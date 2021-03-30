Месяц Рамадан обострил вопрос ограничений по работе кафе и банкетных залов в Дагестане

30 марта 2021, 20:40

Банкетные залы в Дагестане, чьи владельцы говорят об убытках, пока открывать не планируется из-за их неготовности к работе в условиях коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре. При этом власти рассматривают возможность снять ограничения на работу точек общепита в ночное время в Рамадан.

Как писал "Кавказский узел", работники банкетных залов в Дагестане в начале марта попросили власти республики разрешить проведение торжеств при условии соблюдения ограничений против коронавируса. С 15 марта в регионе сняты некоторые ограничения. В частности, разрешено посещение мечетей и других культовых объектов при условии соблюдения в них масочного режима и социальной дистанции. Но банкетные залы власти Дагестана отказались открывать. 28 марта министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов сказал, что ситуация с коронавирусом в республике не позволяет пока возобновить работу банкетных залов.

Открытие банкетных залов остается под вопросом

Запрет на работу предприятий общепита и банкетных залов вступил в силу с 30 марта прошлого года, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в дагестанском управлении Роспотребнадзора. В июле 2020 года власти дали разрешение на работу банкетных залов и предприятий общепита, но только с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. После резкого роста числа заболевших коронавирусом, с декабря 2020 года вновь был введен запрет на работу банкетных залов, который действует до сих пор.

«По наблюдениям Роспотребнадзора, после закрытия в декабре банкетных залов, в республике начался реальный спад заболеваемости коронавирусом. К нам недавно обратились представители 10 муниципалитетов, планирующих открыть 124 банкетных зала. Результаты 58 проверок выявили, что только 29 залов подготовлены к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции», – сообщил сотрудник Роспотребнадзора.

Исполнительный директор ДРО «Опора России» Сефижат Магомедрасулова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что 23 марта на заседании Оперативного штаба с участием Сергея Меликова она обратилась с просьбой поддержать послабления для точек общественного питания и возобновление работы банкетных залов при условии ограничений в части численности и исполнения всех противоэпидемических мер.

Кроме возобновления работы банкетных залов была озвучена просьба разрешить кафе и ресторанам работать не до 23.00 мск, как разрешено сейчас, а до двух часов ночи. Это связано с предстоящим месяцем Рамадан, и необходимостью мусульманам отпускать пост в темное время суток.

«По данному вопросу есть протокол оперативного штаба. Он находится на рассмотрении, решение может быть принято до начала месяца Рамадан, к середине апреля», - сообщила Сефижат Магомедрасулова.

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В соборных мечетях Северного Кавказа в дни рамадана каждый вечер проходят коллективные ифтары (разговения), говорится в справочном материале "Кавказского узла" о Рамадане.

При этом на сессии Народного Собрания республики 25 марта врио главы Дагестана Сергей Меликов высказался за предоставление преференций бизнесу в частности относительно разрешения на работу банкетных залов во время Рамадана. «При этом глава региона подчеркнул, что делается это исключительно в интересах дагестанцев, задействованных в сфере оказания данных услуг, а именно: поваров, музыкантов, официантов и других работников, которые могут пострадать от отсутствия заработка», - говорится в сообщении от 25 марта на сайте Народного Собрания Дагестана.

Запрет на работу банкетных залов нужно снимать постепенно, при соблюдении мер антиковидной безопасности, считает директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев.

«Я знаю, что, несмотря на запрет, массовые мероприятия разного характера, в том числе и свадьбы, в республике проводятся. Просто необходимо усилить работу санэпидслужб», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Руслан Гереев.

Говоря о необходимости открытия предприятий общепита в месяц Рамадан, Руслан Гереев согласился, что в этом вопросе надо пойти навстречу постящимся. «Многие кафе, рестораны и другие места общественного питания будут накрывать в священный месяц праздничные ифтары, угощать верующих. Одними запретами тяжело будет решать такие вопросы, здесь нужна дисциплина и гигиена», - считает Гереев.

По состоянию на 30 марта в Дагестане, как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в региональном оперативном штабе, зафиксировано 31 005 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 47. С начала пандемии 28 672 человек выздоровело, 1405 человек умерли. В Махачкале общее число человек, у которых был подтвержден коронавирус, составляет 12028, приводится информация Роспотрбнадзора на сайте «Мой Дагестан».

Отметим, что многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". По данным Минздрава Дагестана, только к 24 июля 2020 года с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Предприниматели ждут открытия банкетных залов

Представители банкетных залов, опрошенные корреспондентом «Кавказского узла», очень ждут разрешения на работу. Они отмечают, что постоянного штата работников у них практически нет, но в период простоя приходится оплачивать коммунальные услуги и налоги. Помощи от государства, по их словам, за время отсутствия работы, в виде беспроцентных кредитов и льгот, они не получали.

Администратор банкетного зала «Венеция» в Махачкале рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что они закрыты с декабря прошлого года. «Даже пришлось вернуть аванс, что нам оплатили за планируемые свадьбы. Пока не знаем, что решат, ждем», - рассказал администратор.

Банкетный зал «Кегельбан» также закрыт с декабря, сообщила администратор Патимат. «Звонят, спрашивают, когда откроемся. Надеемся, что в июне, но заказы пока не берем», - говорит представитель банкетного зала.

Владелица одного из банкетных залов в Махачкале Земфира сообщила о больших убытках с прошлого года. «Не только мы, с нами сотрудничали музыканты, певцы, танцоры, оформители залов. После окончания месяца Рамадан, с середины мая, начнутся выпускные вечера, свадьбы, другие торжественные мероприятия. Хотелось бы, чтобы к этому времени дали разрешение работать», - сказала Земфира.