Пользователи соцсети осудили ранний брак 14-летней девочки из Дербента

23 января 2021, 10:42

Правоохранители должны разобраться, каким образом 14-летняя девочка из Дербента оказалась замужем. К ответственности следует привлечь не только ее родителей, но и профильные ведомства, и в том числе руководство школы, не забившее тревогу после долгого отсутствия подростка, считают пользователь Instagram.

Как информировал "Кавказский узел", жительница Дербента пожаловалась, что с 13 октября 2020 года ее 14-летняя дочь удерживается силовиками в Грозном. 22 января член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что девочка освобождена и отправлена домой в Дагестан.

Публикация о возвращении несовершеннолетней дочери жительнице Дербента была размещена 22 января на странице Instagram-паблика lifedagestan, на который подписаны около 709 тысяч пользователей. К 10.40 мск 23 января запись набрала 98,9 тысячи просмотров и 602 комментария. Часть их авторов раскритиковала родителей подростка.

"В 14 лет выдать замуж! Так еще и второй женой, как пишут в пабликах! Вопрос к матери, и ей подобным: вам не жалко своих дочерей?! Воспитывать надо своих дочерей, нести ответственность и не выдавать в 14 лет замуж", – возмутился пользователь k.zaira2017.

"Если она ребенок, как нормальный ребенок, нужно ходить в школу. Мать должна следить за своим ребёнком, ребенка замуж не отдают", – отметила также sabinamagomedova627.

"В 14 лет замужем, куда смотрела мама все это время?" – спросил пользователь aseka_96_.

"Почему ни где не говорят в чем она обвиняется? За что задержали? В 14 лет девочки в школу ходят и обратно. Интересно, за что задержана была", – написала aika_555666.

"А как она в свои 14 лет попала в другую республику? И как оказалась на месте проведения спецоперации?" – задался вопросами пользователь mr._bva.

Другая часть пользователей потребовала дополнительных доказательств о том, что девочка освобождена. "Я не поверю, что ее освободили, пока она сама не сделает видео в своем городе . Может ее заставили так говорить", – предположил abu_bakr020996.

"Не верится если честно, может быть заставили так сказать", – выразил схожее мнение yyy999akkk.

"Пока не будет видео с мамой, не поверью что ее вернули домой", – подчеркнул пользователь yo.mura.

Некоторые комментаторы отметили, что девочке нужна реабилитация. "Нужно будет на профучет поставить, несовершеннолетнюю и проводить с ней соответствующую воспитательную работу, формировать в ней навыки законопослушного гражданина", – отметил borets_2403.

Другие комментаторы раскритиковали чеченские силовиков за длительное задержание девочки. "Разве они имеют право держать не совершеннолетнюю три месяца без предъявления обвинения?" – спросила muradovna_8888.

Публикация о девочке из Дербента, которую освободили силовики в Чечне, была размещена 22 января также и на странице Instagram-паблика tema.dagestana, на который подписаны около 286 тысяч пользователей. К 10.00 мск эта запись набрала 9584 просмотра и 75 комментариев. Большинство их авторов также раскритиковали родителей подростка.

"Я одного не пойму, как мать могла отдать замуж девочку в 13 лет? Она ведь ребёнком была совсем. Пусть теперь спросят с матери, чем она думала на тот момент", – возмутилась kafarova494.

"Девочке жизнь испортили и все", – отметила dianka_777_555.

"Ей сперва выучится, получить какое-нибудь образование, работать. А потом можно и замуж", – написала agimat7542.

"В 14 лет она замужем?" – удивился пользователь _i_m_a____69.

Публикация о девочке из Дербента, также была размещена 22 января также и на странице Instagram-паблика mkala_, на который подписаны около 418 тысяч пользователей. К 10.00 мск эта запись набрала 7727 просмотра и 32 комментария. Часть их авторов потребовали привлечь к ответственности профильные органы.

"Надо проверить учебное заведение, где она училась! По документам учащийся куда делся? Надо проверить отдел опеки администрации города Дербента! Где все были? За какую работу они получали зарплату?" – задался вопросом пользователь ely_axh.

"Интересно куда смотрят органы опеки?" – спросила также gula1980g.

"Очень странная позиция у матери, а чего тревогу раньше-то не била. Пропажу дочери она заметила только когда она попала в полицию" – возмутилась maryamushka666.