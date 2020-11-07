Уголовное дело против шантажиста возбуждено после расследования дагестанского блогера

07 ноября 2020, 00:31

В Интернете найдено не менее 15 групп, которые размещают фото и видео дагестанских девушек без их согласия и затем шантажируют их, сообщил блогер Дибир Дибиров. Результаты своего расследования он передал в полицию. Следком возбудил уголовное дело по статье "нарушение неприкосновенности частной жизни" против жителя Хасавюрта.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября блогер Дибир Дибиров заявил о борьбе с пабликами, которые публиковали изображения жительниц Дагестана с оскорбительными комментариями. После сообщений об избиении администратора одного из таких групп блогер заявил, что передаст собранную информацию правоохранителям. Блогерам приходится выполнять работу полицейских, прокомментировали пользователи соцсетей.

В Чечне и Дагестане существуют интернет-сообщества активистов, которые, выступая блюстителями морали, занимаются травлей попавших в их поле зрения девушек и женщин. Самое известное из таких сообществ - чеченский "Карфаген", просуществовавший более полугода, прежде чем его заблокировал за экстремизм Роскомнадзор. В Дагестане девушек "за достаточно невинные фото в лифчиках терроризируют, грозят убить, обзывают или требуют с них денег и шантажируют", а, "получив деньги, мужчины передают эти же фото другим группам, и так круг за кругом", рассказала ранее журналистка Светлана Анохина.

В отношении 29-летнего жителя Хасавюртовского района возбуждено уголовное дело за нарушение неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ), сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Дагестану на своем сайте. По версии следствия, в сентябре подозреваемый опубликовал в соцсети фотографию местной жительницы в обнаженном виде без ее согласия. Отметим, санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

Первичный материал по этому факту был собран полицией, куда с заявлением и обратилась потерпевшая, а затем материал был передан следователям, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник республиканского управления Следкома. Он рассказал, что фотография была опубликована на частной странице в Instagram.

Дибиров сообщил о сотрудничестве в полицией

Блогер Дибир Дибиров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что объявил войну группам в соцсетях, которые размещают фото и видео девушек без их согласия и затем шантажируют их, после того, как к нему стали поступать обращения от подписчиков. Первыми к нему обратились матери девушек, которые стали жертвами модераторов этих групп, пояснил он корреспонденту «Кавказского узла».

«Матери девушек, которых шантажировали администраторы разных групп, писали мне периодически. Они переживали, не знали как им поступить. Одна из женщин написала, что на нервной почве из-за этого попадала в реанимацию. Я не знал о существовании подобных групп, поэтому не сразу понял, о чем идет речь. Но я стал разбираться, стал внимательнее относиться к тому, что мне присылали. Рассказывали, что одна из девушек, фото которой разместили в такой группе, испугалась, что об этом узнают родственники, и покончила жизнь самоубийством. [...] Я решил, что дальше так оставлять это нельзя», - рассказал блогер.

По его словам, модераторы групп вымогали у девушек, от тысячи до десятков тысяч рублей. «Могли попросить за удаление фотографии тысячу рублей, а могли и намного больше. К примеру, моя знакомая отдала таким вымогателям 35 тысяч рублей за то, чтобы они удалили фотографии ее племянницы», - отметил Дибиров.

По словам блогера, всего он нашел около 15 таких групп. Их названия он уточнять не стал, но отметил, что число подписчиков у этих групп достигало до сотни тысяч. Практически со всеми администраторами этих пабликов он связался и стал убеждать их прекратить «заниматься грязными вещами».

«Все мои публичные обращения были направлены на то, чтобы сами модераторы прекратили заниматься распространением грязи. Мне удалось связаться практически со всеми администраторами групп, которые я нашел. Многие поняли меня и после беседы удалили группу или же полностью ее очистили. Остались еще пять-шесть человек, которые не хотят прекращать свою деятельность. Конечно, наказать их я сам никак не смогу, так как это уже будет самоуправство с моей стороны. У меня уже есть полная информация об этих админах, ее присылали мне люди из их же окружения. Все имена (админов) известны. Но с ними уже будет разбираться МВД. Я начал это дело и доведу его до конца. Всю собранную информацию предоставлю МВД», - заверил он.

По словам Дибирова, он уже передал часть имеющейся у него информации сотрудникам правоохранительных органов. «МВД уже занималось этим делом, они тоже собирали материал», - говорит он.

Сотрудники полиции проводят работу по установлению модераторов групп в социальных сетях, которые публиковали порочащие честь и достоинство девушек фотографии и зарабатывали деньги на шантаже и вымогательстве у них, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудница пресс-службы МВД Дагестана.

По ее словам, часть из групп была заблокирована, после того как МВД республики обратились в службу поддержки соцсети. «В наших интересах было не только закрыть эти паблики, но установить личности их владельцев и привлечь их к ответственности, чтобы они больше не могли заниматься противоправными действиями. Но для этого необходимо заявление от пострадавшего лица. Администраторы же групп пользовались тем, что девушки готовы были им платить за удаление фотографий, чтобы никто из родственников не узнал об этом. Абсолютное большинство девушек предпочитали не афишировать факт перевода денег шантажистам», - отметила сотрудница ведомства.

Правозащитница объяснила паблики с фото издержками борьбы за нравственность

Пока в республике будет идти "борьба за нравственность" по всем фронтам, подобные группы будут процветать, считает журналист и правозащитница Светлана Анохина.

В борьбе с подобного рода пабликами невиновных девушек выставляют как гулящих, сказала она. "Внутри самого этого месседжа заложена мысль о том, что среди них есть те, которых стоит травить, и те, которые невинны и попали под раздачу. Травить же на самом деле нельзя никого. И когда это станет понятно всем, такие группы перестанут поддерживать", - считает Анохина.

В дагестанском сегменте соцсетей есть несколько пабликов, которые созданы для того, чтобы помочь "мужчинам сделать правильный выбор". В одной из таких групп выкладываются фото и личные данные девушек, включая номер сотового телефона, поведение которых участники считают аморальным. При этом администрация группы подчеркивает, что не несет ответственности за ущерб репутации и нанесение вреда чести и достоинству, а все сообщения "размещаются исключительно под ответственность автора", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Карфаген": традиции и травля в Чечне и Дагестане".

По ее словам, сейчас любой порочащий факт всеми воспринимается на ура. "Разумеется, девочки будут страдать, попадать под удар. И если бы дома девушкам оказывалась помощь, за нее в подобных ситуациях вступались родные, то было бы все намного легче. Но и этого тоже не происходит», - считает Анохина.

Идет продолжительная и целенаправленная охота на девушек, и государство пока с этим не научилось бороться. «Выяснить, как [в этом направлении] правоохранительными органами ведется работа, насколько она продуктивна она и есть ли разработанный план по борьбе с такими преступлениями, мне не удалось. Были случаи, когда отказывались принимать заявление от девочек, чьи фотографии были размещены на этих страницах. В прошлом [] году я обращалась в прокуратуру по поводу того, что в соцсети от имени женщины была создана фейковая страница. на которой были опубликованы ее фото и видео интимного характера. Там же были опубликованы скрины паспорта ее и ее дочери с указанием места жительства. На это обращение реакция последовала только через 20 дней. Но достаточно и пяти минут, чтобы любая информация могла разлететься непоправимо и далеко», - рассказала Анохина.

За группами, против которых сейчас идет борьба, стоят мелкие пакостники, но они выступают под общим флагом с борцами за нравственность, отметила правозащитница

«Можно сказать, что они поступают точно так же как и все те, кто борется с безнравственностью. Но каждый может понимать под этим все что угодно», - подчеркнула она.