Глава ведущей больницы в Махачкале уволен в связи с коррупцией

04 ноября 2020, 12:49

Прокуратура предписала уволить с должности награжденного за борьбу с коронавирусом главврача больницы №1 в Махачкале Хаджимурада Малаева за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщил Минздрав Дагестана. Сторонники врача отметили его заслуги и разместили в интернете петицию с требованием восстановить его в должности.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля Минздрав Дагестана сообщил о проверке в горбольнице №1 Махачкалы после жалоб пациентов, что им приходится покупать лекарства за счет собственных средств. Врачи заявили о нехватке лекарств из-за несвоевременного обеспечения министерством здравоохранения.

Прокуратура не первый раз предписывает отстранить от должности руководство горбольницы №1 Махачкалы. 17 сентября 2018 года главный врач больницы №1 Махачкалы Меджид Алиев был заключен под стражу по подозрению в мошенничестве на 238 миллионов рублей. 14 января суд приговорил его к 5 годам и шести месяцам колонии, 2 ноября Верховный суд Дагестана повторно приговорил его к этому сроку заключения.

Главврач городской клинической больницы №1 Махачкалы Хаджимурад Малаев по требованию прокуратуры Дагестана отстранен от занимаемой должности, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. "Малаев отстранен от занимаемой должности на основании представления прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства. Помимо этого у него имелось три выговора, объявленные за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, связанных с отсутствием должного контроля за работой больницы", – сообщило ведомство сегодня на своей странице в Instagram.

По результатам проверки выяснилось, что из горбольницы пациентов направляли долечиваться в одну из частных клиник Махачкалы, аффилированную с именем Малаева, отметило ведомство.

Хаджимурад Малаев награжден медалью "Мы вместе" за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщил сегодня ТАСС. Памятная медаль "за бескорыстный вклад" в акцию "Мы вместе" была учреждена Владимиром Путиным в связи с высокой общественной значимостью общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, сообщил 12 июня "Коммерсант".

На 12.05 мск на сайте махачкалинской клинической горбольницы №1 Хаджимурад Малаев продолжает числиться главным врачом. При этом информации о наличии у него награды за борьбу с коронавирусом нет. На сайте Минздрава региона также отсутствует эта информация.

Слова поддержки в адрес Малаева, после сообщения министерство о его отстранении, высказал глава Дербента Хизри Абакаров. "Высокое звание настоящего врача и истинного профессионала он несёт на протяжении многих лет. ГКБ №1 приняла немало жителей Дербента во время пандемии и практически все они вернулись в свои семьи здоровыми! И сейчас здесь проходят лечение наши дербентцы", – привел сегодня "Черновик" слова Абакарова.

Сторонники Малаева потребовали восстановить его в должности

После размещения публикации, ведомство отключило возможность ее комментирования и попросило пользователей корректно реагировать на информацию. "Решения Минздрава Республики Дагестан о прекращении полномочий тех или иных специалистов, принимаются не только на основании соответствия специалиста занимаемой̆ должности, симпатий и антипатий сотрудников больницы и в целом министерства здравоохранения РД, а также по представлению других надзорных органов", – отметило министерство.

Петиция с требованием восстановить главврача в должности была опубликована на сайте Change.org 3 ноября. К 12.17 мск обращение подписали 1040 человек. "Весной этого года Дагестан переживал очень непростую ситуацию. Скорость заражения ковидом была очень высокой. Больница №1 республики Дагестан была под огромной нагрузкой и все врачи во главе с Хаджимурадом Малаевым", – написали в частности в своем обращении документа.

К 12.17 мск под петицией комментаторы оставили 52 сообщения, большинство из них согласились ее авторами. "Много хорошего слышала о руководстве этого главврача. При его руководстве мой папа неоднократно лежал в этой больнице и был очень доволен лечением и вниманием всего персонала", – написал Асият Шамхалов.

"Я подписываюсь потому что во время пандемии лежал в этой больнице и своими глазами все видел. И слышал от родственников, друзей и знакомых об обстановке в других больницах", – отметил Максуд Максудов.

"Верните человека на его должность! Хорошие врачи должны работать", – заявила Салихат Абдулаева.

За минувшие сутки в Дагестане от коронавируса скончались пять пациентов, зафиксированы 87 новых заражений COVID-19, а общее число случаев коронавируса за все время пандемии достигло 16 393, следует из данных на сайте "Стопкоронавирус.рф". На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Дагестане, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".