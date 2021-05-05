Султыгов и Албогачиев объяснили цели своей поездки к Даудову

05 мая 2021, 02:02

Встреча с Магомедом Даудовым была подготовкой почвы для работы комиссии, которая займется решением спорных вопросов по чечено-ингушской границе, сообщили лидеры "Мехк-Кхел" Сараждин Султыгов и Муса Албогачиев. Часть ингушской общественности была против встречи активистов с Даудовым, а комментаторы в соцсетях сочли неубедительными доводы Султыгова и Албогачиева в беседе с Даудовым.

Как писал "Кавказский узел", ингушское движение "Мехк-Кхел" 25 апреля разместило обращение к спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову с предложением встретиться и оценить аргументы, которые приводят в споре о землях ингушская и чеченская стороны. Даудов ответил на обращение согласием. Встреча прошла в Грозном. На ней Даудов рассказал про соглашение о границе, показал документы, касаясь отдельных территорий, пояснил изложенные в документах факты. Мнение ингушского народа насчёт соглашения никто не спрашивал, заявили, в свою очередь, сопредседатели движения "Мехк-Кхел" Сираждин Султыгов и Муса Албогачиев.

В сентябре 2018 года руководители Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе, которое вызвало массовые протесты среди ингушей. В марте 2019 года на акции в Магасе произошли столкновения между протестующими и силовиками. За этим событием последовали массовые аресты ингушских активистов. К 16 апреля 2021 года были осуждены 34 активиста. С ноября 2020 года на Ставрополье рассматривается дело семи лидеров ингушских протестов, обвиненных в создании экстремистского сообщества.

Султыгов и Албогачиев пояснили цели и итоги своей встречи с Даудовым

Во время встречи с Магомедом Даудовым обсуждался весь спектр вопросов, которые касались границ между двумя республиками, но основной упор был сделан на осложнившиеся в последнее время отношения между чеченцами и ингушами, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Сираждин Султыгов. По его словам, и в соцсетях подогревается этот негатив между народами.

По словам Султыгова, во время встречи конкретных разногласий не было - когда разговор касался какого-то спорного вопроса, обе стороны обходили его стороной. "Мы же с Мусой Албогачиевым там находились не для определения границ, а для налаживания мостов, мы подготавливали почву для работы той комиссии, которая будет действовать в этом направлении", – рассказал Сираждин Султыгов. Он отметил, что Даудов хорошо подготовился к встрече. "Когда нами затрагивался тот или иной вопрос, Магомед Даудов тут же вытаскивал карту, документ, и те же самые документы и те же сам карты есть и у членов комиссии. Поэтому решением вопроса о границах должны заниматься специалисты, а перед нами на этой встрече стояла другая задача – наладить нормальные отношения между чеченцами и ингушами", – подчеркнул активист.

"Мы приехали на встречу со спикером чеченского парламента как два человека, члена общественной организации, мы вели беседу от своего имени и от имени нашей организации", – пояснил Сираждин Султыгов. При этом, по его мнению, его организация имеет право говорить от имени ингушского народа.

По словам Мусы Албогачиева, встреча с Даудовым носила "характер вайнахской дипломатии", а одной из основных ее целей было снять напряжение, которое возникло между чеченским и ингушским народами.

"Самое главное – обозначить при решении вопроса при контакте членов комиссии, специалистов, которые будут вести переговоры, что обе стороны двух братских народов будут стремиться к истине. Мы обязаны договариваться, все вопросы решать по-братски за столом переговоров, спокойно, без суеты", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Муса Албогачиев. По его словам, о напряжении между двумя народами можно судить по высказываниям в социальных сетях, также это напряжение ощущается в бытовых отношениях между представителями чеченской и ингушской национальностями. "После 2018 года, после подписанного соглашения возник осадок. У многих людей он остался", – рассказал Муса Албогачиев, отметив при этом, что "чеченцы и ингуши всегда были как единый организм, поддерживали друг друга", будут так же действовать дальше.

Активист также считает, что у каждого ингуша и у каждого чеченца "есть полномочия, данные народом, говорить, выступать в интересах своего народа и говорить только правду". "Мы знали, что будет много препятствий, появятся провокаторы, которые не хотят мирного нормального диалога между нами. Но независимо от этого мы договорились – что бы ни происходило, какая бы правда ни была, ее нужно будет признать обеим сторонам. Мы видим, что ингуши и чеченцы хотят услышать только правду В этом плане на переговорах мы нашли понимание друг друга. Магомед Даудов от лица чеченского народа, от лица руководства Чечни заверил, что у них такое же отношение к этому вопросу. Мы услышали друг друга. И самое главное, чтобы никто не мог помешать начавшемуся нормальному диалогу", – сказал Муса Албогачиев.

Комментаторы сочли выступления ингушей на переговорах неубедительными

Переговоры представителей "Мехк-Кхел" с Магомедом Даудовым по вопросу о границе между двумя республиками прошли в спокойной обстановке, что дает надежду на разрешение спора цивилизованным путем, указали пользователи соцсетей. Однако часть комментаторов видео со встречи сочли выступления ингушей неубедительными.

