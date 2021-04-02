Российские правозащитники нашли общие черты войн в Сирии и Чечне

02 апреля 2021, 19:50

Вооруженные силы России на территории Сирии используют методы, применявшиеся ранее в Чечне, в том числе неизбирательные бомбардировки и зачистки, указала директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская. Выезд в Сирию заметного числа жителей Северного Кавказа был спровоцирован местными властями, которые преследовали всех потенциально сочувствующих вооруженному подполью, напомнил представитель "Мемориала"* Олег Орлов.

Российские правозащитники выпустили аналитический доклад о проблемах соблюдения прав человека и нарушениях гуманитарных норм в Сирии за последние 10 лет конфликта. "Кавказский узел" опубликовал справку об этом докладе.

Первый доклад российских правозащитников о гуманитарных проблемах, возникших в результате длительного вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, получил название "Десять страшных лет. Нарушения прав человека и гуманитарного права во время войны в Сирии". Презентация доклада состоялась сегодня в формате онлайн-конференции.

Соавтор доклада, директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская считает оправданным сравнение сирийского конфликта с военными кампаниями в Чечне, усматривая ряд параллелей в этих событиях.

"Чечня – это, конечно, внутренний конфликт на территории РФ. Изначально был конфликт федеральной власти с сепаратистским движением, позднее появились другие вооруженные группировки, которые стали акторами событий, в том числе Имарат Кавказ**. В Сирии конфликт более сложный, более многоуровневый, - но оба конфликта весьма продолжительны. О чеченском конфликте нельзя сказать, что он закончен полностью: хотя в Чечне практически нет вооруженной активности, но конфликт не разрешен примирением", - сказала она.

Российские правозащитники, которые работали в Чечне в годы военных действий, видят много параллелей с сирийскими событиями, - прежде всего в нарушениях методов ведения войны и обращении с мирным населением, отметила Сокирянская.

"Это неизбирательные бомбардировки, я не была в Алеппо, но мне легко представить, что с ним стало, так как я видела разрушенный Грозный, где не осталось ни одного целого здания. Это без вести пропавшие, исчезновение людей - в Чечне за годы войн без вести пропало более 5 тысяч человек, это большое число для республики с миллионным населением на сегодняшний день. Пытки, причем пытки без видимой рациональной причины, ради издевательства. Зачистки, когда вооруженные силы заходили в населенные пункты и убивали без суда и следствия жителей, это то, с чем сталкивались российские правозащитники на Северном Кавказе, в Чечне. Это те явления, которые до сих пор остались нерасследованными, та рана, которая немного зарубцевалась, но внутри еще болит", - объяснила она.

Правозащитница указала на ещё один фактор, который роднит конфликты в Сирии и Чечне. "Это отсутствие интереса российского общества к этим темам. Особая стена непонимания была в начале второй войны в Чечне, хотя сейчас отчасти эту стену удалось пробить. Все больше людей понимают то, что происходило там, и оценивают адекватно", - сказала Сокирянская.

По ее мнению, российское общество непропорционально мало осведомлено о конфликте в Сирии и реальном положении дел в зоне боевых действий. Именно для распространения информации об этом создан доклад российских правозащитников, отметила она.

"Пять лет назад Россия официально вступила в сирийский конфликт и стала основным внешним игроком, который имеет огромное влияние на ситуацию. Отчитываясь об итогах пятилетнего присутствия российских войск в Сирии, министр обороны России Сергей Шойгу в сентябре прошлого года заявил, что «в Сирии реальный боевой опыт получили 98% личного состава подразделений военной полиции, 90% летчиков, 78% военнослужащих инженерных войск, больше половины российских специалистов ПВО, больше 60% военнослужащих ВМФ России». А в 2019 году Минобороны говорило, что 70 тысяч военнослужащих получили военный опыт в Сирии. При такой степени вовлеченности ВС страны [в конфликт], независимой информации о происходящем немного, а если говорить о сфере защиты прав человека, гуманитарной ситуации, то ее практически нет", - подчеркнула Сокирянская.

