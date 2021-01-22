Грузинские правозащитники оценили последствия решения ЕСПЧ по иску к России

22 января 2021, 03:17

Решение Европейского суда по правам человека, который признал Россию причастной к нарушению прав человека в Южной Осетии и Абхазии, поможет ускорить расследование вооруженного конфликта в Международном уголовном суде в Гааге и позволит добиться в Международном суде ООН решения о возвращении утраченных территорий, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", вооруженного конфликта в Южной Осетии касается вторая из трех жалоб против России, поданных Грузией в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Она рассматривалась с 2008 года. 21 января Европейский суд по правам человека признал, что Россия причастна к нарушению прав человека в Южной Осетии и Абхазии, но не несет ответственности за боевые действия в августе 2008 года. Россия возразила, что считает вину своих военных недоказанной. Грузия сочла решение суда основанием для возвращения Абхазии и Южной Осетии.

В июле 2014 года ЕСПЧ завершил рассмотрение дела "Грузия против России" (I), касавшегося массовой высылки грузинских граждан российскими властями в 2006-2007 годах. Российская сторона утверждала, что по каждому иммигранту принимались судебные решения, и выдворялись только те, кто нарушил миграционное законодательство. Суд в Страсбурге признал нарушение Россией ряда положений Европейской конвенции по правам человека. Впоследствии, в 2015 году, Грузия потребовала от России 70,32 миллиона евро. В августе 2018 года Грузия направила в ЕСПЧ третью жалобу, обвинив Россию в притеснении этнических грузин на территории Абхазии и Южной Осетии.

Решение Европейского суда по правам человека - "это торжество права", считает бывший омбудсмен Грузии Уча Нануашвили. "Конечно, это означает и политическую победу Грузии, но в большей степени - это победа права", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Нануашвили считает, что в вопросе об ответственности сторон в период с 8 по 12 августа 2008 года было принято компромиссное решение. "Суд просто не смог установить, под чьей юрисдикцией находилась территория ведения боевых действий - Грузии или России", - отметил он.

"Меня как юриста особенно волнует то, что суд признал неприемлемым требование признать Россию виновной в нарушении прав человека в период с 8 по 12 августа 2008 года. Это означает, что те люди, которые погибли в Гори во время артиллерийских обстрелов, не попали в эту жалобу", - скахзал корреспонденту "Кавказского узла" менеджер проекта «Международное партнерство по правам человека» (International Partnership for Human Rights) Симон Папуашвили.

Теперь единственная инстанция, которая может восстановить справедливость в отношении лиц, погибших или раненных в период с 8 по 12 августа 2008 года, - это Международный уголовный суд в Гааге, считает он. Однако Гаагский суд не обязан определять компенсацию лицам, пострадавшим от преступлений против человечества, отметил Папуашвили. "Гаагский суд нацелен на то, чтобы наказать самых высших лиц, виновных в том или ином военном преступлении или преступлении против человечества. А компенсация жертвам не входит в зону ответственности Гаагского суда ООН", - заявил он.

Расследованием вооруженного конфликта в Южной Осетии с 2016 года занимается и Международный суд в Гааге. Расследованию подлежат преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, совершенные в Южной Осетии и Грузии в период с 1 июля по 10 октября 2008 года.

Решение Европейского суда по правам человека ускорит рассмотрение дела в Гаагском суде, считает Нануашвили. "Суд в Страсбурге установил определенные нарушения прав человека, и это может стать дополнительным материалом, который прокуратура Международного уголовного суда может приобщить к делу", - предположил он.

Папуашвили усомнился в скором рассмотрении дела в Международном уголовном суде. "Это дело исследуется прокуратурой (Международного уголовного суда) несколько лет, и пока оно так и не принято к слушанию, находится на стадии следствия", - сказал он.

Жители Грузии ожидают решения Европейского суда по правам человека о компенсации

Настороженность экспертов вызвало то, что Европейский суд по правам человека не определил денежную компенсацию для лиц, признанных пострадавшими. "Это вселяет некоторую тревогу, поскольку трудно предсказать, во сколько будет оценен ущерб жертвам", - указал Нануашвили.

В тексте постановления Европейского суда по правам человека по делу "Грузия против России" (II) нет решения о какой-либо денежной компенсации. Этот вопрос был оставлен Европейским судом по правам человека для дальнейшего рассмотрения.

Взыщет ли Европейский суд по правам человека деньги с России, и в каком размере, пока не ясно, сказала корреспонденту "Кавказского узла" директор НПО «Приоритет прав человека» Лия Мухашаврия. Кроме того, пока не ясно, будет ли назначена компенсация всем пострадавшим или индивидуально для каждого человека, отметила она.

Правозащитница рассказала, что организация ведет 29 дел граждан Грузии, которые требуют компенсации от России. "Мы направили 29 дел в Страсбург, однако решения по этим делам не приняты. Полагаю, что решение по международной жалобе Грузии в отношении России упростит принятие решений по этим 29 жалобам", - сказала Мухашаврия. Она также отметила, что Европейский суд рассмотрит дела только тех людей, кто уже заявил о нарушении своих прав до этого решения. "Остальные не успеют", - сказала Мухашаврия.

