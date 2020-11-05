Кабардино-Балкария вышла на первое место в СКФО по числу новых смертей от COVID-19

05 ноября 2020, 13:00

Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Северо-Кавказском федеральном округе, из них четверо – в Кабардино-Балкарии. По числу новых заражений лидерство в округе сохранил Ставропольский край.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября от коронавируса в Северо-Кавказском федеральном округе умерли семь человек, из них пятеро – в Ставропольском крае. 4 ноября в СКФО скончались 16 пациентов, в том числе на Ставрополье – семь человек, в Дагестане – пятеро.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в СКФО зафиксировано девять смертей от коронавируса. Из них четыре – в Кабардино-Балкарии, три – на Ставрополье и по одной – в Дагестане и Ингушетии, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от коронавируса в округе достигло 1639. Лидером по этому показателю является Дагестан – 791, на втором месте Ставрополье – 445, на третьем месте Кабардино-Балкария – 153. В Ингушетии – 98, в Северной Осетии – 70, в Чечне – 48 и в Карачаево-Черкесии – 34.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Общее число заражений за все время эпидемии в СКФО достигло 77 241. Лидером по этому показателю является Ставрополье – 22 287, на втором месте Дагестан – 16 479, на третьем месте Кабардино-Балкария – 10 522. В Карачаево-Черкесии – 10 033, в Ингушетии – 7649, в Северной Осетии – 7547, а в Чечне – 2724.

Ставрополье также является лидером по числу выздоровевших, за все время эпидемии в крае от коронавируса излечились 17 355 пациентов. На втором месте Дагестан – 14 799, на третьем месте Кабардино-Балкария – 7650. В Ингушетии – 6028, в Карачаево-Черкесии – 5947, в Северной Осетии – 5447, в Чечне – 2122. Общее число излечившихся от COVID-19 пациентов в СКФО достигло 59 348.

К утру 5 ноября общее число пациентов с COVID-19 в округе составило 16 254. Больше всего активных больных на Ставрополье – 4487, в Карачаево-Черкесии – 4052, в Кабардино-Балкарии – 2719. В Северной Осетии – 2030, в Ингушетии – 1523, в Дагестане – 889, а в Чечне – 554, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

По данным Росстата на 1 января, самым крупным регионом СКФО по численности населения является Дагестан, где живут 3,11 миллиона человек. На втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".