Она указала, что боевые действия в Сирии - первый конфликт в истории постсоветской России, в который российская армия вовлечена настолько глубоко, но при этом регулярный мониторинг ситуации с правами человека российские правозащитники и СМИ не ведут, а общество получает информацию в основном из государственных медиа, которые описывают эту войну исключительно терминологией борьбы с международным терроризмом.

"А вот о страданиях миллионов простых сирийцев среднестатистический россиянин знает мало или недостаточно. Ведь эта война - это сотни тысяч убитых, незаконно задержанных, прошедших через жесточайшие пытки, это десятки тысяч без вести пропавших, это сотни разбомбленных больниц, рынков, школ, мечетей, 5,5 млн жителей, бежавших из страны, 6 млн перемещенных внутри страны, причем многократно", - отметила Сокирянская.

В ходе полевой работы мониторинговая группа правозащитных организаций ставила перед собой задачу опросить мирных жителей Сирии, которые пострадали от этой войны. "К сожалению, у нас не было доступа в Сирию, поэтому мы провели интервьюирование людей, которые бежали от войны и сейчас живут в Ливане, Иордании, Турции, Германии, Бельгии и Нидерландах. Кроме того, мы проводили исследование среди сирийцев, проживающих в России: в Подмосковье, на Северном Кавказе, куда приехали сирийцы черкесского происхождения. Кроме беженцев, мы опросили сирийских экспертов, врачей, журналистов, фотографов, активистов из разных регионов страны, в общей сложности провели более 150 интервью. Все наши собеседники представляли очень подробные свидетельства, многие делились фотографиями из личных архивов. Мы обрабатывали эти данные, перепроверяли их", - сообщила Екатерина Сокирянская.

В представленном исследовании нет чёткой квалификации действий тех или иных сторон конфликта с точки зрения международного уголовного права, отметил соавтор доклада, член Совета правозащитного центра "Мемориал"*, руководитель программы "Горячие точки" Олег Орлов.

"Те или иные политики или должностные лица не обвиняются в военных преступлениях. Цель доклада – представить факты и оценить ситуацию с точки зрения соблюдения прав человека и международного гуманитарного права", - пояснил он.

По мнению Орлова, юридическая оценка произошедшим событиям будет дана в будущем. "Пока что по всему миру к ответственности привлекается только одна сторона этого конфликта – члены организаций, признанных террористическими. Но остальные участники конфликта, которые тоже виноваты в преступлениях, не привлекаются ни к какой ответственности", - указал член совета "Мемориала"*.

Вступление российских военных в сирийский конфликт принесло дополнительные страдания мирному населению, полагает Орлов. Он также сравнивает действия российской армии в Сирии с тем, что происходило во время военных действий в Чечне.

"Вспомним, что происходило в ходе чеченских войн - эти события задокументированы российскими и международными правозащитниками, а также отражены в решениях ЕСПЧ. В частности, около 15 лет назад было вынесено решение Европейского суда о признании вины российского государства в связи с нанесением удара по колонне беженцев в районе села Шаами-Юрт. Помимо этого, было решение о неизбирательных ударах по чеченскому селу Катыр-Юрт. В этих решениях были даны прямые рекомендации о необходимости изменений в уставах Вооруженных сил РФ и в подготовке офицерского состава с целью недопущения в будущем неизбирательного огня и нанесения ударов по гражданским объектам. Но ничего из этого в российской армии сделано не было. Нет ничего удивительного в том, что, вступив в новую войну, ВС РФ ровно так же использовали эти же методы", - пояснил Орлов.

Расследование бомбардировки селения Катыр-Юрт в 2000 году искусственно затягивается, доступ к информации ограничен, есть случаи фальсификации показаний, указали участники вечера памяти, посвященного 20-летию событий в Катыр-Юрте. Удар с воздуха по колонне беженцев близ села Шаами-Юрт был нанесен 29 октября 1999 года - российские СМИ анонсировали, что в этот день будет открыт "гуманитарный коридор" для выезда из Чечни в Ингушетию, однако КПП так и не был открыт, в результате чего машины с беженцами начали разворачиваться и возвращаться по трассе в сторону Грозного. У села Шаами-Юрт колонна была внезапно атакована с воздуха, десятки людей были убиты и ранены.

