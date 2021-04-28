Эксперты ООН призвали власти Азербайджана освободить Гусейна Абдуллаева

28 апреля 2021, 01:12

Рабочая группа ООН потребовала немедленно освободить бывшего депутата парламента Азербайджана Гусейна Абдуллаева, отбывающего срок в колонии. Защита настаивает на допуске к Абдуллаеву приглашённых родными врачей и переводе его в гражданскую клинику.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября 2019 года суд приговорил к шести годам заключения бывшего депутата парламента Азербайджана, бизнесмена Гусейна Абдуллаева. Он настаивает на своей невиновности. С 12 по 17 апреля Абдуллаев проводил сухую голодовку, в результате его состояние резко ухудшилось. Европейский суд по правам человека 21 апреля потребовал у властей Азербайджана информацию о состоянии здоровья Абдуллаева и мерах, предпринятых для оказания ему медпомощи. Поздно вечером 23 апреля Абдуллаев был переведен из колонии в больницу. Защита связала это решение с запросом Европейского суда по правам человека о состоянии здоровья заключенного.

Правоохранительные органы объявили Гусейна Абдуллаева в розыск по подозрению в уклонении от уплаты налогов в июне 2013 года, спустя месяц после публикации видеоклипа на его песню Susma! ("Не молчи!"), в котором показаны кадры разгона полицией протестных акций в Баку. В июле 2013 года Абдуллаев попросил политического убежища в Германии и получил его, но все равно был задержан в Турции по линии Интерпола и 23 апреля 2019 года экстрадирован на родину. Там где его обвинили в уклонении от налогов, незаконном предпринимательстве, мошенничестве и вымогательстве.

Абдуллаев был арестован в Турции 21 апреля 2018 года и на следующий день депортирован против его воли в Азербайджан. 1 октября 2019 года он был осужден Бакинским военным судом, а в августе 2020 года рабочая группа по произвольным арестам в своем заключении пришла к выводу, что арест Абдуллаева был незаконным из-за отсутствия правовых оснований, говорится 27 апреля в сообщении на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Рабочая группа установила, что надлежащие процедуры и гарантии справедливого судебного разбирательства в отношении Абдуллаева не соблюдались. Правозащитники также пришли к выводу, что экстрадиция Абдуллаева, который имел право на международную защиту, Турцией в Азербайджан была совершена в нарушение принципа невыдачи, указано в сообщении.

«Мы получили сообщения об ухудшении физического и психического здоровья Абдуллаева, в том числе о критическом повышении артериального давления. Кроме того, он страдает тяжелым неврозом», - заявили эксперты. Они также добавили, что недавно Абдуллаев проводил голодовку в знак протеста против своего ареста.

Рабочая группа призвала правительство Азербайджана немедленно освободить Абдуллаева, а правительства Турции и Азербайджана - предоставить ему компенсацию и другие возмещения, указано в заявлении.

Под ним подписались независимые эксперты, специальные докладчики и рабочие группы. Они являются частью так называемых специальных процедур Совета по правам человека в системе ООН, поясняется в сообщении.

Адвокат Джавад Джавадов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что состояние Абдуллаева остается тяжелым. «Врачи остановили ему внутреннее кровотечение специальными препаратами. Однако качественного лечения в условиях лечебного учреждения Пенитенциарной службы невозможно. Помещение Абдуллаева в эту учреждение является лишь формальным действием во исполнение правила 39 регламента Европейского суда по правам человека. Ведомственные врачи дали заключение, что состояние Абдуллаева удовлетворительное и соответствующее лечение ему назначено. Однако суть правила 39 регламента Европейского суда в устранении угроз и рисков жизни и здоровью заявителя", - пояснил он.

Джавадов сказал, что будет настаивать на допуске к Абдуллаеву врачей, приглашенных его семьей, а также на переводе подзащитного в гражданскую клинике и проведении там ему хирургической операции.

Он отметил, что врачи больницы пенитенциарной службы подтвердили, что Абдуллаев нуждается в операции.

Адвокат отметил, что есть правовые механизмы досрочного освобождения Абдуллаева, на которых настаивают эксперты ООН. Законодательство допускает выход Абдуллаева досрочно как по состоянию здоровья, так и по УДО в связи с отбытием половины срока наказания, сказал Джавадов.

Комментариями сотрудников Пенитенциарной службы Азербайджана относительно ситуации с Абдуллаевым "Кавказский узел" пока не располагает.