Ставрополье сравнялось с Дагестаном по числу новых смертей от COVID-19

14 ноября 2020, 12:23

Восемнадцать смертей от коронавируса зафиксированы в Северо-Кавказском федеральном округе за минувшие сутки, из этого числа по семь пациентов скончались в Дагестане и на Ставрополье. Край также сохранил лидерство по числу новых заражений COVID-19.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 ноября лидером по числу новых смертей от коронавируса в СКФО стал Дагестан. В регионе за сутки с 5 на 6 ноября скончались восемь пациентов с COVID-19. По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", с 6 по 13 ноября Дагестан оставался лидером по этому показателю в округе.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в СКФО зафиксировано 18 смертей от коронавируса. Из этого числа по семь пациентов скончались в Дагестане и на Ставрополье и еще по два – в Кабардино-Балкарии и Ингушетии, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от коронавируса за все время пандемии в округе достигло 1756. Лидером по этому показателю также является Дагестан – 845, на втором месте Ставрополье – 478, на третьем месте Кабардино-Балкария – 173. В Ингушетии – 103, в Северной Осетии – 72, в Чечне – 51, а в Карачаево-Черкесии – 34, следует из данных Роспотребнадзора.

За минувшие сутки в СКФО тесты на коронавирус подтвердились у 686 пациентов. Наибольшее число новых заражений зафиксировано на Ставрополье – 212, на втором месте Дагестан – 104, на третьем Карачаево-Черкесия – 89. В Кабардино-Балкарии – 85, в Ингушетии – 73, в Северной Осетии – 70, а в Чечне – 53, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Общее число заражений за все время пандемии в округе достигло 83 105. Лидером по этому показателю является Ставропольский край – 24 164, на втором месте Дагестан – 17 326, на третьем месте Кабардино-Балкария – 11 275. В Карачаево-Черкесии – 10 824, в Ингушетии – 8257, в Северной Осетии – 8175, а в Чечне – 3084, сообщается на сайте.

Ставропольский край также является лидером и по числу излечившихся от коронавируса пациентов. За все время пандемии в крае выздоровели 19 952 зараженных COVID-19. На втором месте Дагестан – 15 526, на третьем месте Кабардино-Балкария – 8119. В Ингушетии – 6847, в Карачаево-Черкесии – 6699, в Северной Осетии – 5986, а в Чечне – 2180. Общее число излечившихся от COVID-19 пациентов к СКФО возросло до 65 309, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

К утру 14 ноября в округе число активных коронавирусом больных составило 16 040. На первом месте по этому показателю расположилась Карачаево-Черкесия – 4091, на втором месте Ставрополье – 3734, на третьем Кабардино-Балкария – 2983. В Северной Осетии – 2117, в Ингушетии – 1307, в Дагестане – 955, а в Чечне – 853, следует из данных Роспотребнадзора.

По данным Росстата на 1 января, самым крупным регионом СКФО по численности населения является Дагестан, где живут 3,11 миллиона человек. На втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".