Свидетели озвучили детали задержания обвиняемого в убийстве Хангошвили

20 ноября 2020, 13:45

Немецкие полицейские на заседании суда по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили рассказали, что едва не упустили обвиняемого при задержании. Суд еще не начал рассматривать свидетельства о причастности российских властей к этому убийству, пояснил 19 ноября глава "Немецко-кавказского общества" Эккехард Маас.

Как писал "Кавказский узел", первое заседание по делу об убийстве выходца из Панкисского ущелья Зелимхана Хангошвили состоялось в Берлине 7 октября, в день рождения Владимира Путина. Обвиняемый, который называет себя работником строительной сферы из Брянска Вадимом Соколовым, воспользовался правом хранить молчание. Предполагается, что судебный процесс продлится до конца января 2021 года.

Зелимхана Хангошвили убили в Берлине 23 августа 2019 года. Один из двух задержанных обвинен в убийстве и незаконном обороте оружия. По данным прокуратуры Германии, он "действовал по поручению госструктур центрального правительства России" и совершил убийство либо ради вознаграждения, либо потому, что разделял мотивы заказчика.

Обвинямый продолжает хранить молчание

На последних заседаниях допрашивались свидетели преступления, сообщила живущая в Берлине чеченская беженка Рубати Мицаева. "Свидетели рассказали, как они его (подсудимого. - Прим. "Кавказского узла") заметили, как он побежал, как он переодевался, как бросал одежду в реку, как она не утонула. Допрашивались двое полицейских, которые непосредственно его задерживали", - рассказала Рубати Мицаева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, на каждом заседании старается присутствовать хотя бы один представитель чеченской диаспоры. "Я думаю, что этого достаточно – кто-то будет писать и говорить о суде. Обвиняемый продолжает хранить молчание, но это не выглядит необычно – за него говорят адвокаты", - отметила Мицаева.

Красикова защищают три адвоката, из которых два по назначению, а третий, Роберт Унгер, нанят самим обвиняемым. Роберт Унгер известен тем, что защищал последнего руководителя ГДР Эгона Кренца, обвинявшегося в убийствах беженцев из ГДР.

Право хранить молчание является одним из важнейших в уголовных делах, отмечает Коллегия русскоязычных адвокатов Германии Krimhand. "Молчание не должно оцениваться негативно ни полицией, ни прокурором, ни судом. А вот заявление, которое делают по ошибке, будет интерпретироваться позже", - указано на сайте коллегии.

На заседании 18 ноября обвиняемый впервые заговорил, но только затем, чтобы пожаловаться на слабое зрение, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель "Немецко-кавказского общества" Эккехард Маас, друживший с Зелимханом Хангошвили. "На этом заседании Красикову показывали фотографии, и тут он заявил, что плохо видит, и ему дали очки. Все присутствующие удивились – в первый раз он что-то сказал. Правда, на этом его высказывания закончились", - отметил Маас.

Немецкое общество охладело к делу об убийстве Зелимхана Хангошвили

По мнению Мааса, в зале суда присутствовал человек, присланный российским посольством. "Но, конечно, он был там неофициально", - отметил Маас.

Журналистов на слушаниях мало, ажиотаж спал, констатировал он. На то же указал и немецкий телеканал Ost West. "Трудно поверить, что в начале процесса места в зале суда для журналистов разыгрывались в лотерею", - перевел корреспондент "Кавказского узла" репортаж о заседании 17 ноября.

По словам Мааса, он предупреждал немецкие власти об опасности для Хангошвили.

"За два с половиной года до убийства я подписал письмо в адрес немецких властей о том, что его надо защищать. Мотив убийства совершенно ясен – он был полевым командиром во время войны, и всех командиров убивали. У меня большой список полевых командиров, убитых за рубежом – в Турции, на Ближнем Востоке и других местах. Насколько я понимаю, это «вопрос чести» - мол, «они убивали русских офицеров, поэтому мы должны сейчас их убивать». Кроме того, Зелимхан собирал 200 добровольцев на защиту Грузии в 2008, он работал с министерством внутренних дел Грузии. В Грузии он работал вместе с МВД, чтобы в Панкиси был покой, и он действительно имел большой авторитет в Панкиси. Я только что вернулся из Панкиси, где во всем этом убедился. Зелимхан был честным и хорошим человеком, и это просто свинство, что его убили. С немецкими спецслужбами при этом он не сотрудничал – его один раз допросили, и все", - заявил Маас.

Суд разбирает детали задержания обвиняемого

Маас считает, что следствие собрало достаточно доказательств виновности Вадима Красикова (Соколова). "Нашли все – паспорт, оружие. И вот на суде рассматривалось, как его полицейские нашли, как ему дали приказ ложиться на пол, во что он был одет – вот такие мелочи обсуждались. Еще час потратили на описание папки с фотографиями вещественных доказательств. Все это важно для судебного дела, но мне слушания будут интересны позже, когда, наконец, пояснят, кто выдал ему паспорт на фальшивое имя, что за этим стоит Россия", - сказал Эккехард Маас.

Ранее российский президент, реагируя на убийство Зелимхана Хангошвили, объявил его одним из организаторов взрывов в метро Москвы. "Это боевик, причем очень жесткий, кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро", - заявил Путин на пресс-конференции, состоявшейся по завершении саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже. По словам президента, Хангошвили был объявлен российскими правоохранителями в розыск, вопрос о его выдаче "неоднократно ставился" перед Германией. Оба задержанных по делу об убийстве Хангошвили служили в спецподразделении "Вымпел" ФСБ, говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Во вторник, 17 ноября показания давали девушка, находившаяся в парке во время убийства, и двое полицейских, которые участвовали в задержании обвиняемого. Задержанный "сканировал взглядом каждого из нас, как будто сохранял в памяти наши лица и невозмутимо, абсолютно спокойно и неторопливо лег на землю", передал слова свидетельницы телеканал Ost West.

При задержанном, в поясной сумке, плотно прилегающей к телу, были паспорт гражданина Российской Федерации на имя Вадима Соколова и крупная сумма наличными. Полицейские поясняли в суде, что надели на руки задержанному бумажные пакеты, как только посадили его в конвойную машину — чтобы сохранить следы пороха на руках. Сохранились ли они, будет известно только в декабре, когда будут оглашены результаты экспертизы. Непосредственно на месте задержания по адресу Holsteiner Ufer, 10 нашли черный электрический самокат — он был спрятан в живой изгороди одного из близлежащих домов. По мнению полициейских, если бы они появились секунд на 20 позже, задержанный успел бы слиться с сотнями тысяч берлинских туристов и скрыться, передал Ost West.

Оружие на месте преступления нашли полицейские-аквалангисты. Двое непосредственных свидетелей, видевших с моста, как обвиняемый сбрасывал свои вещи в реку, позвонившие в полицию, пожелали сохранить анонимность, но они известны суду, уточнил телеканал.

"Кавказский узел" подготовил биографию Зелимхана Хангошвили и справочный материал "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".