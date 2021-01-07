Жители Азербайджана описали способы принуждения к пожертвованиям в госфонды

07 января 2021, 23:52

На фоне широкой общественной кампании по поддержке семей погибших военных и раненых солдат жители в Азербайджана пожаловались на принуждение со стороны работодателей к пожертвованиям в фонд YAŞAT («Дай жизнь»). Член Попечительного совета фонда, заявила что такие методы незаконны и порекомендовала обращаться в суд.

Как писал "Кавказский узел", 8 декабря 2020 года указом президента Азербайджана был учрежден фонд YAŞAT, цель которого - помочь семьям погибших солдат и военнослужащим, которые стали инвалидами. В январе Ильхам Алиев учредил "Фонд возрождения Карабаха", который займется восстановлением перешедших под контроль Баку городов, строительством жилья для возвращения вынужденных переселенцев. Однако, информация о принуждении ко взносам в госфонды вызвала протест у жителей Азербайджана.

"В уставах обоих фондов ясно, чтобы даже дуракам было понятно, написано: сбор пожертвований только на добровольной основе. И что вы думаете?.. Они пошли по апробированному их коммунистическими отцами пути: добровольно-принудительные сборы из всех имеющихся в стране учреждений, СМИ, прочих имеющих хоть какие средства объектов. Просто приходит "сверху" разнарядка", - написал автор блога "Ветер с Апшерона" в посте "Советско-азербайджанский способ изгадить доброе начинание", опубликованном 6 января на "Кавказском узле" .

Как рассказал сотрудник одной из связанных с властями компаний руководство после создания фонда YAŞAT предложило отчислять один процент с зарплаты в эту структуру. "Мы все согласились. Конечно же, семьи погибших бойцов и раненых надо поддержать. Но потом от нас потребовали перечислить половину очередной зарплаты. Для меня это непосильно. У меня большая семья, и я не могу отдать сразу столько", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель Азербайджана, не пожелавший публиковать свое имя и сферу деятельности компании.

После того, как собеседнику пригрозили потерей работы, он "написал заявление об увольнении по собственному желанию, чтобы не портить трудовую". При этом источник рассчитывает, что в конечном итоге ему удастся сохранить работу.

Медсестра работающая в больнице одного из государственных ведомств на условиях анонимности рассказала, что в их коллективе не выдали традиционную годовую премию, а перечислили ее фонд YAŞAT. «На поддержку семей шехидов (погибших солдат) и раненым бойцам, ставшим инвалидами денег не жалко. Мы с подругами через волонтеров во время военных действий посылали солдатам сладости, сигареты, теплые носки. Но каждый сам должен определять размер пожертвования в меру своих возможностей, а не по директиве чиновников», - отметила девушка.

Сотрудникам бухгалтерии одного из бакинских вузов предложили перечислить в фонд не менее 30 процентов зарплаты. "Были те, кто даже перевел 50 процентов. Но были и недовольные, хотя они тоже в конечном итоги заплатили. Я отказалась отдавать часть зарплаты. У меня самой сын - солдат, и я периодически отправляю ему посылки. Инициативы должны идти от самих людей. Мой отрицательный ответ не понравился руководству у нас не принято перечить начальству. Но и принимать меры против матери солдата также не рискнули», - сказала пожелавшая остаться анонимной сотрудница бухгалтерии корреспонденту «Кавказского узла».

Переводчик-фрилансер Илькин Османов добровольно внес пожертвования в Фонд YAŞAT. «В октябре 2020 года я перечислил 30 процентов своего месячного дохода. Вчера, 6 января, перевел треть декабрьского дохода. Надеюсь в следующем месяце перевести 30 процентов заработка в Фонд возрождения Карабаха. Раньше я скептически относился к пожертвованиям в государственные фонды – считал, что эти средства уходят в карманы в чиновников. Но война показала, что государство занималось усилением армии, думало о возвращении наших земель. Поэтому я стал больше доверять государству», - сказал Османов.

Пенсионер Амрулла Эйнуллаев перечислил в Фонд YAŞAT месячную пенсию. «Мне много не нужно. Я живу с семьей сына, он меня обеспечивает. Да, и потребности у меня минимальные. А семьи шехидов и людей, ставшими инвалидами на войне, надо поддерживать», - сказал Эйнуллаев.

В ходе 44-дневной эскалации карабахского конфликта осенью 2020 года погибли, по официальным данным, 2723 азербайджанских военнослужащих.

Представительница YAŞAT порекомендовала обращаться в суд

Член Попечительного совета Фонда YAŞAT, член Совета директоров неправительственной организации Transparency Azerbaijan Рена Сафаралиева отметила, что пожертвования исключительно добровольны. «Если, где-то работодатели принуждают работников к переводу денег в фонд вопреки их воле, то это незаконно. И тем более неправомерно увольнять людей за это. Я рекомендовала бы в таких случаях бороться с этим коллективно», - отметила Сафаралиева, уточнив, что подразумевает судебные иски.

Она пояснила, что задачей фонда является оказание помощи семьям убиты и раненым бойцам, ставшим инвалидами. "Выдачей пособий занято Минтруда и социальной защиты, лечением и реабилитацией – Минздрав, выдачей жилья – местные органы исполнительной власти. Наш фонд оказывает помощь по вопросам, требующей дополнительной поддержки", - сказала Сафаралиева.

"Речь идет также об оплате учебы детей погибших и инвалидов войны. Или, к примеру, солдат получил контузию, но ему инвалидность не полагается, поскольку через полгода он излечится. Но ему эти 6 месяцев надо как-то жить, и наш фонд помогает в таких случаях. Если же солдат получил инвалидность и уже не сможет работать по старой профессии. Фонд будет помогать в получении им новой специальности», - пояснила Сафаралиева.

По словам юриста, члена Платформы гражданского общества Алескера Мамедли, в Трудовом кодексе Азербайджана исчерпывающе прописаны случаи удержания средств с зарплаты. "Речь идет об отчислениях в пенсионный фонд, фонд обязательного медстрахования, добровольные выплаты в профсоюзы и, конечно, налоги. Все остальные удержания с зарплаты, требования отдать часть зарплаты или, тем более, увольнения с работы незаконны. В таких случаях можно пожаловаться в профсоюзы, суд, а если имели место угрозы со стороны работодателя – в правоохранительные органы», - сказал Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

При этом он отметил, что если сотрудник написал заявление об увольнении по собственному желанию, то это затрудняет восстановление его прав через суд, если он не представит доказательств давления.

Вместе с тем, он выразил сомнения в том, что трудовые споры относительно принуждений к переводу денег в Фонд AŞAT будут массовыми.

«Чиновники и менеджеры частных компаний, аффилированных с олигархическими группами будут соревноваться, кто больше переведет денег в фонд. С учетом большой роли социальных сетей в формировании общественного мнения такие факты будут вызывать всеобщее осуждение. С другой стороны, многие работники сами из патриотических чувств будут стараться жертвовать деньги, и большинство работодателей станут избегать перегибов. Карабахский вопрос – это особенное чувствительная тема для жителей Азербайджана», - сказал Мамедли.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".