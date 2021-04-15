Ограничения в связи с COVID-19 продлены в Ингушетии

15 апреля 2021, 11:21

Власти Ингушетии продлили до середины мая ограничения в связи с пандемией COVID-19. В регионе также сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта ограничения в Ингушетии были продлены на месяц - до 15 апреля.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов продлил все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, еще на месяц - до 15 мая, сообщили сегодня в пресс-службе главы региона.

"Указом главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова на основании предложения главного государственного санитарного врача по республике и протокола заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона до 15 мая включительно продлены действующие противоэпидемические ограничения", - цитирует пресс-службу главы Ингушетии ТАСС.

Также до середины мая продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, добавили в пресс-службе.

По данным на 14 апреля в Ингушетии было выявлено 15 254 случая COVID-19. За период пандемии выздоровели 13 510 человек, 183 - умерли, сказано в сообщении на странице оперативного штаба республики в Instagram.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Ингушетии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".