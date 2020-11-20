Возвращенные из Сирии дети. 13.11.2020. Фото пресс-службы омбудсмена РФ http://deti.gov.ru/articles/news/anna-kuznecova-vernula-iz-sirii-na-rodinu-31-rossijskogo-rebyonka

20 ноября 2020, 11:21

Восемь детей с Северного Кавказа переданы близким после возвращения из Сирии

Родственникам в Дагестан, Ингушетию, Северную Осетию и Чечню переданы восемь возвращенных из Сирии детей, сообщила сегодня детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Дети из регионов Северного Кавказа переданы родственникам после карантина, информировал офис уполномоченного при президенте России по правам ребенка. "Все ребята прошли необходимое медицинское обследование, ряд карантинных мероприятий – результаты тестов на COVID-19 оказались отрицательными. Теперь они отправятся в четыре российских региона: Чеченскую Республику, Северную Осетию – Аланию, Ингушетию и Дагестан", – процитировал сегодня ТАСС сообщение офиса детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Остальные дети из вернувшейся с Ближнего Востока группы пока находятся в больнице. Врачи продолжают их обследование и лечение, сказано в сообщении.

13 ноября из сирийских лагерей для беженцев Аль-Холь и Рож самолетом Минобороны России была доставлена группа из 31 ребенка в возрасте от 2 до 16 лет. Этот рейс стал одиннадцатым с декабря 2018 года, сообщил в тот же день на своем сайте офис.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 19 октября после возвращения с Ближнего Востока в регионы юга России был передан родственникам 21 ребенок. А еще ранее - 7 сентября, были переданы родным в Дагестан семь возвращенных из Сирии детей.

По различным данным, на Ближнем Востоке находятся сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" начала терпеть масштабные поражения, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ"*, "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

Жители Чечни и Дагестана попросили правозащитников помочь вернуть детей из Ирака", "Абакарова отказалась ехать в суд без ребенка", "Список оказавшихся в иракском плену уроженцев Северного Кавказа передан в Красный Крест".

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