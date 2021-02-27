Стихийный мемориал памяти Немцова уничтожен в Краснодаре

27 февраля 2021, 17:46

Краснодарские активисты пожаловались на уничтожение стихийного мемориала в память о Борисе Немцове уже спустя 15 минут после завершения акции. Прохожих удивило, что на мирную акцию без требований и плакатов было стянуто большое число силовиков.

"Кавказский узел" сообщал, что на пикет памяти Бориса Немцова в Краснодаре сегодня после полудня собрались десятки человек. Автор Telegram-канала "Титушки Краснодара" Виталий Вотановский был задержан еще перед акцией, когда снимал на камеру оцепление вокруг парка имени Жукова и выкладывал видео в Telegram. Также сотрудники уголовного розыска задержали координатора краснодарского штаба Навального Анастасию Панченко в Горячем Ключе. Активистка связала задержание с проведением акции в память о Борисе Немцове.

Коммунальщики собрали цветы с мемориала в мусорные мешки

Пикет в память о Борисе Немцове прошел возле здания краевой администрации в центре Краснодара. По словам организаторов, участие в пикете в основном приняла молодежь, не принадлежащая ни к каким партиям. "Кто захотел почтить память Немцова, тот сегодня пришел. И Краснодар знает, что он сегодня не один. Это акция памяти, мы ничего не требовали [от властей]. Каждый пришел, чтобы вспомнить политика", - сказала организатор акции корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что региональное отделение партии "Яблоко" пыталось согласовать проведение шествия по улице Красной, но администрация города отказала, сославшись на режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Ежегодно в день гибели Бориса Немцова, а также в последующие дни в различных городах России проходят акции и митинги. На сегодня они также были запланированы на юге России. Однако власти Волгограда запретили митинг памяти под предлогом эпидемии. А администрация Октябрьского района Ростова-на-Дону не согласовала проведение группового пикета, предположив, что акция направлена на дестабилизацию политической и социальной обстановки.

Уже через 15 минут после акции свечи, цветы и портреты Немцова, оставленные у Историко-археологического музея имени Фелицина, исчезли, хотя активисты продолжают нести их на место стихийного мемориала. "Я подошел, а на месте пустота. Нет ни фотографий, ничего. Положил цветы, перешел на другую сторону улицы, разворачиваюсь, а мои цветы человек уже убирает в мусорный мешок", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Никита, который не смог подойти к началу акции.

По подсчетам корреспондента "Кавказского узла", в акции приняли участие 50 человек. Активист Виталий Вотановский сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что его доставили в УВД Краснодара, но сразу отпустили без составления протокола.

Акция вызвала интерес прохожих

В самом начале акции, в 12.30 мск, активисты с фотографиями Немцова и красными гвоздиками в руках выстроились напротив здания краевой администрации и стояли в полной тишине около часа, передал корреспондент "Кавказского узла". Они заранее договорились, что никаких плакатов, кроме портретов Немцова, с собой брать не будут, как не будут и выкрикивать лозунги и требования. Все близлежащие улицы контролировались силовиками и людьми в штатском, представителями краевой администрации.

Прохожие подходили к участникам акции, спрашивали, почему они здесь собрались. "Хороший был человек. Тогда у нас была в стране демократия, когда он работал в правительстве. Молодцы, что помните", - сказала проходившая мимо женщина.

Еще один прохожий, житель станицы Динской, также поддержал активистов. "Увидел этих ребят с фотографиями. Постоял, посмотрел на них. Приятно, что не боятся выходить - вон вокруг сколько полицейских. Конечно, нужно требовать, чтобы убийство Немцова раскрыли", - сказал житель Кубани корреспонденту "Кавказского узла".

Другая краснодарка обвинила участников акции, молодых людей, в том, что они не знают того, что было в девяностые. "Что вы можете знать о тех временах?! Тогда жрать было нечего, а этот ваш Немцов и его вся компания страну разворовала, государственные заводы и фабрики поделила. Стоят тут сытые, одетые", - кричала пожилая женщина.

Участники акции идеализируют фигуру Немцова, считает житель Краснодара Геннадий Васильев, гулявший в сквере Жукова с внуком во время проведения акции. "Нашим детям нужны герои. Вот они идеализируют Немцова. Они забыли или не знают, что он руководил государством, и во время руководства этих младореформаторов госсобственность была приватизирована. Но если хотят они выходить и устраивать такие тихие акции, пусть выходят. Зачем ОМОНом их пугать? Вон автозаков сколько", - возмутился житель Краснодара.

Стихийный мемориал возник у стен музея

После завершения пикета памяти участники также молча пошли к Историко-археологическому музею имени Фелицина, где в 1920-х годах были расстреляны сотни краснодарцев. У стен музея был организован стихийный мемориал памяти Бориса Немцова. Там установили его портреты, свечи, возложили цветы.

"Я пришел, потому что хотел почтить память человека, которого убили за его политические взгляды. Он говорил правду, он говорил ее прямо, он не скрывался. Всегда мог все решить словами, выйти на любые дебаты, на любой разговор. Был открытым и прямым человеком - за это его убили. Можно убить человека, но нельзя убить идею", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Роман Пилипенко.

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал виновными в убийстве пятерых уроженцев Чечни и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет. Летом 2020 года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу дочери убитого политика Жанны Немцовой на то, как в России расследовалось убийство ее отца. Адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров спустя пять лет после убийства политика констатировал, что расследование фактически не ведется. В ноябре 2020 года авторы совместного журналистского расследования "Медиазоны" и Scanner Project заявили, что следователи проигнорировали связи осужденных за убийство Бориса Немцова с близкими к властям Чечни людьми.

Другой активист, Денис, выразил готовность участвовать в подобных акциях и дальше. "Я надеюсь, что это убийство будет расследовано. Мы все будем помнить, будем выходить каждый год. Для нас Борис Немцов, это герой, который боролся за свободу страны. До тех пор, пока заказчики его убийства не будут переданы суду, мы не успокоимся и будем выходить", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

О ходе расследования можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова". Материалы о расследовании убийства политика "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Немцов". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".