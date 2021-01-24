Даудов осудил жительницу Дербента за ранний брак ее дочери

24 января 2021, 17:05

Жительница Дербента, которая пожаловалась Рамзану Кадырову на задержание 14-летней дочери силовиками в Грозном, виновата в раннем браке девушки с террористом, объявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Как писал "Кавказский узел", 21 января жительница Дербента в видеообращении к Рамзану Кадырову пожаловалась, что ее 14-летнюю дочь держат в отделе силовой структуры в Грозном больше трех месяцев, с 13 октября 2020 года. 22 января член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что после его обращения к спикеру чеченского парламента Магомеду Даудову ребенок освобожден и отправлен домой в Дагестан. По его словам, девочка ранее была выдана замуж, а ее муж был убит в спецоперации в Грозном 13 октября 2020 года.

13 октября 2020 года в Грозном был введен режим контртеррористической операции, силовики заблокировали дом, в котором находились предполагаемые боевики. В перестрелке были убиты четверо предполагаемых боевиков, погибли три сотрудника силовых структур. Согласно данным силовиков, которые озвучил Рамзан Кадыров, предполагаемые боевики прибыли из-за границы и планировали в республике серию терактов. Заявление Кадырова ставит вопросы о работе спецслужб, обратили внимание опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Телесюжет о возвращении девочки опубликован сегодня на канале ЧГТРК "Грозный" в YouTube и на странице телекомпании в Instagram. "В Грозном состоялась встреча председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова с общественниками из Дагестана. Оказалось, что поручение Рамзана Кадырова [вернуть девочку] уже выполнено, а ситуация с [девочкой] кардинально отличается от версии, распространяемой ее матерью", - сообщили авторы телесюжета.

Далее в телесюжете Магомед Даудов рассказал собравшимся, что солидарен с пользователями соцсетей, раскритиковавшим ранний брак девочки. Сама девочка присутствует в комнате и отвечает на уточняющие вопросы Даудова. После этого Магомед Даудов раскритиковал мать ребенка. "Как получается, что мать 13-летнюю дочку свою отправляет к незнакомому человеку, который, оказывается, еще и террористом был? [...] Сама дочка не виновата, она ребенок. Виновата мать, виноват опекун, который, когда узнал, что родственница попала в такую беду, вместо того чтобы поехать, посмотреть, что к чему, наоборот, поехал и отказался от опекунства. Вы представляете себе? Опекун отказался от своей родственницы!" – эмоционально говорит на видео чиновник.

Затем Магомед Даудов, перейдя на повышенный тон, подверг критике и пользователей соцсетей, которые, по его словам, "всегда стараются кого-то винить", если после теракта "кто-то оказывается у правоохранительных органов". "Пять месяцев, 13-летний ребенок – по каким законам она жила с террористом? По законам шариата, по светским законам? Об этом никто не задает вопрос!" – сказал он.

Даудов также поинтересовался у девочки, сколько раз мать связывалась с ней за пять месяцев, которые та была в браке. "Первый месяц, как я замуж вышла, мы общались чуть ли не каждый день. Потом уже он (муж) мне сказал прекратить связь с мамой. Я прекратила: он мой муж, я ему "нет" сказать тоже не могу. И, не считая этого месяца, в месяц один-два раза я звонила маме", - ответила девочка.

"Общественник из Дагестана Шамиль Хадулаев призвал пользователей соцсетей не распространять непроверенные данные и ложь", - подчеркнули авторы телесюжета. В подкрепление этого тезиса в телесюжете был показан Шамиль Хадулаев, присутствовавший на встрече с Даудовым. "Узнал, что ситуация не та, которую распространяют у нас. У нас, к сожалению, тренд стал такой – запускать информацию негативную в отношении к Чеченской Республике, наших соседей, и переворачивать с ног на голову всю картину", - посетовал он в разговоре с Даудовым.

Авторы телесюжета подчеркнули, что мать девочки на встречу не приехала, несмотря на приглашение Шамиля Хадулаева. "Кто-то ее накрутил", - предположил Хадулаев. "Она была на связи с пресловутым Комитетом против пыток", - пояснил в ответ Магомед Даудов.

Под публикацией в YouTube-канале ЧГТРК "Грозный" комментарии отключены, а на странице в Instagram публикация набрала к 17.05 мск 71,1 тысячи просмотров и более 1,7 тысячи комментариев. Авторы многих из них подвергли критике согласие матери на ранний брак девочки и выразили благодарность Рамзану Кадырову за разрешение ситуации.

Напомним, ранее пользователи Instagram осудили ранний брак девочки из Дербента. Правоохранители должны разобраться, каким образом онаоказалась замужем, а к ответственности следует привлечь не только ее родителей, но и профильные ведомства, и в том числе руководство школы, не забившее тревогу после долгого отсутствия подростка, указали они.