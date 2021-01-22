Родственники Гюльалыева добились расследования дела о халатности врачей

22 января 2021, 05:39

Генеральная прокуратура начала повторное расследование методов лечения Огтая Гюльалыева, более года находящегося в коме, сообщили 21 января члены семьи правозащитника. Суд по делу о ДТП, ставшем причиной комы, отложен на неопределенное время из-за карантина.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября 2019 года главу общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтая Гюльалыева, который провел пресс-конференцию о кампании против пыток, сбил на пешеходном переходе автомобиль. 8 ноября 2020 гола после длительного лечения в стамбульской клинике он был перевезен домой.

21 января супруга правозащитника Фируза Гюльалыева и его сын Тебриз были приглашены в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

"Наша семья в начале января обратилась к генеральному прокурору с просьбой привлечь к ответственности врачей клиник, куда мой отец был доставлен после ДТП. Его сначала привезли в городской клинический центр номер 1, где не смогли поставить диагноз. А в частной клинике City Hospita затянули с хирургической операцией, которую сделали только на следующие сутки. Время было потеряно, и за этот период все больше крови проникало в головной мозг. Именно поэтому отец оказался в глубокой коме", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Тебриз Гюльалыев.

По его словам, осенью 2020 года вопрос о врачебной халатности был выделен в отдельное производство и направлен в прокуратуру Насиминского района.

"Но прокуратура нас не информировала о ходе расследования, и потому мы обратились к генеральному прокурору. Нам сообщили, что на основании трех экспертиз 24 декабря 2020 года дело было прекращено следователем в связи с отсутствием состава преступления. Но мы такого постановления не получали. Тем не менее, в связи с нашим обращением было начато повторное расследование действий врачей", - отметил Тебриз Гюльалыев.

Следователи пришли к выводу, что ДТП с Огтаем Гюльалыевым не было преднамеренным, в ответ на это правозащитники потребовали обнародовать видео автоаварии. На заседании суда 13 ноября 2020 года обвиняемый признал вину.

По словам Тебриза Гюльалыева, ранее на судебном процессе по делу о ДТП были допрошены два представителя клиник.

"Они уверяли, что в обеих клиниках приняли меры для устранения последствий травмы. Однако на суде выяснили, что врачи клинического центра передали результаты обследования отца в Baku City Hospital только спустя 17 часов. Эти действия были безответственными. Медики Baku City Hospital повели себя также безответственно, откладывая операцию", - сказал сын правозащитника.

Адвокат Фуад Агаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не получил копию постановления о прекращении расследования действий врачей. Он отметил, что в связи с ужесточением карантинного режима заседание и судебное следствие по делу о ДТП были отложены на неопределенное время.

Фируза Гюльалыева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что правозащитник по-прежнему находится в коме. "В ноябре Огтая вывозили в больницу в связи с позитивным тестом на коронавирус. После излечения мы забрали его домой", - сказала жена активиста.

По ее словам, муж реагирует на голоса, свет, открывает глаза, однако сознание к нему не вернулось.

Отметим, что "Платформа гражданской солидарности", объединяющая около 35 правозащитных организаций из разных стран, также расценила ДТП как покушение на Гюльалыева и призвала к международному расследованию обстоятельств, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Биографическая справка об Огтае Гюльалыеве подготовлена "Кавказским узлом".