Минздрав Грузии признал заражение 300 человек после вакцинации от COVID-19

08 мая 2021, 03:15

Жители Грузии заразились коронавирусом после введения первой дозы вакцины от СOVID-19, они переносят болезнь легко или бессимптомно, сообщил Минздрав страны.

Как писал "Кавказский узел", первая партия из 43 200 доз вакцины от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca поступила в Грузию 13 марта. Вакцинация этим препаратом началась в стране 15 марта. 26 марта в Грузию прибыла партия из 29 500 доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer, а 3 апреля - партия из 100 тысяч доз вакцины Sinopharm китайского производства. 6 мая в Тбилиси было доставлено 43 тысячи доз вакцины AstraZeneca, они предназначены для повторного вакцинирования тех, кто уже получил первую дозу препарата.

По плану до конца года в Грузии должны быть привиты 2,2 миллиона человек (60% населения), но с текущими темпами Национальный центр от прогнозов воздерживается, говорится в материале "Кавказского узла" "Анти-COVID: как проходит вакцинация на Южном Кавказе".

У порядка 300 человек, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, подтверждено заражение СOVID-19, сообщил 7 мая со ссылкой на главу Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе "Новости-Грузия"..

«Почти во всех случаях после первой прививки инфекция протекала довольно легко, а зачастую бессимптомно», - сказал он.

Случаи инфицирования выявлены среди граждан, привитых вакцинами компаний AstraZeneca и BioNTech/Pfizer, пояснила замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния. «С большой вероятностью, легкое течение и состояние (заболевших) объясняется прививкой», - привел ее слова Interpressnews. Теперь специалистам необходимо решить, через какое время после их выздоровления следует ввести второй компонент вакцины, отметила Габуния. "Мы проводим консультации с американским Центром заболеваний, а также со Всемирной организацией здравоохранения", - сказала она.

За последние сутки в Грузии выявили 1547 новых случаев заражения коронавирусом, 18 пациентов умерли. Общее количество подтвержденных случаев заболевания с начала пандемии возросло до 319 266, выздоровели 298 807 человек, скончались 4245 пациентов, указано 7 мая на сайте stopcov.ge.

По данным Минздрава Грузии, в стране прививку сделали 54 687 человек, из них 8,7 тысячи граждан получили вторую дозу вакцины. На специальном сайте предварительной вакцинации ведомства зарегистрировались 78,2 тысячи человек, большинство из низ выбрали препарат Pfizer, информировал "Спутник-Грузия".

Напомним, в Тбилиси 19 марта скончалась впавшая в кому 27-летняя медсестра из Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети). Она умерла из-за анафилактического шока, который развился после сделанной 18 марта прививки вакциной компании AstraZeneca, предположили врачи. МВД Грузии начало расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, трем сотрудникам клиники, где ей была сделана прививка, предъявлены обвинения в даче ложных показаний. Суд в Тбилиси освободил под залог трех сотрудников Ахалцихской клиники, обвиненных в даче ложных показаний по делу о смерти медсестры после вакцинации. Сторона защиты подала ходатайство о приобщении к делу записей камер наблюдения, установленных в клинике.

Минздрав Грузии должен начать активную разъяснительную работу на фоне смерти медсестры после прививки, так как распространение негативной информации о вакцине грозит срывом прививочной кампании. Кроме того, нужно более тщательно готовить врачей к оказанию экстренной помощи, чтобы снизить риски, указали тогда специалисты в области здравоохранения.

Динамика распространения коронавируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".