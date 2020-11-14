Глава Пятигорска госпитализирован с коронавирусом

14 ноября 2020, 11:59

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов, заразившийся COVID-19, из-за течения болезни госпитализирован в одну из городских больниц, сообщил источник в администрации.

Как писал "Кавказский узел", на сегодняшний день в Ставропольском крае зарегистрировано 24 164 случая заражения COVID-19, 212 из которых - за минувшие сутки. За период пандемии выздоровели 19 952 человека, 478 - скончались. В регионе действует режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниям. Студенты вузов и учреждений среднего профессионального образования переведены на дистанционное обучение до 6 декабря.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов госпитализирован с коронавирусом, сообщил сегодня источник в администрации курорта, не уточнив, в каком состоянии находится заболевший.

"Из-за течения болезни Ворошилова госпитализировали в одну из пятигорских больниц", - цитирует источник ТАСС.

Сам Дмитрий Ворошилов 13 ноября сообщил, что у него выявлен коронавирус. "Я заболел COVID-19. Лечусь дома. На самоизоляции с семьей. По мере возможностей буду работать дома в режиме он-лайн", - написал он на своей странице в Instagram.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа опубликованы "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".