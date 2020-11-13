Отставка команды Самвела Бабаяна дала повод для споров в Ереване

13 ноября 2020, 04:30

Представители власти, которые ответственны за исход войны в зоне карабахского конфликта, будут пытаться снять с себя вину за поражение, прокомментировал отставку высокопоставленных карабахских чиновников политобозреватель Акоп Бадалян. Самвел Бабаян не мог повлиять на некомпетентное руководство вооруженных сил, уверен политолог Амаяк Ованнисян.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 ноября в полночь по московскому времени вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян поддержал соглашение о прекращении огня. Депутаты четырех фракций парламента Нагорного Карабаха потребовали отправить Арутюняна в отставку. В знак протеста против подписания мирного соглашения с Азербайджаном Самвел Бабаян ушел с поста секретаря Совета безопасности Нагорного Карабаха и отказался от звания "Герой Арцаха".

Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

После заявления Самвела Бабаяна об отставке с поста секретаря Совета безопасности Нагорного Карабаха и претензий к властям в отставку ушли министр юстиции непризнанной республики Сиран Аветисян и глава офиса Совбеза Гагик Назлуханян, проинформировали 12 ноября «Новости-Армения». "В своей работе я руководствовалась идеологией, государственным мышлением и принципом единства моей политической команды, лидера партии «Единая Родина» Самвела Бабаяна", - привело слова Аветисян издание. Аналогичное высказывание сделал и Назлуханян.

И Аветисян, и Назлуханян на своих страницах в Facebook заявили, что их решение обусловлено политическими взглядами, а именно – «оставаться верными обещаниям, данным людям, проводить исключительно национальную деятельность в рамках профессиональной работы, служить устойчивому развитию страны», перевел их сообщения корреспондент «Кавказского узла».

Те, кто подал в отставку в Нагорном Карабахе - это люди из команды Бабаяна, и говорить, что подписанное мирное соглашение привело к разладу во властных структурах, нельзя, считает политобозреватель аналитического интернет-издания Lragir.am Акоп Бадалян.

«Произошло военное и военно-политическое поражение, и подписалось капитуляционное соглашение. И сейчас, естественно, что люди, которые по должности в той или иной мере ответственны за ситуацию и ее развитие, будут пытаться снять с себя вину и представить, что они сделали все, но в итоге вышло наоборот», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Бадалян.

В своем сообщении на странице в соцсети Facebook Самвел Бабаян задался вопросом о том, кто «уполномочил [руководителей Республики Армения и Республики Арцах (Нагорного Карабаха)] в демократической стране без согласия народа, без консультаций с избранными им органами сдать нас?"

По словам Бадаляна, в мирное время обычно бывает время на консультации с разными структурами, органами и народом, находится время для получения одобрения на подписание какого-то соглашения, а в случае отказа – на продумывание дальнейших шагов. Но когда речь идет о принятии решения во время войны, когда «каждый час может означать потерю новых территорий и новых жертв, то уже понятно, что решения принимаются ответственным человеком, потом уже этот человек как главнокомандующий будет отчитываться перед общественностью», считает Бадалян. Режим консультаций с общественностью в военной ситуации не работает, добавил эксперт.

«Точно так же Серж Саргсян после подписания соглашения о вхождении в Таможенный союз заявил, что за одну ночь он не мог получить одобрение всего армянства. И это абсолютно не было тяжелой военной ситуацией», - отметил Бадалян.

Эксперт также добавил, что общественности придется разобраться в том, что на самом деле произошло на фронте боевых действий.

«Что произошло на самом деле, какие у противника были шансы и как так получилось, что он дошел до Шуши, когда на этой дороге не было возможности для продвижения техники, а лишь проходили диверсионные бои в лесах, горах или на узких дорогах и т.д. - это вопросы, которые общественность еще должна выяснить и понять. И насколько тут есть темные и закрытые стороны, сложно сказать», - резюмировал Бадалян.

