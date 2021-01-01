Азербайджан опередил Грузию по приросту смертей от COVID-19

01 января 2021, 22:44

Половина из 58 смертей от коронавируса, зафиксированных за сутки на Южном Кавказе, пришлась на Азербайджан. Лидером в регионе по суточному приросту числа заражений осталась Грузия.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря 2020 года лидером по числу новых смертей от COVID-19 на Южном Кавказе была Грузия, где за сутки скончались 38 человек. По суточному приросту заражений с 29 декабря также лидирует Грузия.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За последние сутки в Азербайджане скончались от коронавируса 29 зараженных, в Грузии - 23, в Армении - 5, следует из информации на сайте американского университета Джонса Хопкинса. В непризнанных республиках Южного Кавказа зафиксирована одна смерть - пациентки в Абхазии.

Общее число смертей с начала пандемии COVID-19 достигло сегодня на Южном Кавказе 8220. В Армении умерли 2826 пациентов, в Азербайджане – 2670, в Грузии – 2528, в Абхазии – 118, в Южной Осетии – 60. В Нагорном Карабахе, власти которого не занимаются регулярным обновлением статистики, к 18 декабря скончались минимум 16 зараженных.

Статистика по COVID-19 в Нагорном Карабахе до сих пор не публикуется, поскольку "тема коронавируса отошла на второй план", пояснила 18 декабря корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор степанакертского Центра эпидемиологии и гигиены Офелия Григорян. По ее словам, во время войны был зафиксирован рост заболевания коронавирусом, но затем ситуация стабилизировалась.

Суточный прирост заражений на Южном Кавказе по-прежнему наиболее высок в Грузии - 990 новых случаев. В Азербайджане коронавирус подтвердился у еще 341 человека, в Армении – 329, в Южной Осетии - 18.

С начала пандемии на Южном Кавказе заразились 619 815 человек. Из них 228 410 в Грузии, 219 041 в Азербайджане, 159 738 - в Армении. В Абхазии эта цифра достигла 8825, в Южной Осетии - 2319. В Нагорном Карабахе к 18 декабря было зафиксировано 1484 случая заражения.

Активных больных больше всего в Азербайджане – 28 091. В Армении их 13 555, в Грузии – 10 890. По числу зараженных на 100 тысяч населения среди стран Южного Кавказа лидирует Грузия, где этот показатель составляет 6135,11. В Армении он составляет 5 394,73, в Азербайджане – 2 174,54.

По данным национальных статистических служб, в III квартале 2019 года численность населения Армении составляла 2,961 миллиона человек. В Грузии по данным на 1 января 2019 года проживало 3,723 миллиона человек. Численность населения Азербайджана к 1 февраля 2020 года составила 10,073 миллиона человек.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приводятся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". С данными о штрафах за нарушение карантина можно ознакомиться в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".