"Сроки (подачи жалоб в Европейский суд) уже прошли. Остается дожидаться решений по уже поданным жалобам в Европейский суд по правам человека, помимо тех, которые указаны в жалобе, решение по которой было принято 21 января", - сказал Нануашвили.

Количество жертв войны в Грузии намного больше числа поданных в Европейский суд по правам человека жалоб, отметил он. "Сегодня в общей сложности в Страсбурге рассматривается 1156 дел, но на самом деле жертв гораздо больше", - сказал Нануашвили.

"У меня собрана информация о 20 тысячах беженцев из [Южной Осетии]. Эти люди тоже требуют справедливости", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший вице-президент общества "Грузинское землячество" в России, доктор биологических наук Давид Бериташвили.

Папуашвили считает, что "дела этих людей с большей степенью вероятности могут быть рассмотрены в судах универсальной юрисдикции: в в Гаагском городском суде или в Лондонском суде, куда приезжают судиться из разных стран, есть также фонды, которые могут частично компенсировать потери". "Однако для этого нужны спонсоры, готовые оплатить адвокатов и судебную пошлину, так что пока этот способ не пользуется большой популярностью", - пояснил он.

Решение суда не предполагает возвращения Грузии Абхазии и Южной Осетии

Министр юстиции Грузии Дмитрий Лорткипанидзе заявил, что решение Европейского суда подтвердило этническую чистку грузин во время войны августа 2008 года. "Суд поддержал требование Грузии о том, что бы Цхинвальский регион (Южная Осетия. - Прим. "Кавказского узла") и Абхазия являлись неотъемлемой частью Грузии", - сказал Лорткипанидзе, слова которого приводит "Грузия-онлайн".

Страсбургский суд не выносит решения о геноциде и этнических чистках, указал Нануашвили. "В Европейской конвенции по правам человека нет определений "этночистка" или "геноцид", но есть понятия права на жизнь, ограничения права на свободу передвижения, незаконного лишения свободы, права на собственность. В отношении этих конкретных преступлений были вынесены определения", - сказал он.

Нануашвили считает, что решение Европейского суда по правам человека может способствовать тому, что Международному уголовному суду в Гааге, который вправе выносить подобные определения, теперь будет легче доказать преступления против человечества, геноцид и этночистки.

Решение Страсбургского суда не приведет к автоматическому решению вопроса о возвращении Грузии Абхазии и Южной Осетии, считает Папуашвили. "Суды не выносят подобных решений. Это вопросы политические и военные, Европейский суд по правам человека решил правовой вопрос. Но Грузия впервые получила подтверждение того, что ее территория [находится под контролем России], поэтому при политических обсуждениях у Грузии будет теперь неопровержимое юридической доказательство своей позиции", - указал он.

"Это первый случай, когда Грузия выиграла у России судебный процесс, в котором рассматривался именно вопрос о ведении военных действий на территории Грузии", - указала Мухашаврия. Она также указала, что Европейский суд рассматривал только вопросы о нарушении прав человека. "Решение суда состоит в том, что права человека нарушались под контролем России", - считает она.

Европейский суд по правам человека своим решением указал на принадлежность Абхазии и Южной Осетии Грузии, сказал корреспонденту "Кавказского узла" профессор политологии Черноморского университета Ника Читадзе. Это позволит Грузии подать жалобу в Международный суд ООН на решение России о признании Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами, отметил он. "Грузия уже направляла жалобу в Международный суд ООН, однако она был признана неприемлемой, поскольку не были исчерпаны иные способы разрешения конфликта. А на этот раз, имея постановление Европейского суда по правам человека, где Абхазия и Южная Осетия признаны неотъемлемыми частями Грузии, есть все шансы добиться решения Международного суда ООН", - пояснил Читадзе.

"После решения Европейского суда по правам человека у Грузии есть возможность подать иск в Международный суд ООН на действия России", - уверена Мухашаврия.

Напомним, в августе 2008 года российские миротворцы участвовали в вооруженном конфликте между Грузией и Южной Осетией. Активные военные действия продлились пять дней. Россия назвала это операцией по принуждению Грузии к миру. 26 августа президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Грузия после этого разорвала дипломатические отношения с Россией. Грузинские власти считают Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. Подробнее о "Пятидневной войне" 2008 года говорится в материале, опубликованном на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

"Кавказский узел" также писал, что жители Южной Осетии в частном порядке подали в ЕСПЧ иски к Грузии в связи с военным конфликтом 2008 года. В декабре 2018 года Европейский суд по правам человека отказался рассматривать семь из таких 1500 исков. Российские адвокаты, представляющие в ЕСПЧ интересы пострадавших в ходе вооруженного конфликта с Грузией, обновили информацию по жалобам и расширили доказательную базу, но положительных решений суда пока добиться не удалось, констатировал в августе 2019 года южноосетинский омбудсмен Инал Тасоев.