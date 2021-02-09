Ковидный госпиталь закрыт в Нальчике из-за снижения заболеваемости

09 февраля 2021, 20:17

Клиническая больница в Нальчике, перепрофилированная в госпиталь для больных коронавирусом, возвращается к работе в штатном режиме. За месяц число госпитализированных пациентов с COVID-19 сократилось в два раза, достигнув 620.

Как писал "Кавказский узел", в Кабардино-Балкарии до 21 февраля действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В конце января власти Кабардино-Балкарии сообщили, что регион получит из федерального бюджета еще 9,7 млн рублей на лекарства для пациентов с COVID-19, лечащихся амбулаторно. Всего в период пандемии в республике на бесплатное лекарственное обеспечение было направлено более 75 млн рублей.

На главной странице "Кавказского узла" не реже чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Последний пациент выписан из госпиталя на базе городской клинической больницы №2 в Нальчике, медучреждение планируется открыть для работы в штатном режиме и приема пациентов после 20 февраля, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.

"В ближайшее время в стенах медицинского учреждения будут проведены дезинфицирующие мероприятия. Также запланирован косметический ремонт помещений. Все работы ориентировочно будут завершены в течение двух недель. Такое же время потребуется медперсоналу для самоизоляции после выхода из «красной зоны» госпиталя", - говорится в публикации на странице Минздрава республики в Instagram.

В Минздраве Кабардино-Балкарии отметили, что это первый ковидный госпиталь, закрытый в республике с начала второй волны коронавируса, передал "Интерфакс".

В республике продолжают работу пять ковидных госпиталей на 931 место, 652 из которых с кислородной поддержкой, 113 оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, сообщается в сегодняшней публикации на сайте главы Кабардино-Балкарии.

Казбек Коков на заседании местного Оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции назвал эпидемиологическую ситуацию в регионе стабильной. "Если по итогам новогодних праздников, месяц назад, у нас в госпиталях лечились порядка полутора тысяч пациентов, то сегодня эта цифра снизилась более чем в два раза", - отметил он.

На сегодня в больницах региона лечатся 620 зараженных коронавирусом, 52 из них лежат в реанимации, указано в публикации.

Всего в республике 968 активных больных. За сутки в Кабардино-Балкарии выявлено 83 новых случая заражения, при этом 78 человек выздоровели, еще два скончались. Всего с начала пандемии заразился 19 541 житель республики, 347 из них умерли, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус".

Около месяца назад, 7 января, в Кабардино-Балкарии было 1475 активных больных коронавирусом.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".