Договоренность России, Азербайджана и Армении была подписана после двух неудачных попыток вернуть Шуши, ключевой город в Нагорном Карабахе, и стал способом избежать "коллапса" на фронте, указал Пашинян. С этим решением согласились и власти Нагорного Карабаха, не участвовавшие в переговорах. Армия сделала все возможное и невозможное, заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

У Бабаяна большие заслуги в первом конфликте в Нагорном Карабахе, напомнил президент Ассоциации политологов Армении, доктор политических наук Амаяк Ованнисян. По его словам, Бабаян сумел переломить поначалу крайне неблагоприятное для армянской стороны течение первой арцахской войны и добиться в ранге командующего Армией самообороны Нагорного Карабаха больших успехов. Ованнисян также добавил, что ранее Бабаян жаловался, что в нынешнее время не имеет влияние во властных структурах.

«Я встречался [с Бабаяном] несколько раз в Степанакерте за месяц до начала войны. Помню, как он мне в сердцах тогда говорил, что ныне не имеет тех возможностей реального влияния на строительство и подготовку Армии самообороны как в 1990-е годы, что нет того оперативного простора и свободы в принятии решений, которым пользовался он как министр обороны и командующий Армией самообороны Нагорного Карабаха тогда. Сетовал на то, что решение оборонных вопросов самым некомпентентным образом осуществляют политиканы», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Ованнисян.

По его словам, Самвел Бабаян продемонстрировал верность своей присяге и пройденному им пути.

Самвел Бабаян - военный и политический деятель, герой карабахской войны, бывший министр обороны Нагорного Карабаха, который за свои заслуги удостоился звания "Герой Арцаха". В начале 2020 года Бабаян добивался восстановления гражданства Нагорного Карабаха и избирательного права, но суд отказал ему, говорится в его биографии на "Кавказском узле".

Политолог считает, что прежде чем подписать какое-либо соглашение, властям следовало проконсультироваться с органами, получить согласие народа.

«Люди, которые провозглашали свою приверженность западным демократическим ценностям и правовым нормам […] наплевали на парламент и другие ветви власти, сдали, не моргнув глазом, двести тридцать с лишним городов, сёл, населённых пунктов, наплевав на Конституцию», - заявил Ованнисян.

По его мнению, власти демонстрировали успешное военное сопротивление путем «показушной всеобщей мобилизацией», формирования по призыву премьера Пашиняна политическими партиями добровольческих отрядов и их отправки на фронт. «Это было, мягко говоря, странным для страны с насчитывающей 30-летнюю славную историю армией. Армией, которую сами же представители армянской политической элиты всегда с гордостью называли самой сильной в Южно-Кавказском регионе», - пояснил политолог.

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены правительством Армении 27 сентября в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе. В этот же день военное положение было объявлено и в Нагорном Карабахе.

По мнению Ованнисяна, военно-политическое руководство тем самым подменяло реальную работу по подготовке армии к войне, оснащению её новейшей техникой и средствами защиты усилиями по поднятию патриотического духа личного состава. «Хотя было очевидно, что современные войны выигрываются не за счёт патриотического духа, а за счёт лучшей подготовленности личного состава и лучшей оснащённости самой современной военной техникой», - считает политолог.

По словам эксперта, политики из Еревана, специально засылая на передовую разные партийные отряды, старались создавать искусственный хаос и неразбериху, и это входило в сценарий имитации сопротивления военной агрессии с перспективой в конце заявить о том, что, мол, они сделали всё возможное, и им удалось спасти армию от полного истребления.

Премьер-министр Армении ранее объяснил мирное соглашение спасением 25 тысяч солдат. По его словам, после падения Шуши в окружении могло погибнуть такое количество военнослужащих Армии обороны.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три договоренности о перемирии, бои и обстрелы населенных пунктов не прекращались до 10 ноября. Подробнее об этом обострении можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"