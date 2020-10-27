Жители Кабардино-Балкарии ограничили посещение мечетей из-за COVID-19

27 октября 2020, 18:30

В соборной мечети Нальчика временно прекращено проведение намазов, а в случае ужесточения региональных карантинных мер будут закрыты и другие мечети, сообщил муфтият Кабардино-Балкарии. Местные жители стали реже ходить в мечети, а многие пожилые мусульмане и вовсе отказались от участия в коллективных молитвах.

Как писал "Кавказский узел", верующим следует носить в мечетях защитные маски, молиться только на своих ковриках и соблюдать социальную дистанцию, иначе в Кабардино-Балкарии будет введен запрет на коллективные молитвы, предупредил 25 октября зампредседателя муфтията республики Алим Сижажев.

27 октября Кабардино-Балкария, где тесты на коронавирус за сутки подтвердились у 90 человек, находится на втором месте в СКФО по этому показателю, уступая лишь Ставропольскому краю, который долгое время лидирует по суточному приросту числа зараженных. Всего с начала пандемии в республике заразились 9742 человека. На главной странице "Кавказского узла" не реже чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Закрывать мечети на карантин в Кабардино-Балкарии пока не планируется

Сегодня из-за начавшегося капитального ремонта Соборной мечети Нальчика временно приостанавливается совершение пятикратных молитв и пятничной молитвы, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в муфтияте Кабардино-Балкарии. «В Соборной мечети меняют систему отопления. Поэтому богослужения приостанавливаются. Будет работать только офис ДУМ КБР»,- сообщили в муфтияте.

При этом из-за коронавируса в настоящее время Духовное управление мусульман КБР не планирует закрывать мечети.

«В настоящее время богослужения проходят с соблюдением всех правил, предписанных Роспотребнадзором. Кроме того, мы рекомендовали прихожанам приносить свои коврики, воздерживаться от рукопожатий, приходить в мечеть с омовением, а лицам с признаками ОРЗ, а также тем, кому 65 лет и больше, рекомендуем не приходить», - рассказал сегодня корреспонденту «Кавказского узла» зампредседателя муфтията республики Алим Сижажев.

По его словам, «красная линия», после которой мечети будут закрыты, не установлена. Но, если по всей республике произойдет ужесточение карантинных мер, тогда мечети тоже закроются.

В апреле все мечети в Кабардино-Балкарии были закрыты из-за пандемии коронавируса, исключение составили лишь придорожные мечети, где можно совершать намаз поодиночке. Запрет на коллективные молитвы в республиканских мечетях был отменен 17 июля. При этом верующим было рекомендовано приходить на намазы в масках, воздержаться от рукопожатий, приносить с собой свои коврики, омовение совершать дома, не приводить детей, располагаться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Людям старше 65 лет, а также лицам с хроническими болезнями было рекомендовано не посещать мечети.

Раис-имам Баксанского района Мухсин Кодзев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что он рекомендовал всем имамам района требовать от верующих, посещающих мечети, соблюдения масочного режима.

«Я с ними созваниваюсь, а также рассылаю рекомендации по WhatsApp. Кроме того, рекомендации Роспотребнадзора висят на дверях каждой мечети. Из собственных мер могу отметить, что мы убрали полотенца из помещений для омовения», - отметил он.

По словам Кодзева, на каждодневные намазы приходит немного людей - 8-10 человек, а в селах и того меньше. «Но в Баксане есть две мечети, куда на джума-намаз собирается по 400 человек. Это – главная мечеть Баксана и мечеть в Дугулубгее. Во время джума-намаза соблюсти социальную дистанцию и расположиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга бывает невозможно. Но масочный режим обязателен для всех. Его соблюдают в основном все. Но даже если кто-то из молодых и приходит без маски, маски есть в мечети. Есть также санитайзеры», - указал Кодзев.

Он также отметил, что многие прихожане сами говорят, что лучше бы мечети закрыли на карантин, пока ситуация не изменится. Однако этот вопрос должен решить муфтият, считает Кодзев.

