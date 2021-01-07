Жители Азербайджана выступили против принудительных взносов в фонды помощи

07 января 2021, 18:32

Информация о принуждении ко взносам в государственные фонды помощи семьям погибших солдат вызвала протест у жителей Азербайджана. Участники дискуссии под постом блогера "Кавказского узла" поспорили, должны ли граждане Азербайджана перечислять деньги фондам вне зависимости от уровня доходов.

Как писал "Кавказский узел", в ходе осеннего обострения карабахского конфликта погибли, по официальным данным, 2723 азербайджанских военнослужащих. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о совместных с Турцией и Ираном проектах по восстановлению населенных пунктов, перешедших под контроль Баку по итогам осенней кампании.

По условиям соглашения о режиме прекращения огня две трети территории, которую до 27 сентября контролировал Степанакерт, переходят под контроль Баку. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Блогер "Кавказского узла" указал на несовместимость патриотизма и коррупции

После войны созданы как минимум два государственных благотворительных фонда: один - для восстановления городов и памятников культуры, а другой - для помощи раненым и семьям погибших, и в их работе уже есть нарушения, заявил автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле".

"В уставах обоих фондов ясно, чтобы даже дуракам было понятно, написано: сбор пожертвований только на добровольной основе. И что вы думаете? Советско-азербайджанский совок в действии [...]. Они пошли по апробированному их коммунистическими отцами пути: добровольно-принудительные сборы из всех имеющихся в стране учреждений, СМИ, прочих имеющих хоть какие средства объектов. Просто приходит "сверху" разнарядка: вынь да положь такую-то сумму", - написал блогер в заметке "Советско-азербайджанский способ изгадить доброе начинание", опубликованной 6 января.

Автор поста при этом отметил, что на фоне пандемии и недавней войны в Азербайджане растут цены, многие потеряли работу. "Поэтому, если вдруг работникам говорят, что половина зарплаты за один месяц пойдет в такой-то фонд, кто-то смолчит, обрадуется тому, что поможет неизвестному раненому, а кто-то, еле сводящий концы с концами, заропщет, имея все правовые на то основания. Мне известны случаи увольнения работников "по собственному желанию" за отказ отдать свои кровно заработанные деньги", - утверждает блогер.

В результате этих нарушений "патриотизм замешивается коррупцией", "высокие чувства приземляются насилием над личностью", заключил автор блога. Названий фондов, о которых идет речь, он не привел.

В конце декабря 2002 года было передано в суд уголовное дело главы администрации азербайджанского города Евлах Годжи Самедова. В обвинительном заключении говорится, что он учредил Фонд поддержки семьям шехидов и инвалидов войны, куда отчислялись проценты с зарплат работников евлахской администрации. По версии следствия, ежемесячно около восьми тысяч манатов (около 4,7 тысячи долларов) из этих отчислений передавались лично Самедову.

Ильхам Алиев после войны учредил как минимум два фонда

8 декабря 2020 года указом президента Азербайджана был учрежден фонд YAŞAT, цель которого - помочь семьям погибших солдат и военнослужащим, которые стали инвалидами. Средства фонда также планируется направлять на лечение раненых, оказание психологической поддержки им и семьям погибших, улучшение их бытовых условий, пишет сегодня Trend.

В январе президент Азербайджана также учредил "Фонд возрождения Карабаха". По словам депутата парламента Мусы Гасымлы, фонд займется восстановлением перешедших под контроль Баку городов, созданием там инфраструктуры, строительством жилья для возвращения вынужденных переселенцев, сообщил 6 января "Sputnik-Азербайджан".

Участник дискуссии рассказал о 40-процентных отчислениях от зарплат

Среди интернет-пользователей, позиционирующих себя как жители Азербайджана, развернулась дискуссия под постом блогера "Кавказского узла". Так, Гюльнара в сегодняшнем комментарии к этой записи согласилась с автором блога. "Добровольные пожертвования - это хорошо, но не с граждан, которые и так с трудом концы с концами сводят! В фонд должны отчисляться средства из крупных компаний, банков, концернов - оттуда, где есть огромный доход, и зарплаты не ниже 1,5 тысячи манат (около 882 долларов)! <...> Пусть раскошелятся депутаты, слуги народа, чиновники", - предложила она.

Yelena Axmedova возразила на это, что все перечисления в благотворительные фонды можно отслеживать. "Люди, перечисляющие сумму, будут иметь возможность полностью отслеживать весь путь этих денег, то есть куда и на что они пошли. Это тот минимальный вклад, который мы можем совершить в пользу Отечества!", - написала она.

Отчисления в фонд, в том числе фиксированные, делать надо, считает Roya Rajabli. "У нас 40% [зарплаты] в фонд отправили. Никто не возмущается, так надо. Все для семей наших шехидов. Это меньшее, что мы можем сделать для детей, оставшихся сиротами. Шехиды (погибшие за родину. - Прим. "Кавказского узла") жизни отдали, чтобы мы тут читали вас, а деньги - это всего лишь клочок бумаги", - заявил он.

С этой позицией не согласился пользователь Naz,Agt. "Так делать неправильно. Фонд благотворительный - значит, добровольный", - написал он.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".