Махачкалинцы заявили о задержании силовиками случайных прохожих

23 января 2021, 21:06

Силовики задерживали на центральной площади в Махачкале людей, которые не собирались участвовать в протестных акциях, сообщили горожане. Один из таких задержанных заявил, что его били. Несовершеннолетних отпускают домой, выписывая родителям предостережения.

Как сообщал "Кавказский узел", сторонники Навального в регионах юга России решили провести сегодня шествия и пикеты в его поддержку, несмотря на предупреждения со стороны силовиков. В Махачкале силовики на трех автобусах вывезли людей с центральной площади, хотя никто из них не разворачивал плакатов, указали очевидцы. Силовики заставили пройти в автобус и корреспондента "Кавказского узла" Мурада Мурадова, проигнорировав показанное им журналистское удостоверение, а также доставили в отделение корреспондента "Черновика" Инну Хатукаеву. У здания полиции собрались родственники задержанных. Студент из Махачкалы заявил, что силовики после задержания на центральной площади пригрозили ему отчислением из вуза и увольнением его родных с работы.

Корреспондент "Кавказского узла" Мурад Мурадов сообщил, что силовики довезли его до отделения полиции, но после звонка журналиста в пресс-службу МВД не стали настаивать, чтобы он прошел в здание.

Задержанная на площади корреспондент "Черновика" Инна Хатукаева отпущена из здания Советского РОВД Махачкалы, сообщило издание в своем Telegram-канале.

Власти Дагестана тоже пытаются не допустить акций в поддержку Навального, хотя его сторонников в регионе мало, отметили главреды местных изданий. Силовики не должны выполнять преступные приказы по разгону мирных протестов в поддержку Алексея Навального, указали правозащитники в обращении к рядовым и офицерам, занимающимся охраной общественного порядка.

Жительница Махачкалы Хадиджа рассказала, что пришла сегодня на центральную площадь Махачкалы поддержать Навального, так как "он один из немногих, кто говорит правду". "Я подошла примерно в 14:15. Никакого митинга я не застала. Но было очень много полицейских, которые задерживали всех, кто был на площади. В основном была молодежь, но были и те, кто постарше. Сотрудники полиции и меня пытались посадить в машину, но мне все же удалось избежать этого", - отметила женщина.

Махачкалинка выразила недовольство тем, что "людям запрещают высказать свое мнение", а "оппозицию гнобят". "Навального сначала пытались отравить, а теперь посадили. Но стоит выйти и высказать свое мнение, как сразу всех разгоняют. Всех, кто говорит правду, лишают жизни или сажают в тюрьму", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд арестовал 18 января оппозиционера Алексея Навального до 15 февраля. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

На площади Махачкалы задерживали тех, кто просто гулял, заявил корреспонденту "Кавказского узла" молодой человек, представившийся Шамилем. "Где-то с обеда площадь была оцеплена, по периметру стояли полицейские машины. Мы с друзьями гуляли по площади около 12 часов дня. Нам стало интересно, почему здесь столько полицейских - думали сначала, может, какое-то выступление готовится. Мы вначале прошли сбоку площади, сделали большой круг, а уже на обратном пути, когда шли по центру, к нам подошли сотрудники полиции", - рассказал махачкалинец.

По его словам, полицейские попросили предъявить документы. "У моего друга документов не оказалось, и его сразу начали крутить. Я спросил, что они делают, и следом же меня повязали. Посадили в полицейский микроавтобус. Когда он заполнился, нас привезли в райотдел полиции", - сказал Шамиль. В отделе он увидел несколько десятков человек.

Задержанных опрашивали. "Полицейских интересовало, как мы относимся к Навальному, насколько мы лояльны к нему. После этой беседы они потребовали подписать объяснительную, и только после этого выпустили", - рассказал он.

Более трех часов в отделе полиции провел и другой махачкалинец, который также случайно оказался на площади. "Я работаю недалеко от площади. После обеда мы вышли погулять с моим другом через площадь. Когда мы шли по центру площади, в руках у друга был телефон. Это увидели сотрудники полиции, они сразу подошли к нам и забрали моего друга. Видимо, подумали, что он снимает все происходящее на телефон. В итоге он провел в отделе около трех часов", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла", молодой человек, который преставился Магомедом.

Среди доставленных в отделение оказалась и мать с 17-летним сыном. "Моя жена с сыном прогуливалась по площади. Там было много полицейских, задерживали молодых людей. Когда жена подошла к полицейскому, чтобы просто поинтересоваться, что произошло, ее вместе с сыном также посадили в полицейский автобус и привезли в райотдел", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" мужчина, который ожидал выхода жены с ребенком у отдела полиции.

Поскольку задерживались и несовершеннолетние, в отдел полиции приехали инспекторы по делам несовершеннолетних, которые отпускали подростков только после того, как за ними приезжали родители. С родителей брали обязательство, чтобы "впредь подобное не происходило", пояснил мужчина, который забрал из отдела своего сына.

Родители волгоградских школьников рассказали о сообщениях от учителей в мессенджерах об опасности участия детей в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а также о профилактических беседах в школах Волгограда на эту тему. По мнению горожан, это только повысило интерес к акции. Студенты университета в Краснодаре получили предупреждения об ответственности и возможном отчислении из вуза в случае их участия в акции в поддержку Навального. В некоторых школах Краснодара и Ставрополя 23 января было объявлено учебным днем. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров высказался сегодня против участия несовершеннолетних в акциях протеста, чем вызвал критику со стороны пользователей Instagram. Они заявили, что детей подвергают опасности не организаторы акций, а те, кто применяет силу к протестующим.

Дежурный отдела полиции по Советскому району отказался сообщать корреспонденту "Кавказского узла" число доставленных сегодня в отдел.

Махачкалинцы заявили о применении силы при задержании

Житель Махачкалы сообщил о применении к нему силы при задержании на площади. "Я сидел на лавке на площади. Сзади меня начали задерживать девушку. Я обернулся, и в этот момент ко мне подошел человек в кожаной куртке и кепке. Он не представился, но начал спрашивать, что я тут делаю. Нахамил мне. В это время с двух сторон меня под руку взяли сотрудники. Мужчина в кепке начал ругаться, а когда я ему ответил, он ударил меня в лицо", - рассказал молодой человек корреспонденту "Кавказского узла".

По словам махачкалинца, на входе в отдел силовой структуры ему сказали сдать телефон. "Я отказался это делать, так как это противоречит закону. Тогда <силовик> ударил в низ живота", - сообщил он. Молодой человек, по его словам, написал в объяснительной, что не участвовал в митинге, а силовики его задержание объяснили необходимостью установить личность.

Одному из доставленных в отделение силовой структуры брызнули в лицо из перцового баллончика, предположил другой задержанный. "Где именно это произошло, я не знаю, но видел, что у одного парня были красные глаза, и в отделе он шел умываться", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Эмигрировавший из России чеченский блогер Тумсо Абдурахманов указал на попытки "сбить волну" одобрения Навального, которая возникла, в том числе на Северном Кавказе, после возвращения оппозиционера в Россию вопреки очевидной угрозе ареста. По наблюдениям Тумсо, к кампании против Навального подключились дагестанские блогеры. Абдурахманов подверг детальному разбору и критике утверждения Курбана Аскандарова о том, что Навальный "нацист" и "исламофоб". Часть пользователей YouTube согласилась с Абдурахмановым, другие же заявили, что не стоит поддерживать Навального, поскольку он не мусульманин.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

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