Появление азербайджанских военных напугало крестьян села Нрнадзор

11 января 2021, 05:16

Жители села Нрнадзор не могут использовать около 200 га садов, пастбищ и пахотных земель из-за близости позиций азербайджанских вооруженных сил, сообщил омбудсмен Армении Армен Татоян.

Как писал "Кавказский узел", соглашение от 10 ноября 2020 года о прекращении боев в зоне карабахского конфликта и передача под контроль Азербайджана "буферной зоны" вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики поставили вопрос о демаркации армяно-азербайджанской границы. Азербайджанские военные заняли стратегически важные позиции на высотах близ столицы Сюникской области Армении - Капана, что спровоцировало акции протеста в регионе. Под контроль Баку перешла и дорога Капан - Агарак, в результате жители трех сел оказались в фактической изоляции. Армянский омбудсмен пожаловался в международные структуры из-за установки баннера "Добро пожаловать в Азербайджан" на трассе Горис - Капан.

При этом Армения считает нынешнее разграничение временным. Официальный Ереван настаивает, что процесс демаркации армяно-азербайджанской границы может начаться только после установления дипломатических отношений и создания специальной комиссии с участием экспертов-картографов и геодезистов.

Омбудсмен Армении Армен Татоян побывал 10 января с рабочим визитом в Сюникской области. Он заявил, что жители села Нрнадзор не могут использовать около 200 гектар своих сельскохозяйственных земель из-за близости позиций азербайджанских вооруженных сил, пишет "Спутник-Армения".

Татоян сообщил, что после проведенного разграничения жители Нрнадзора не могут использовать сады, пастбища и пахотные земли, причем проблема эта имеет масштабный характер, кроме того, речь идет о безопасности местных жителей.

Омбудсмен заявил, что власти Армении должны обратить внимание на проблемы сельчан и гарантировать право жителей приграничных сел на безопасность и свободную экономическую деятельность, информирует News.am.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в декабре признал, что проблемными участками на границе являются села Шурнух и Воротан в Сюникской области Армении и пообещал их жителям компенсации. 24 декабря 2020 года представители Азербайджана провели работы по демаркации границы в селе Шурнух Сюникской области Армении и потребовали передачи им части этого населенного пункта с 12 домами. Эти дома находятся восточнее дороги Горис – Капан, которую азербайджанская сторона считает пограничной. 2 января староста Шурнуха сообщил, что в селе появился азербайджанский военный пост, а жителям восточной части населенного пункта указано выселиться к 5 января. На спорном участке разместились также армянские пограничники и российские военные. 4 января жители выселились из 12 домов. Хозяину одного из них разрешили остаться, но он отказался жить в ста метрах от границы.