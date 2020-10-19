21 ребенок передан родным в регионах Юга России после возвращения из Сирии

19 октября 2020, 18:47

Родственникам в Дагестан, Чечню и Волгоградскую область передан 21 возвращенный из Сирии ребенок, сообщила сегодня детский омбудсмен.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября из Сирии в Москву были доставлены 27 детей в возрасте от двух до 13 лет из пяти российских регионов, включая 21 ребенка, чьи близкие проживают в трех регионах юга России.

Родным разрешили забрать домой детей, приехавших 16 октября в Москву из Сирии. Все дети прошли медицинское обследование - серьезных заболеваний не выявлено, тесты на Covid-19 дали отрицательный результат, 21 ребенок поехал в три региона России: 17 детей в Дагестан, двое - в Чечню и двое в Волгоградскую область, сообщила сегодня детский омбудсмен.

"Любовь и забота родных людей, я уверена, помогут со всем справиться. С семьями в обязательном порядке будет проводиться реабилитационная работа, подключатся специалисты, которые помогут ребятам адаптироваться к новым условиям жизни", – приведены слова Анны Кузнецовой на ее сайте.

Кузнецова также сообщила, что еще у 27 российских детей из лагеря Аль-Холь удалось взять тесты ДНК, и полностью подготовлены документы для вывоза из Сирии более 90 детей, говорится в сообщении уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

По различным данным, на Ближнем Востоке находятся сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" начала терпеть масштабные поражения, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ"*, "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее – ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.