Азербайджанские аналитики назвали конфликты с армянскими военными недоработкой миротворцев

30 декабря 2020, 00:59

Российские миротворцы плохо выполняют свои функции по контролю за соблюдением режима прекращения огня, поэтому армянские военные проникают на подконтрольные Азербайджану территории, считают глава неправительственной организации «Военные юристы» Тельман Абилов и лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли. Для прекращения инцидентов Азербайджан должен полностью взять под контроль Лачинский коридор, полагает глава Центра исследований безопасности Ильхам Исмаил.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего и ранении еще одного при нападении отряда из шести человек в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района (армянское название Ходжавенда - Мартуни. - Прим. "Кавказского узла")". Все нападавшие убиты, заявило военное ведомство.

"Вооруженный инцидент у села Агдам (Акаку) не был случайностью", - считает глава неправительственной организации «Военные юристы» Тельман Абилов.

Он напомнил, что секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян недавно заявил о планах по возвращению некоторых утраченных после подписания мирного соглашения земель. Абилов также подчеркнул, что ранее в Гадрутском районе была обнаружена большая группа вооруженных лиц, прибывшая из Ширакской области Армении. "Все эти действия противоречат совместному заявлению лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы вернем часть Аскеранского района и Гадрутский район" , - приведены 28 декабря слова Баласаняна на сайте News.am. Ранее, 11-12 декабря, в Гадрутском районе было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня - боестолкновения в районе сел Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Кёхне Таглар). Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил, что остается неизвестной судьба 73 военнослужащих. Позднее на армянских позициях у этих сел были обнаружены тела девяти солдат. 24 декабря стало известно, что родственники армянских солдат, попавших в плен во время боестолкновения в Гадрутском районе, обратились к российским миротворцам с просьбой помочь в их освобождении.

Он считает, что убитые у села Агдам (Акаку) армянские военные проникли туда с разведывательной или диверсионной целью. «Они зашли глубоко в тыл, в глубину Гадрута (место боя относится к Ходжавендскому району, так как по азербайджанскому административному делению Гадрутский район входит в состав Ходжавендского района, - прим. "Кавказского узла"). Это примерно в 10-15 километрах от мест, где находятся российские миротворцы», - сказал Абилов.

Он считает, что российские миротворцы не выполняют возложенных на них функций. «Задача российских военных - не допустить возобновления военных действий. Однако они не пресекают проникновение в регион [армянских военных]. Ведь группа из Ширакской области численностью 120 человек прошла через Лачинский коридор, который подконтролен российским миротворцам», - отметил Абилов.

Он считает, что столкновения с армянскими военными на подконтрольных Азербайджану территориях возможны. «Территория [...] в Гадруте и Шуше является горной и лесистой, и туда могут вновь проникать вооруженные группы», - продолжил Абилов. Российские миротворцы не вправе препятствовать действиям азербайджанцев, поскольку эти территории не в зоне их ответственности, отметил он.

Карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе, основанная на трехстороннем заявлении, опубликована на "Кавказском узле". По условиям соглашения о режиме прекращения огня Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

По словам Абилова, если вооруженные конфликты не прекратятся, то Азербайджан может жестко поставить перед Россией вопрос о выполнении миротворцами своих функций. «Прежде всего речь идет о надежном перекрытии для передвижения [армянских военных на подконтрольные Азербайджану территории] и провоза оружия через Лачинский коридор. Россия также должна прекратить оказывать карабахским [военным] материальную поддержку, снабжать их, заниматься для них строительством. Это не входит в функции миротворцев и поощряет [...] провокации», - считает он.

Двух тысяч российских миротворцев, размещенных в Нагорном Карабахе, достаточно для того, чтобы поддерживать мир в регионе, уверен Абилов. «Задачей российских военных является разъединение сторон. Если же одна из сторон [...] нарушает режим прекращения огня, то другая вправе сама разобраться с противником, и россиянам не следует вмешиваться», - подчеркнул он.

Абилов считает, что если провокации будут усиливаться и российские военные станут мешать азербайджанским военным наводить порядок, то Баку может поставить вопрос о выводе миротворцев из региона. «Международного мандата на пребывание российских миротворцев (в Нагорном Карабахе) нет. Они прибыли на основе совместного заявления лидеров трех стран. А этот документ даже не ратифицирован парламентами. Азербайджан в любой момент может обратиться к международному сообществу и потребовать вывода сил России», - сказал он.

Глава Центра исследований безопасности Ильхам Исмаил считает, что последний инцидент в Гадруте свидетельствует о продолжающихся провокациях. «Все это будет продолжаться, пока Азербайджан не возьмет под свой полный контроль границу с Арменией, включая Лачинский коридор. При этом перед армянской стороной должно быть поставлено конкретное время вывода всех вооруженных формирований из Нагорного Карабаха в Армению», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

28 декабря Минобороны Армении объявило фейком сведения о боях в Гадрутском районе Азербайджана. Этот район контролируют азербайджанские войска, а армянская сторона соблюдает режим перемирия, сообщило министерство.

Лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли считает ответственными за вооруженные провокации российских миротворцев. «Правительство Азербайджана должно разъяснить российским миротворцам, что их основные функции - это не переселение армян из Армении в Нагорный Карабах, строительство домов для них и решение их социальных проблем. Их главная задача – осуществление контроля за соблюдением режима прекращения огня. Если, они не могут справляться с этим, то власти Азербайджана должны поставить вопрос об их выводе и привлечении многонациональных миротворческих сил», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Директор информационного агентства Turan Мехман Алиев предположил, что шесть убитых армянских военных близ села Агдам (Акаку) могли быть частью группы солдат из Ширакской области Армении. Он не исключил, что вооруженная группа была отправлена в Ходжавендский район в разведывательных или диверсионных целях.

Алиев считает, что между азербайджанскими военными и российскими миротворцами нет пока принципиальных противоречий, а скорее есть больше взаимодействия. «Каждый ответственен за свою подконтрольную зону. Если в сфере ответственности азербайджанской стороны появляются вооруженные армяне, то Баку вправе принимать любые решения. Азербайджанские военные не проникают в зоны ответственности российских миротворцев. Россияне также не мешают азербайджанским силовикам. Вновь напомню случай с вооруженной группой в селе в Гадрутском районе. Российские миротворцы тогда не стали мешать азербайджанской армии», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он усомнился, что между военными ведомствами Азербайджана и Армении в дополнение к совместному заявлению от 10 ноября были какие-либо закрытые дополнительные договоренности. "Договоренности могут лишь заключаться в тесной координации, консультациях и согласовании действий в каких-то чрезвычайных ситуациях по конкретным случаям", - отметил Алиев.

Директор агентства отметил, что российские миротворцы были введены на основе совместного заявления лидеров трех стран, "поскольку обстоятельства требовали чрезвычайного вмешательства", и они пока не имеют международного мандата. "Однако в ближайшее время, очевидно, вновь будет запущен переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ с целью уже политического урегулирования конфликта вслед за прекращением огня. По всей видимости, миротворческий контингент России получит мандат ОБСЕ и в дальнейшем станет многонациональным", - считает Алиев.

Комментариями Минобороны Азербайджана относительно состояния раненого военного и подробностей вооруженного инцидента 27 декабря "Кавказский узел" пока не располагает.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий на "Кавказском узле". Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".