Раис-имаму неизвестны факты заболевания коронавирусом верующих, однако, по его мнению, если заболеют два-три человека, этого достаточно, чтобы приостановить богослужения в мечети, так как эти два-три человека могут заразить всех.

Имам Хасаньинской мечети Хизир Отаров сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что сотрудники мечети обязывают прихожан приходить в масках, приносить с собой коврики и соблюдать дистанцию.

«Недовольных по этому поводу нет, так как все понимают, что это вынужденные меры», - рассказал имам. Он отметил, что людей в мечети стало приходить гораздо меньшее количество. Сократилось число прихожан и на пятничных намазах.

На вопрос, много ли заболевших среди прихожан Хасаньинской мечети, имам ответил, что заболевших он не видит, об их количестве ничего сказать не может, и предположил, что больные на богослужения не приходят.

Жители республики стали реже посещать мечети

Житель Нальчика, пенсионер Али Гаунов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что он в последнее время не ходит в мечеть.

«Мне больше 65 лет, и поэтому я воздерживаюсь от посещения мечети. Намаз совершаю дома. Я не посещаю и джума-намаз, хотя мусульманам рекомендовано молиться вместе, однако ситуация такая, что приходится соблюдать меры безопасности», - сказал мужчина.

По словам Али Гаунова, когда он посещал мечеть, то видел, что многие молодые приходили без масок, хотя имам Соборной мечети Нальчика на каждом богослужении напоминал о необходимости соблюдения мер безопасности.

Житель города Терек Заур Жиляев сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что уже давно не посещает мечеть, молится дома, и все из-за опасений заразиться.

«Я не за себя боюсь, а за пожилую мать, которую я могу заразить, поэтому я предпочитаю выполнять пятикратный намаз дома»,- сказал мужчина.

Он отметил, что никакой проблемы не видит в том, что приходится молиться дома. «Конечно, для мусульманина предпочтительнее коллективная молитва, но Аллаху видно, что это вынужденная мера»,- подчеркнул Заур Жиляев.

Житель селения Нартан Муаед Тухужев посещает мечеть, но не каждый день, а только по пятницам.

«Каждый день посещать мечеть не получается, так как работаю и не успеваю, но по возможности стараюсь ходить на пятничные молитвы. Маску – да, одеваю. Хотя людей стало мало в мечетях. Все понимают важность карантинных мер. Я даже думаю, что лучше было даже приостановить работу мечетей, как это было сделано весной, чем болезнь будет распространяться и уносить жизни людей», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» мужчина.

Тимур Тхостов из Терека не видит смысла в карантинных мерах. «Врачи говорят, что все должны переболеть, чтобы выработался коллективный иммунитет. И какой смысл тогда в этих мерах?» - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Тхостов, по его словам, посещает мечеть регулярно, маску носит, «чтобы рядом находящиеся были спокойны».

По состоянию на 27 октября, по данным Минздрава Кабардино-Балкарии, в регионе проведено 232 666 исследований путём тестирования (за последние сутки 1434). Из 9742 заболевших выздоровели 7299 (за сутки 28), умерли – 134 (за сутки двое: жительница села Псынабо 1961 года рождения и жительница села Исламей 1965 года рождения). В госпиталях получают медицинскую помощь 1492 пациента (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях – 75 человек, говорится в информации на сайте Минздрава КБР в Instagram..

Напомним, со 2 ноября в Нальчике будут запрещены свадьбы, банкеты и другие мероприятия с участием свыше 50 человек. Мэр города 26 октября предписал руководителям заведений общепита прекратить проведение массовых торжеств до стабилизации ситуации с коронавирусом. 21 октября из-за ситуации с коронавирусом власти Кабардино-Балкарии решили продлить на две недели каникулы в школах с 26 октября по 8 ноября. Также принято решение отправить на дистанционную работу 25% сотрудников госструктур.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".