Руки военнослужащих. Нагорный Карабах, октябрь 2020 г. Фото: REUTERS/Stringer

10 ноября 2020, 14:58

Число погибших солдат Нагорного Карабаха составило 1302

Министерство обороны Нагорного Карабаха опубликовало сегодня список погибших военнослужащих с 81 именем, всего с начала обострения конфликта ведомство сообщило о гибели 1302 солдат.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", сегодня в полночь по московскому времени вступило в силу заявление России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, несмотря на договоренность, боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются. Минобороны страны охарактеризовало обстановку в зоне конфликта как "относительное спокойствие". Минобороны России приступило сегодня к развертыванию миротворческого контингента в зоне конфликта. Бакинцы проводят стихийные шествия и автопробеги с государственными флагами. В то же время, некоторых из них насторожила миротворческая операция России.

Сегодня Армия обороны Нагорного Карабаха опубликовала на своей странице в Facebook очередной именной список погибших военнослужащих. В списке 81 имя мужчин 1969 - 2001 годов рождения. Воинские звания, даты и обстоятельства гибели не указаны.

Последний такой список публиковался министерством обороны Нагорного Карабаха вчера, 9 ноября. Всего с 27 сентября по 9 ноября ведомство сообщило о 1221 погибшем солдате. Таким образом, сегодня их число составляет 1302.

Каждая семья военного, погибшего или получившего инвалидность в боях в Нагорном Карабахе в течение 20 лет получит от 58 до 82 миллионов драмов (от 120 до 160 тысяч долларов), пообещал ранее, 25 октября, глава армянского Фонда страхования военнослужащих. Азербайджан 29 октября передал Армении 29 тел погибших солдат и офицеров.

Азербайджанская сторона не раскрывает данные о своих боевых потерях. При этом, по данным сторон, в Азербайджане с начала обострения конфликта погибли 93 мирных жителя, ранены 404, а в Нагорном Карабахе погибли 49 мирных жителей,157 человек получили ранения. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Война в Нагорном Карабахе подчеркнула политические амбиции Турции", "Кремль исключил присутствие турецких миротворцев в Нагорном Карабахе", "Силовики оцепили парламент Армении из-за стихийного митинга".

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