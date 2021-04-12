Соборная мечеть в Нальчике возобновила работу

12 апреля 2021, 19:35

В связи с наступлением месяца Рамадан Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии открыло после ремонта Соборную мечеть Нальчика. С учетом социальной дистанции одновременно в мечети могут находиться не более 800 человек, сообщили в муфтияте.

Как писал "Кавказский узел", из-за начавшегося капитального ремонта Соборной мечети Нальчика временно было приостановлено совершение пятикратных молитв и пятничной молитвы, сообщили 27 октября 2020 года корреспонденту "Кавказского узла" в муфтияте Кабардино-Балкарии.

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В соборных мечетях Северного Кавказа в дни Рамадана каждый вечер проходят коллективные ифтары (разговения), говорится в справочном материале "Кавказского узла" о Рамадане. Месяц Рамадан в этом году начнется 12 апреля с заходом солнца и завершится 12 мая, сообщается на сайте Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ). При этом стоит отметить, что в ряде регионов Северного Кавказа, в том числе и в Дагестане, местные богословы нередко объявляют началом и окончанием Рамадана дни, отличные от тех, что устанавливает ДУМ РФ, ориентируясь в этом на появление Луны в небе.

В связи с наступлением Священного месяца Рамадан администрация ДУМ Кабардино-Балкарии приняла решение открыть Соборную мечеть после ремонта для совершения пятикратной, пятничной и тарауих (особые намазы, которые совершаются в Рамадан. - Прим. "Кавказского узла") коллективных молитв. Однако коллективные ифтары пока решено не проводить, сообщило сегодня ДУМ Кабардино-Балкарии.

Все молитвы будут совершаться с учетом действующих эпидограничений. "Так как в Соборной мечети еще не разложены ковры, а также из-за эпидемиологической обстановки в республике необходимо приходить строго со своими ковриками, соблюдать дистанцию и правила индивидуальной защиты", - говорится в сообщении на сайте муфтията.

Мечеть рассчитана на более чем 1,5 тысячи человек, но в связи с пандемией и с учетом социального дистанцирования там будут собираться не более 800 человек, однако есть возможность молиться и во дворе, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя ДУМ Кабардино-Балкарии Алима Сижажева.

С момента открытия Соборной мечети в Нальчике прошло 16 лет, и это первая капитальная реконструкция. В мечети поменяли устаревшие инженерные сети, в том числе систему отопления, обновили места, где проходит омовение перед молитвой. В самих молельных залах по-новому расположили осветительные приборы и установили рециркуляторы воздуха, проинформировало "Вести КБР" 3 марта.

По данным на 12 апреля, в Кабардино-Балкарии за сутки выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 35 человек. С начала пандемии коронавирус диагностирован у 23 255 человек, из них 22 280 выздоровели, 431 человек скончался, говорится на сайте стопкоронавирус. рф.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

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