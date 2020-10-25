ДУМ Кабардино-Балкарии пригрозил закрытием мечетей

25 октября 2020, 14:19

Верующим следует носить в мечетях защитные маски, молиться только на своих ковриках и соблюдать социальную дистанцию, иначе в Кабардино-Балкарии будет введен запрет на коллективные молитвы, предупредил сегодня зампредседателя муфтията республики.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября Кабардино-Балкария, где тесты на коронавирус подтвердились у 90 человек, вышла на второе место в СКФО по этому показателю, уступив лишь Ставропольскому краю, который долгое время лидирует по суточному приросту числа зараженных. Всего с начала пандемии в республике заразились 9476 человек.

На главной странице "Кавказского узла" не реже чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Мечети в Кабардино-Балкарии могут быть закрыты при несоблюдении правил посещения, введенных из-за коронавируса, предупредил верующих зампредседателя ДУМ республики Алим Сижажев.

"Верующим нужно молиться только на своих ковриках, обязательно носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Людям старше 65 лет и уязвимым к болезням нужно воздержаться от посещения мечетей. Только при соблюдении всех требований управления Роспотребнадзора по КБР мы сможем избежать той ситуации, которая сложилась весной и приходилось закрыть мечети... Убедительно просим наших граждан придерживаться правил посещение мечети и отнестись с пониманием, дабы и дальше места поклонения могли функционировать ", - приводит сегодня его слова ТАСС.

В апреле все мечети в Кабардино-Балкарии были закрыты из-за пандемии коронавируса, исключение составили лишь придорожные мечети, где можно совершать намаз поодиночке. Запрет на коллективные молитвы в республиканских мечетях был отменен 17 июля. При этом верующим рекомендовано приходить на намазы в масках, воздержаться от рукопожатий, приносить с собой свои коврики, омовение совершать дома, не приводить детей, располагаться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Людям старше 65 лет, а также лицам с хроническими болезнями было рекомендовано не посещать мечети.

За сутки с 24 по 25 октября в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 88 новых случаев заражения, и общее число зараженных достигло сегодня 9564. Из них 7245 пациентов выздоровели, 127 умерли, при этом за минувшие сутки в регионе не зафиксировано смертей от коронавируса, следует из данных на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Напомним, власти Кабардино-Балкарии 21 октября решили продлить на две недели каникулы в школах. Из-за ситуации с коронавирусом они продлятся с 26 октября по 8 ноября, объявил глава республики Казбек Коков. Во время каникул дети все равно будут вместе гулять и общаться, распространяя инфекцию, поделились опасениями пользователи Instagram. После вынужденных каникул школы перейдут на дистанционное обучение, и это скажется на качестве подготовки учеников, предположили они.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".