Участники конференции напомнили о проблеме черкесских репатриантов

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина сообщила, что на сегодняшний день официально на миграционном учёте в России состоят около 13 тысяч граждан Сирии, но лишь 300 с небольшим человек имеют право на временное убежище. Она предположила, что значительное число сирийцев может пребывать в России без официального учета.

Участник конференции, глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков высказал мнение, что большинство искателей убежища из Сирии в РФ составляют черкесы. Ганнушкина не согласилась с этой оценкой, по поддержала довод Хатажукова о том, что сирийским черкесам необоснованно отказывают в выдаче вида на жительство и гражданства по программе для соотечественников.

"На самом деле из Сирии бежали все, и не имеет значения: большинство беженцев составляют сирийские черкесы или не большинство. Их историческая родина - нынешняя Россия, и Россия должны была их принять, но Россия этого не делает. Черкесы – это наши соотечественники, потому что они говорят на языке одного из народов России. Наверно, не было установки принимать черкесов как соотечественников", - посетовала правозащитница.

В то же время Ганнушкина отметила, что сирийские черкесы, несмотря на проблемы, смогли получить на Северном Кавказе ту или иную форму легализации. "Всё-таки там кого-то и как-то принимают, а в других регионах беженцев из Сирии не принимают совсем", - сказала она.

Еще один соавтор доклада, юрист организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" Александр Горбачев, заметил во время работы над исследованием проявления солидарности жителей Северного Кавказа с беженцами-черкесами из Сирии.

"Люди на Северном Кавказе очень сплотились в связи с этой бедой. Помощь беженцам оказывалась, в первую очередь, самими людьми, хотя и местные власти смотрели на беженцев более лояльно, чем в других регионах", - отметил он.

По словам Горбачева, сирийские черкесы воспринимают Северный Кавказ и Россию в целом как свою родину. "Многие из них хотели бы стать гражданами России, надеясь найти в ней защиту и новую «старую родину». Но, к сожалению, существуют серьезные препоны на общегосударственном уровне", - добавил Горбачев.

Орлов напомнил о "выдавливании" потенциальных членов подполья в Сирию

Война в Сирии, как ни странно, способствовала умиротворению ситуации на Северном Кавказе, отметил Олег Орлов, говоря о взаимосвязи этих вооруженных конфликтов.

"Война в Сирии, объективно, сыграла умиротворяющую роль в ситуации на Северном Кавказе. За полтора-два года до вступления России в войну в Сирии, когда там уже активно шла война и начали укрепляться структуры террористической организации ИГ**, начался отток туда с нашего Северного Кавказа. Хотя не совсем верно говорить про отток, - это скорее было выдавливание. По сути дела, мы очень хорошо это видели, например в Дагестане: чиновники и силовики выдавливали целые семьи людей, которые исповедуют такой фундаменталистский ислам, семьи, где были убитые или в то время прятавшиеся в горах участники незаконных вооруженных формирований. [Выдавливали] всех тех, кого наша власть могла считать людьми, сочувствующими вооруженному подполью или теми, кто может как-то им оказать помощь. Вот это очень широкая практика была, когда людям фактически говорили: «Вам тут не место, мы тут создадим для вас ад, уезжайте». Это выдавливание шло активно, но часть выдавленных людей не уехала в Сирию, а осела в Турции, и в Турции именно в эти годы возникла большая диаспора выходцев с Северного Кавказа, дополнительно к той, которая уже была", - рассказал он.

Часть "выдавленных" таким образом из России жителей Северного Кавказа действительно уехала в Сирию, пояснил правозащитник.

"И приняла участие в войне, часто на стороне ИГ**, многие погибли. Это все способствовало тому, что активность вооруженного подполья на Северном Кавказе уменьшилась, - и возвращение [участников боевых действий в Сирии на Северный Кавказ], на мой взгляд, не оказывает заметного влияния. Хотя среди тех, кого убили недавно в группировке под командованием известного полевого командира Бютукаева, по официальным данным, есть люди, вернувшиеся с Ближнего Востока, но это частный отдельный случай. Возвращающиеся оттуда, по крайней мере пока, не играют заметной роли в вооруженном противостоянии на Северном Кавказе", - добавил Орлов.

