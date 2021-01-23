Махачкалинец сообщил об угрозах силовиков после задержания

23 января 2021, 16:27

Студент из Махачкалы заявил, что силовики после задержания на центральной площади пригрозили ему отчислением из вуза и увольнением его родных с работы. Родственники задержанных собрались у здания отдела полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", сторонники Навального в регионах юга России решили провести сегодня шествия и пикеты в его поддержку, несмотря на предупреждения со стороны силовиков. Силовики на двух автобусах вывезли людей с центральной площади Махачкалы, хотя никто из них не разворачивал плакатов, указали очевидцы. Силовики заставили пройти в автобус и корреспондента "Кавказского узла", проигнорировав показанное им журналистское удостоверение.

Власти Дагестана тоже пытаются не допустить акций в поддержку Навального, хотя его сторонников в регионе мало, отметили главреды местных изданий. Силовики не должны выполнять преступные приказы по разгону мирных протестов в поддержку Алексея Навального, указали правозащитники в обращении к рядовым и офицерам, занимающимся охраной общественного порядка.

Задержания на площади Махачкалы продолжаются, к зданию Советского райотдела полиции доставили третий микроавтобус с молодыми людьми, передал корреспондент "Кавказского узла". Родственникам доставленных, которые приезжают к отделу полиции, объясняют что "всех отпустят после разбирательств". "С площади увезли мою знакомую. Она пришла на площадь, так как в соцсетях писали, что собираются сегодня погулять. У нее не было с собой никаких плакатов, она не выкрикивала [лозунгов], но все равно доставили в полицию", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель. По его словам, зайти в отдел ему не разрешили.

У доставленных в полицию берут объяснительную, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомедзагид, который вышел из отдела через полтора часа после доставления. По словам махачкалинца, его опрашивали, что он делал на площади, поддерживает ли Навального, хочет ли смены власти в стране. "Они угрожали, что родители и братья лишаться работы, а меня исключат из университета", - заявил молодой человек. Он настаивает, что был задержан во время прогулки. "В митинге я не принимал участие, просто гулял по площади", - отметил житель Махачкалы.

Одна из задержанных девушек рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что силовики повалили ее на землю при задержании. Шестерых несовершеннолетних, доставленных в отделение полиции с площади, вывелили из здания Советского райотдела полиции и в сопровождении полицейских увезли в другой отдел, передал корреспондент "Кавказского узла".

С площади Махачкалы в Советский РОВД были увезены увезены два журналиста - не только корреспондент "Кавказского узла" Мурад Мурадов, но и Инна Хатукаева из газеты "Черновик", сообщило сегодня это издание в своем Telegram-канале.

Эмигрировавший из России чеченский блогер Тумсо Абдурахманов указал на попытки "сбить волну" одобрения Навального, которая возникла, в том числе на Северном Кавказе, после возвращения оппозиционера в Россию вопреки очевидной угрозе ареста. По наблюдениям Тумсо, к кампании против Навального подключились дагестанские блогеры. Абдурахманов подверг детальному разбору и критике утверждения Курбана Аскандарова о том, что Навальный "нацист" и "исламофоб". Часть пользователей YouTube согласилась с Абдурахмановым, другие же заявили, что не стоит поддерживать Навального, поскольку он не мусульманин.

17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд арестовал 18 января оппозиционера Алексея Навального до 15 февраля. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

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