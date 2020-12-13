Обнародована видеозапись момента взрыва в Карачаево-Черкесии

13 декабря 2020, 13:52

Человек, который привел в действие взрывное устройство около здания ФСБ в селе Учкекен, некоторое время перед взрывом стоял неподалеку от группы силовиков, следует из опубликованной сегодня записи камеры наружного наблюдения.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря в селе Учкекен мужчина произвел взрыв при попытке прорваться на территорию, где проводились оперативно-разыскные мероприятия, заявил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Нападавший погиб, шесть силовиков получили ранения. Их состояние стабильно, угрозы жизням нет, сообщили врачи.

Инцидент произошел у здания отдела ФСБ. НАК распространил видео с места взрыва, на котором видно тело смертника. Следователи уточнили, что в селе в тот день были приведены в действие два взрывных устройства, силовики пострадали при втором взрыве, когда работали на месте первого инцидента.

Момент взрыва около здания отдела ФСБ по Малокарачаевскому району зафиксировала камера наружного наблюдения, сообщили сегодня "Вести.ру", добавив, что, по неподтвержденным данным, погибший - 35-летний Руслан Текеев.

На кадрах видеозаписи, опубликованной изданием, видно, что на углу здания стоят двое мужчин. Позднее один из них отбегает в сторону группы людей, стоящих у ограждения, и происходит взрыв. Согласно временной пометке в углу видеозаписи, взрыв произошел 11 декабря в 12.08.

Это же видео опубликовал сегодня ночью на своем сайте "Пятый канал", но в публикации видео скадрировано, и временная метка на нем не видна.

Напомним, что силовики не сообщали об атаках смертников на Северном Кавказе больше двух лет, с 17 ноября 2018 года. В тот день, по версии МВД по Чечне, женщина погибла, приведя в действие взрывное устройство у контрольно-пропускного пункта в Старопромысловском районе Грозного.

В Карачаево-Черкесии вооруженных инцидентов не было с 18 декабря 2017 года, когда во время контртеррористической операции были убиты пять человек в станице Зеленчукской. Убитые планировали теракты в людных местах, заявил тогда НАК.

"Кавказский узел" ведет хронику "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ". Информация о жертвах вооруженных инцидентов на Северном Кавказе собрана "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".