Медицинские специалисты, носящие средства индивидуальной защиты (СИЗ), ухаживают за пациентом во временной больнице, 30 октября 2020 года. Александр Авилов/Московское информационное агентство/редакцию REUTERS

06 ноября 2020, 11:56

Дагестан опередил другие регионы СКФО по приросту смертей от COVID-19

14 пациентов умерли за сутки от коронавируса в Северо-Кавказском федеральном округе, из них восемь в Дагестане. Лидером в округе по числу новых случаев заражения остался Ставропольский край.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 ноября первое место по числу новых смертей от COVID-19 в СКФО заняла Кабардино-Балкария, в регионе за сутки с 4 на 5 ноября от коронавируса скончались четыре пациента.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в СКФО зафиксированы 14 смертей от коронавируса, восемь из них пришлись на Дагестан и по три – на Ставрополье и Кабардино-Балкарию, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от COVID-19 за все время пандемии в округе достигло 1653. Лидером по этому показателю является Дагестан – 799, на втором месте Ставрополье – 448, на третьем Кабардино-Балкария – 156. В Ингушетии – 98, в Северной Осетии – 70, в Чечне – 48, а в Карачаево-Черкесии – 34.

За минувшие сутки в СКФО зафиксировано 627 новых заражений коронавирусом. Наибольшее число тестов на COVID-19 в округе подтвердилось на Ставрополье – 207, на втором месте Дагестан – 91. Третье место разделили Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, в обоих регионах зафиксировано по 84 новых заражения. В Северной Осетии – 70, в Ингушетии – 64, а в Чечне – 27.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Общее число случаев заражения COVID-19 за все время пандемии в СКФО достигло 77 868. Лидером по этому показателю является Ставрополье – 22 494, на втором месте Дагестан – 16 570, на третьем месте Кабардино-Балкария – 10 606. В Карачаево-Черкесии – 10 117, в Ингушетии – 7713, в Северной Осетии – 7617, а в Чечне – 2751.

Общее число выздоровевших от коронавируса пациентов в округе достигло 60 003. Наибольшее число излечившихся приходится на Ставрополье – 17 709, на втором месте Дагестан – 14 881, на третьем месте Кабардино-Балкария – 7709. В Ингушетии – 6061, в Карачаево-Черкесии – 6031, в Северной Осетии – 5486, а в Чечне – 2126.

К утру 6 ноября в СКФО зафиксировано 16 212 пациентов с COVID-19. Наибольшее число активных больных на Ставрополье – 4337, на втором месте Карачаево-Черкесия – 4052, на третьем месте Кабардино-Балкария – 2741. В Северной Осетии – 2061, в Ингушетии – 1554, в Дагестане – 890, а в Чечне – 577, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

По данным Росстата на 1 января, самым крупным регионом СКФО по численности населения является Дагестан, где живут 3,11 миллиона человек. На втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Врачи в Батуми назвали критической нехватку мест для пациентов с коронавирусом", "ДУМ Кабардино-Балкарии пригрозил закрытием мечетей", "Кубань опередила другие регионы ЮФО по числу активных больных".

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