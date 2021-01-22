Богослов Адам Эльжуркаев отчитывает 80-летнюю жительницу станицы Ассиновской за многолетнее занятие колдовством. Чкриншот сообщения https://www.instagram.com/p/CKUIYufJ0IC/

22 января 2021, 09:18

Пожилая жительница Чечни задержана за колдовство

Богослов Адам Эльжуркаев отчитал 80-летнюю жительницу станицы Ассиновской за многолетнее занятие колдовством, следует из сюжета чеченского телеканала. Часть пользователей Instagram раскритиковали представителей властей за публичное порицание пожилой женщины.

Как сообщал "Кавказский узел", с июля 2019 года власти Чечни усилили преследование жителей, оказывающих оккультные услуги. Государственная телекомпания "Грозный" регулярно выпускает репортажи, в которых местные жители раскаиваются в занятиях колдовством. Так, 30 марта 2020 года жительница Гудермеса в видеосюжете телеканала раскаялась в оказании оккультных услуг, а ее взрослый сын – в том, что не уследил за матерью. Жители Чечни сочли избыточным публичное покаяние родственника гадалки.

Власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги, летом 2019 года. В частности, телекомпания "Грозный" регулярно публикует сюжеты, в которых местные жители раскаиваются в занятиях колдовством после воспитательной беседы с главным специалистом Центра исламской медицины Адамом Эльжуркаевым. Охоту на колдунов ведут и в других республиках Северного Кавказа, сообщил журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины.

Чеченские правоохранители провели расследование, в результате которого поймали с поличным 80-летнюю жительницу станицы Ассиновской Яхиду Итаеву, которая занималась колдовством, сообщила ЧГТРК "Грозный" в сюжете, опубликованном сегодня ночью на странице телеканала в Instagram.

На кадрах показаны главный специалист Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев и пожилая женщина. Они ведут разговор на чеченском языке в кабинете третьего участника встречи, который в сюжете телеканала никак не обозначен. При этом на стене кабинета висит портрет Феликса Дзержинского. Все время пожилая женщина стоит на ногах. "Жительнице уже 80 лет. Когда богословы и правоохранители узнали о ней, то отправили девушку, которая записала весь разговор. Дома у Яхиды нашли кости, солому и различные баночки с непонятными веществами. Яхида занимается колдовством уже десятилетиями. Тех, кто ей впервые сказал, что у нее способности, богословы признали одержимыми джиннами", – рассказывает автор репортажа.

На кадрах также демонстрируются различные предметы, представленные в качестве атрибутов мистических ритуалов, в том числе кости, солома и высушенная трава. "Яхида заявила, что все это принадлежит ее детям", – сказано в видеосюжете.

Богослов провел с пожилой женщиной профилактическую беседу, следует из описания к записи. "Главный специалист Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев напомнил мошеннице, что "колдовство" запрещено в Исламе и является тяжким грехом", – написано в описании к видеоролику.

В России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела, сказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. "Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", — пояснил адвокат.

К 08.40 мск 22 января публикация ЧГТРК "Грозный" набрала около 97,8 тысячи просмотров, а комментаторы оставили 987 сообщений. Часть их авторов возмутилась публичным порицанием пожилой жительницы.

"Взрослые дяди, чем вы заняты? Неужели, кроме этой сказки, больше нет проблем? Неужели в существование колдунов, вы свято верите?" – задался вопросом пользователь gerdtnikola.

"Фотография Феликса Эдмундовича Дзержинского на стене в центре комнаты смотрится куда прозаичнее, чем псевдоволшебство этой несчастной 80-летней бабульки. И что вы с ней сделаете? Посадите?" – спросил пользователь vi9en79.

"Бабушка никого не убила. Стоит здоровый мужик с палкой и даже не предложил 80-летней женщине присесть на стул", – возмутился пользователь singer_film_aktor.

"На этом видео отвратительно всё. Ещё портрет, по-моему, Дзержинского", – подчеркнул fataliyev0501.

Напомним, в Чечне в 2013 году развернулась первая волна гонений на экстрасенсов и знахарей. На фоне объявленной Рамзаном Кадыровым борьбы с колдунами десятки людей были задержаны, некоторые из них пропали без вести. После этого кампания пошла на спад. Спустя шесть лет в регионе начался новый виток гонений на колдунов. Аналитики это объяснили погоней властей за рейтингом, поскольку эта кампания нашла поддержку у многих мусульман.

Жители Чечни приносят публичные извинения регулярно, часть из них демонстрируется в эфире республиканской телекомпании "Грозный". Извинения приносятся за критику властей или госучреждений, за сообщения в мессенджерах и публикации в соцсетях, за употребление алкоголя и неподобающее поведение. Люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Примечание:

"Пользователи соцсетей высмеяли борьбу с колдунами в Чечне", "Жительница Чечни публично раскаялась в колдовстве", "Муфтият Чечни начал акцию по борьбе с экстрасенсами".

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