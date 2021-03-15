Измерение температуры. Фото: REUTERS/Mohammed Salem

15 марта 2021, 18:17

Ограничения по коронавирусу продлены в Ингушетии

Власти Ингушетии до 15 апреля продлили действующие ограничения в связи с COVID-19, говорится в указе главы республики.

Как писал "Кавказский узел", в прошлый раз до 15 марта был продлен в Ингушетии введенный из-за коронавируса режим ограничений, включая запрет массовых мероприятий. В существующие ограничения были внесены послабления - было разрешено проведение официальных массовых мероприятий с соблюдением указаний Роспотребнадзора, также увеличено время работы заведений общепита.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов внес сегодня изменения в указ о введении режима повышенной готовности о продлении ограничительных мер в регионе до 15 апреля, сообщила сегодня пресс-служба главы региона.

Действующие в связи с распространением коронавируса на территории региона ограничения продлены до 15 апреля включительно, следует из указа Махмуда-Али Калиматова, опубликованного на официальном сайте главы республики.

За сутки выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19, общее число инфицированных в республике достигло 14 948. С начала пандемии скончались 178 человек с подтвержденным коронавирусом, следует из информации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Ингушетии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"РБК: Дагестан возглавил рейтинг аутсайдеров по вакцинации от COVID-19", "Врачи усомнились в чудодейственности нового препарата против COVID-19", "Храмы и мечети Дагестана открылись для массовых богослужений".

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