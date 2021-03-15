Отклонен законопроект об отмене военного положения в Армении

Как писал " Кавказский узел ", армянская оппозиция подняла вопрос об отставке Пашиняна сразу после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, вступившего в силу 10 ноября 2020 года. Рассмотрению этой инициативы в парламенте мешает все еще действующее в стране военное положение. Пашиняна призвали уйти в отставку и президент Армении, и католикос всех армян Гарегин Второй, и глава Генштаба Оник Гаспарян, который в связи с этим был уволен с должности .

Сохраняющееся военное положение препятствует всем политическим процессам в стране, заявил сегодня представитель партии "Процветающая Армения". Однако комиссия по вопросам обороны и безопасности парламента Армении отказалась рассматривать законопроект об отмене военного положения.

Оппозиционная фракция "Процветающая Армения" предложила сегодня отменить действующий в стране режим военного положения, законопроект на заседании комиссии по вопросам обороны и безопасности представил депутат Арман Абовян. "Военное положение не соответствует ситуации в стране и является большим препятствием для всех политических процессов", - привел его слова "Sputnik Армения". Абовян подчеркнул, что сохранение военного положения преследует только политические цели и мешает отставке Никола Пашиняна c правовой точки зрения.

Депутаты от правящего блока "Мой шаг" заявили о необходимости режима военного положения в связи с масштабными военными учениями, инициированными Азербайджаном и Турцией. Председатель профильной комиссии, депутат от правящего блока Андраник Кочарян напомнил, что режим военного положения был частично смягчен, некоторые ограничения власти отменили. В итоге комиссия отклонила представленный оппозицией законопроект, сообщило сегодня News.Am.

Напомним, намеченная на 13 марта по инициативе президента Армении Армена Саркисяна встреча премьер-министра Никола Пашиняна с лидерами парламентских фракций и представителями движения "Во имя спасения Отечества" не состоялась. Встреча Никола Пашиняна с оппозицией сорвалась из-за разных представлений сторон о формате проведения внеочередных выборов, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся только в том случае, если в них не будет участвовать Никол Пашинян, написал сегодня в своем Facebook представитель оппозиционного объединения "Движение за спасение родины", член партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян. "Выборы будут, но только без Никола [Пашиняна]. Мы не собираемся с ним проводить предвыборные дебаты", - процитировало его сегодня ТАСС.

После встречи президента Армении Армена Саркисяна с премьером Николом Пашиняном, которая состоялась 13 марта, в Армении вновь заговорили о досрочных парламентских выборах, сообщил 14 марта"Коммерсант". "По словам источников в правящем блоке "Мой шаг", они могут состояться уже в мае или июне, если их публично поддержит оппозиция. Сейчас противники власти воспринимают идею выборов благосклонно, но противоречия в деталях все равно существуют — некоторые требуют, чтобы еще до голосования в стране было сформировано переходное правительство. При этом опросы показывают, что устойчивого большинства в новом парламенте не будет, а значит, нестабильность сохранится еще надолго", - говорится в публикации.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Пашиняна, и как к этому относится народ, сообщается в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции". Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".