"С Ингушетии приехали с одной парой очков и никаких бумаг и доказательств!" – пишет Вахаев под видео о встрече на Youtube-канале baquo, на который подписано 40,2 тысячи пользователей. По данным на 21.00 мск 4 мая, видео пользователи посмотрели 12,9 тысячи раз и оставили под ним 831 комментарий. "Один показывает документы, карты, факты, вторые – просто воду льют", – отмечает там же Chechen Unity. "Мы слышали, устазы сказали, наша граница проходит по Шаами-юрту" – вот и все доказательства. Слышали они)))", – согласен Naha Rar. "У двух представителей Ингушетии огромная папка "доказательств", – иронизирует Lam Berg.

"Хорошо, что они так встретились и мирно все обсудили. Даудов очень хорошо подготовлен, а вот почему-то наши – не очень. Но, как я понял, ещё будет встреча", – пишет Дикий Гурман под видео о встрече на Youtube-канале "Мехк-Кхел Ингушетия", на который подписано 5,95 тысячи пользователей. По данным на 21.00 мск 4 мая видео пользователи посмотрели 52,3 тысячи раз и оставили под ним 2031 комментарий.

Здесь же много комментариев о том, что между чеченцами и ингушами не должно быть разногласий. "Я ингуш. Чеченцы мои братья", – в частности, пишет Islam Khashagulgov. "Надо слушать друг друга и установить истину, только так можно решать споры между братьями и соседями. Я всегда поддержу только того, кто прав", - указывает Исса Кодзоев. "Действительно вопрос нужно закрыть. Если мы должны, мы отдадим, если они должны, то они отдадут. А если не придем к результатам, то просто [надо] оставить этот вопрос, отложить и жить дальше, а там видно будет", – считает Тимур Матиев.

Часть ингушской общественности не поддержала идею встречи с Даудовым

Инициатива лидеров движения "Мехк-Кхел" провести встречу с Магомедом Даудовым для обсуждения спорности границ между Ингушетией и Чечней изначально не нашла поддержки среди части ингушских активистов, написала 28 апреля «Фортанга» и привела их мнения.

По этому поводу 27 апреля прошло собрание Совета тейпов республики Ингушетия. После собрания председатель Совета Мурад Даскиев заявил, что его организация не уполномочивала никого для этой встречи. «Мы их (чеченскую сторону) и раньше вызывали, но ни Даудов, ни кто-либо другой у них ничего не решает, кроме самого Рамзана Кадырова, поэтому говорить с ними бесполезно», - прокомментировал Даскиев.

По словам члена Совета тейпов Хамзата Бузуртанова, у этой встречи нет никакой значимости. «Если Даудов — спикер парламента Чечни, то он должен не видеообращения записывать, а должен официально направить письмо в Ингушетию», — указал Бузуртанов.

Ингушский адвокат и активист Магомед Беков также перед встречей высказал мнение, что она не будет продуктивной. «Нет смысла с ними общаться, потому что свое мнение по поводу границ они уже высказали, когда Конституционный суд России решил, что закон об утверждении соглашения [изменения границ двух республик] не противоречит Конституции. Тогда Даудов высказался, что неприемлемы какие-либо обсуждения по этому поводу, потому что в этом вопросе поставлена точка", – заявил изданию Беков.

По его мнению, нет смысла встречаться общественным деятелям, неделегированным ни народом, ни съездом, ни Советом тейпов, не говоря уже о какой-то части общества. «Будет крайне непродуктивным встречаться вообще с представителями власти Чеченской республики. С представителями власти должны встречаться представители власти. Если есть предмет обсуждения для общественников с той и с другой стороны, то с привлечением специалистов, с заключениями историков, картографов», - сказал Беков.

Сираждин Султыгов и Муса Албогачиев продемонстрировали мирный характер ингушей, однако они не наделены полномочиями говорить от имени всего народа, указал блогер "Кавказского узла", ингушский правозащитник Магомед Муцольгов, комментируя встречу Даудова и активистов. "Ни у Сараждина, ни у какого другого общественного, политического, религиозного деятеля, ни у какой отдельной организации... нет полномочий говорить от имени народа Ингушетии. Для того чтобы говорить от имени народа, нужно получить его согласие – либо во время всенародных выборов, либо референдума, либо точно так же, как эти полномочия получили лидеры народного протеста во время массовых акций, участие в которых принимала половина взрослого населения республики", – написал 1 мая в своем посте "Имеют право".

Напомним, аналитики приветствовали идею провести переговоры о границе Ингушетии и Чечни. Любые переговоры о спорных землях на чечено-ингушской границе лучше, чем конфронтация, заявили "Кавказскому узлу" Руслан Кутаев и Екатерина Сокирянская, комментируя сообщение о подготовке встречи лидеров "Мехк-Кхела" и спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. Федеральный центр для себя вопрос с границей уже закрыл, но ингушские активисты периодически к нему возвращаются, отметил Тимур Акиев.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о пограничных спорах Чечни с соседними республиками - на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".