаеву, что к ее сыну никто предвзято не относится, а все взыскания назначаются только за реальные нарушения. Когда Елена Барзукаева пыталась возразить, что ее сын ведет себя нормально, сотрудник изолятора ответил, что "нормальные люди у нас сидят дома". На это мать начала рассказывать о том, как ее сына похитили и под пытками заставили оговорить себя. "Через три часа выйду и сообщу", - ответил сотрудник изолятора.

Еще через час к Елене Барзукаевой вышел дежурный СИЗО. Он подтвердил, что Ислам Барзукаев вторые сутки находится в карцере. По словам дежурного, арестант был водворен туда за то, что закрывал обзор камер видеонаблюдения внутри камеры изолятора. Дежурный заверил, что решение о наказании принималось комиссией, в которой были врач, психолог и руководство СИЗО. "Факт закрытия видеообзора ваш сын не отрицает. Вы можете получить свидание, и он вам подтвердит это", - отметил дежурный.

Елена Барзукаева прекратила пикет уже после того, как к СИЗО подъехала заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Ума Аскерханова, которая встретилась с Исламом Барзукаевым и Гасаном Курбановым. "Барзукаева привели в кабинет медиков, где вместе с руководителем СИЗО мы встретились с ним. Он написал заявление в прокуратуру за то, что он находится в карцере. В карцер, по его словам, он попал за то, что "немножечко покрутили видеокамеру". В четверг [13 мая] его уже должны оттуда вывести", - рассказала Ума Аскерханова.

По ее словам, Барзукаев жаловался на боли в колене, но сообщил, что в целом чувствует себя хорошо. Ситуация с оказанием медицинской помощи Гасану Курбанову значительно улучшилась, добавила Аскерханова.

"Гасан Курбанов чувствует себя хорошо. Он сообщил, что когда ранее обращался за медицинской помощью, она ему не оказывалась. Но сейчас врачи каждое утро приходят к нему. Головные боли, которые у него появились после пыток, у него остаются, ему нужно специальное обследование. А для этого нужно получить разрешение у следователя, который ведет уголовное дело", - пояснила зампредседателя ОНК.