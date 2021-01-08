Помощник президента Армении рассказала о сложном течении его болезни

08 января 2021, 18:30

Президент Армении Армен Саркисян переносит коронавирус с присущими этому заболеванию симптомами - течение болезни сложное, сообщила сегодня его помощник Асмик Петросян, отметив, что он пока находится в Лондоне.

Как писал "Кавказский узел", 5 января пресс-служба президента республики сообщила о признаках заражения COVID-19 у главы государства Армена Саркисяна, в связи с чем он перешел на удаленный формат работы. Саркисян находился в Лондоне, где ему была проведена операция на ноге.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Течение болезни у президента Армении Армена Саркисяна, находящегося в изоляции из-за заражения коронавирусом, сложное. Присутствуют присущие его состоянию симптомы. Саркисян продолжает лечение под надзором врачей, и, исходя из состояния здоровья, работает и временно будет работать удаленно", - цитирует Асмик Петросян РИА "Новости".

Она отметила, что Саркисян остается в Лондоне. После стабилизации состояния здоровья и разрешения врачей президент незамедлительно вернется в Ереван для выполнения своих обязанностей, сообщила Петросян.

В Армении на сегодня - 161 415 случаев заражения коронавирусом, из них 361 выявлен за минувшие сутки. Число активных больных составляет 10 546 человек. За период пандемии в стране выздоровели 147 961 человек, 2908 - умерли, следует из информации на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приводятся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". С данными о штрафах за нарушение карантина можно ознакомиться в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".