Миротворцы сопроводили азербайджанских военных в Нагорном Карабахе

08 марта 2021, 08:50

Российские миротворцы сопроводили шесть колонн азербайджанских военных по территории Нагорного Карабаха, а также колонны с продовольствием и товарами, сообщило Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 марта Минобороны России отчиталось о возвращении в Нагорный Карабах беженцев при сопровождении миротворцев. Общее число вернувшихся в регион жителей к этому дню достигло 52 712. Также миротворцы 23 февраля сопроводили паломников в монастырь Амарас, а 24 февраля – колонну с гуманитарным грузом в Кельбаджарский район.

Минобороны России учло не всех вернувшихся беженцев: около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения российских миротворцев, указал 30 ноября 2020 года министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

Российские миротворцы сопроводили шесть колонн азербайджанских военных, сообщило Минобороны России. "Российскими миротворцами обеспечено сопровождение шести колонн вооруженных сил Азербайджана: через Лачинский коридор в северном направлении – по одной в районы Минкенд, Пирджахан, в южном направлении – двух в район Хандек, а также одной колонны по маршруту Шуша – Красный Базар – Каджар и одной в обратном направлении", – сказано в сообщении, опубликованном вечером7 марта на сайте ведомства.

Также при поддержке российских военных в Нагорный Карабах продолжают возвращаться беженцы, военные сопровождают по Лачинскому коридору колонны с продовольствием и различными товарами, сообщило министерство в другом пресс-релизе.

После возвращения в Нагорный Карабах многие беженцы сталкиваются с трудностями при получении выплат, написал 22 февраля в своем блоге "Нагорный повороты. Карабах" блогер" Давид Симонян. "Не секрет, что многие жители Арцаха остались беженцами, война отняла у них все и государство выплачивает им какие-то компенсации. Почему и эти деньги не доходят, вот в этом вопрос", – отметил Симонян.

По его словам, с такой проблемой столкнулся сын Симоняна. "Когда раздавали деньги беженцам из Арцаха, по 68 000 драмм (около 135 $), сыну эти деньги не выплатили, у него паспорта не было. Не выплатили эти деньги и во многих семьях, придирались из-за каждой бумажки <…>. Пока сын получал паспорт, ему исполнилось 18 лет и соответственно, он опять не получил свои деньги, ведь ему уже 18 лет", – написал блогер.

Власти предлагают беженцам для решения проблемы идти в суд, но туда обращаться готовы не все, отметил он. "Почему даже сейчас после войны люди представляющие государство не ценят своих жителей и не хотят им ничем помочь, даже тем, что положено по закону? Ведь знают, что не многие пойдут в суд за правдой, да и как судиться с государством, тоже непонятно", – отметил Симонян.

23 ноября 2020 года власти Армении начали прием заявлений от беженцев на финансовую помощь, им обещано по 68 тысяч драмов (около 136 долларов) каждому и по 15 тысяч драмов (30 долларов) всем, кто не владеет недвижимостью в Армении. На единовременную помощь возможно прожить лишь пару месяцев, чиновникам следует продлить выплаты и заняться созданием рабочих мест, заявили 24 декабря опрошенные "Кавказским узлом" жители Степанакерта.

Напомним, что боевые действия во время осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе. С информацией об этом обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".