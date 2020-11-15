Кабардино-Балкария опередила Дагестан по приросту смертей от COVID-19

15 ноября 2020, 13:40

Кабардино-Балкария, где за сутки три человека умерли от коронавируса, вышла по этому показателю на одинаковый уровень со Ставропольским краем, опередив Дагестан. Лидером в СКФО по числу новых случаев заражения осталось Ставрополье.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября Ставропольский край сравнялся с Дагестаном по числу новых смертей от COVID-19: в обоих регионах за сутки умерли по семь зараженных, а всего в СКФО скончались 18 пациентов. Ранее, с 6 по 13 ноября, Дагестан оставался лидером в округе по числу новых смертей от коронавируса.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе на Северном Кавказе, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в СКФО от коронавируса умерли девять человек, из них по три пациента на Ставрополье и в Кабардино-Балкарии, два в Дагестане и еще один - в Ингушетии, следует из публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Таким образом, общее число умерших от коронавируса в СКФО с начала пандемии достигло 1765. Лидером в округе по этому показателю является Дагестан, где зафиксированы 847 смертей, на втором месте Ставрополье (481), на третьем - Кабардино-Балкария (176). В Ингушетии с начала пандемии умерли 104 зараженных пациента, в Северной Осетии – 72, в Чечне – 51, а в Карачаево-Черкесии – 34.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Тесты на коронавирус подтвердились за сутки у 686 человек в СКФО. Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано, как и днем ранее, на Ставрополье, там прирост составил 212 случаев. В Дагестане зарегистрировано 98 новых пациентов с коронавирусом, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесия – по 87, в Ингушетии – 74, в Северной Осетии – 71, а в Чечне – 54.

Общее число заражений с начала пандемии выросло в округе, таким образом, до 83791. Лидером по этому показателю остается Ставропольский край (24379), на втором месте Дагестан (17424), на третьем - Кабардино-Балкария (11362). В Карачаево-Черкесии всего зарегистрировано 10911 случаев заражения, в Ингушетии – 8331, в Северной Осетии – 8246, в Чечне – 3138.

При этом по числу активных больных в округе лидирует Карачаево-Черкесия, где к 15 ноября зараженным остается 4061 человек. В Ставропольском крае активных больных 3726, в Кабардино-Балкарии – 3001, в Северной Осетии – 2135, в Ингушетии – 1358, в Дагестане – 969, а в Чечне – 885, следует из публикации.

По данным на 1 января, самым населенным регионом СКФО является Дагестан, где живут 3,11 миллиона человек. На втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте Росстата.

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".