Рамзан Кадыров 20 января заявил об убийстве в Катар-Юрте группы боевиков во главе с Асланом Бютукаевым. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что всего в спецоперации убиты пять боевиков, тогда как глава Чечни заявил о шести. Спецоперацию провели бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата-хаджи Кадырова. По данным чеченских властей, в перестрелке получили легкие ранения пять сотрудников правоохранительных органов. Чеченские силовики нашли тайное укрытие Аслана Бютукаева, наблюдая за его родовым селом Катар-Юрт, сообщается 21 января в публикации "Коммерсанта". Источники в силовых структурах рассказали, что боевики пытались вырваться из окружения.

Правозащитники оценили роль военной полиции с Северного Кавказа

Из России в Сирию в качестве военной полиции направлялись подразделения из Чечни и Ингушетии, и это, по мнению Орлова, играло скорее положительную роль.

"Нам не известны факты какого-то отрицательного их взаимодействия с мирным населением. Наоборот, когда преимущественно мусульмане занимались поддержанием порядка в районах, населенных тоже мусульманами, это было скорее правильно и хорошо", - считает правозащитник.

Ряд респондентов, чьи интервью легли в основу доклада, рассказывали о взаимодействии с представителями военной полиции, прибывшими из России, в частности о чеченцах в составе военной полиции, отметила Екатерина Сокирянская.

"Свидетели говорили о том, что вступали с ними диалог. Я помню, один мужчина, который выезжал из Гуты вместе с участником вооруженной оппозиции и остававшимися мирными жителями, рассказывал, что по дороге, когда они выезжали, их несколько раз проверяли, выводя из автобусов - это были чеченцы, некоторые из них даже говорили по-арабски. У них состоялся довольно длительный разговор. Чеченцы стали им говорить: «Зачем вы выступаете против своего правительства? Разве вы не видите во что превратилась ваша страна, она в руинах! Вот у нас тоже была такая ситуация, а сейчас мы живем хорошо». Респондент говорит, что они довольно долго с ним общались, и в конце концов даже пришли к какому-то единому мнению. Понятно, что цель отправки именно мусульман-суннитов с Северного Кавказа в том, чтобы у России в Сирии было в том числе «мусульманское лицо». Несколько свидетелей нам также рассказывали, что в то время, когда российская военная полиция присутствовала в населенных пунктах или входила вместе с сирийскими вооруженными силами, было гораздо меньше фактов, например, разграбления домов и какого-то насилия, беспредела было меньше. То есть они этот фактор тоже отмечали как положительный", - пояснила она.

Вопрос о деятельности в Сирии ЧВК Вагнера не исследовался в докладе, а историей со зверским убийством сирийца занимаются российские правозащитники в интересах брата погибшего, пояснил "Кавказскому узлу" Олег Орлов.

В ноябре 2018 года "Русская служба BBC" сообщила, что наемники частной военной компании Вагнера проходят подготовку для отправки в Сирию на полигоне Молькино в Краснодарском крае, а вылетают в зону боевых действий из ростовского аэропорта Платов. В своем расследовании видеозаписи с казнью жителя Сирии наемниками из ЧВК Вагнер "Новая газета" выяснила, что одним из убийц является уроженец Ставропольского края. Жестокое убийство жителя Сирии, снятое на видео, должно расследоваться на территории этой страны, но у российских правоохранительных органов есть возможность вмешаться в дело, так как подобные преступления вредят репутации страны, считают опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

"Этим событием и борьбой за возбуждение уголовного дела сейчас непосредственно занимается правозащитный центр «Мемориал»* и Международная федерация прав человека. Интересы потерпевшего, брата убитого, представляет адвокат Илья Новиков. Собственно говоря, заявление брата убитого было подано с помощью этих организаций, совместно нами было получено это заявление, и именно мы передали его в Следственный комитет. Но исходя из нашей многолетней практики работы по аналогичным трагическим событиям в Чеченской Республике, эта работа займет много времени. Это будет очень нудная, очень длительная, требующая очень скрупулезного отношения к изложению фактов работа. Понятно, что Следственный комитет будет отказывать в проверке, потом будет отказывать в возбуждении уголовного дела, и мы будем обжаловать эти отказы в судах. Это, пожалуй, займет не один год, но это очень важная работа", - заключил он.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента

** организация признана террористической и запрещена в России судом