Зюганов поддержал Кадырова в споре с Жириновским о Макроне

03 ноября 2020, 11:17

К заочному спору между Рамзаном Кадыровым и Владимиром Жириновским подключился лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он выразил солидарность с Кадыровым, который раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за отказ осудить карикатуры на пророка Мухаммада.

Как писал "Кавказский узел", конфликтная ситуация между главой Чечни и руководителем фракции ЛДПР в Госдуме возникла после того, как Рамзан Кадыров раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за отказ осудить карикатуры на пророка Мухаммада. Владимир Жириновский осудил высказывания Кадырова, а тот потребовал от него извиниться за свои слова и не вмешиваться в вопросы религии.

16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца застрелен полицейскими, им оказался гражданин России чеченского происхождения. Макрон после этого заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Кадыров обвинил его в разжигании экстремистских идей, а муфтий Чечни Салах Межиев объявил президента Франции "террористом номер один". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что только президент может определять внешнюю политику, у глав регионов таких полномочий нет. Жириновский также высказался по этому поводу, сказав, что главы регионов не должны высказываться по международным вопросам, "все они должны заниматься хозяйственными и экономическими делами". "Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий...", - заявил также Жириновский.

Геннадий Зюганов, комментируя конфликт между Кадыровым и Жириновским, заявил, что "тема религии требует особой осторожности, ибо она затрагивает чувствительные нервы в душах сотен миллионов людей". "Необоснованные и резкие высказывания на эту тему могут привести к самым тяжелым последствиям", - написал он в своем Telegram-канале.

Он считает, что высказывания Жириновского были "саморекламой". В своем посте Зюганов упрекнул Жириновского и за другие высказывания относительно политических событий, не имеющие отношения к конкретной ситуации.

"Мы понимаем представителей различных религий, которые твердо отстаивают свои духовные и нравственные ценности. Глава Чечни верно отмечает, что в России священные писания защищены, глава государства понимает разницу между свободой слова и вседозволенностью, а также, что в нашей стране государственная политика подразумевает мир и межконфессиональное согласие", - высказался Зюганов.

По его словам, "КПРФ считает, что деструктивные заявления Жириновского заслуживают самого жесткого осуждения".

Политолог Илья Гращенков считает, что Рамзан Кадыров часто "чересчур перехватывает инициативу" по вопросам международного уровня, но Кремль предпочитает это не замечать, поскольку для Владимира Путина "важно сохранение мира на Кавказе". Также часто глава Чечни делает заявления и в качестве лидера мусульман, но в этот раз Кремль указал ему, что подобные заявления главе региона делать нельзя, отметил эксперт. Политолог Константин Калачев предположил, что Зюганов, Жириновский и Кадыров "дают возможность Путину выглядеть самым мудрым и взвешенным российским политиком". "Зюганов и Жириновский лишь отражают амбивалентность нашей власти", - цитирует эксперта "Коммерсант".

Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, указывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Напомним, в заочную полемику с Рамзаном Кадыровым о карикатурах на пророка Мухаммада и свободе слова 27 октября также вступила Ксения Собчак. Она укорила главу Чечни за "средневековое понимание "покушения на ценности". Макрона Собчак назвала своим героем. После этого Собчак и ее команда получили угрозы физической расправой. Сообщения, полученные Собчак, являются основанием для уголовного дела об угрозе убийством, указали "Кавказскому узлу" московские адвокаты. Правозащитники указали на имиджевые потери Кадырова от угроз в адрес Собчак.

Новости о практике публичных извинений размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".