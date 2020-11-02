Правозащитники указали на имиджевые потери Кадырова от угроз в адрес Собчак

02 ноября 2020, 18:04

Авторы угроз, полученных Ксенией Собчак после заочного спора с Рамзаном Кадыровым о карикатурах на пророка Мухаммада, нанесли ущерб репутации главы Чечни, указал правозащитник Игорь Каляпин. Кадырову хорошо бы публично отмежеваться от этих угроз, предложила правозащитница Светлана Ганнушкина.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 октября Ксения Собчак вступила в заочную полемику с Рамзаном Кадыровым о свободе слова, укорив главу Чечни за "удивительно средневековое понимание «покушения на ценности»". Французского президента Эмманюэля Макрона, с которым полемизировал Кадыров, Собчак назвала своим героем. После этого Собчак и ее команда получили угрозы. Ксению Собчак постигнет участь Самюэля Пати, если она не удалит публикации о карикатурах на пророка Мухаммада, написал автор одного из таких сообщений. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы призвали Собчак всерьез отнестись к угрозам и обратиться в полицию.

16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории и географии Самюэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, имевший во Франции статус беженца. 21 октября на церемонии прощания с убитым Пати Эмманюэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Рамзан Кадыров обвинил Эмманюэля Макрона в распространении экстремистских идей, а муфтий Чечни Салах Межиев объявил президента Франции "террористом номер один".

Рамзану Кадырова следовало бы публично осудить угрозы в адрес своих оппонентов, считает председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

"На мой взгляд, обязанность Кадырова, раз идут в его защиту такие угрозы в адрес Ксении Собчак, заявить, что подобные высказывания исходят ни в коем случае не от него. Он не должен заявить, что, мол, я не виноват, что у меня такие защитники. Его позиция, как руководителя региона, должна быть совершенно четкой: что эти люди, которые выступают в соцсетях с такими угрозами - это мои враги, своими угрозами, оскорблениями они вредят моей репутации как руководителя Чеченской Республики", - сказала Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

Она также считает, что нет оснований считать Кадырова инициатором угроз в адрес Собчак. "Учитывая давнее знакомство Путина с семьей Собчак, навряд ли Кадыров посмеет это сделать. Но не исключено, что какой-нибудь психопат, преданный фанат Кадырова, чтобы показать свою преданность ему и таким образом поддержать своего босса, может решиться на какой-то из ряда вон выходящий поступок", - указала Светлана Ганнушкина.

По ее словам, практически все правозащитники получают в свой адрес угрозы, и подчеркнула, что можно не одобрять карикатуры Charlie Hebdo, но очевидно, что для верующего любой религии убийство - грех гораздо больший, чем карикатура в журнале.

Помощник чеченского министра по делам молодежи Джабраил Абдулвагапов назвал заслуженными оскорбления, которым Собчак подверглась в Грозном в 2018 году, раз она согласна с Макроном. Абдулвагапова поддержали читатели чеченских Instagram-пабликов.

В данной ситуации Кадыров воспользовался возможностью заработать лавры защитника исламских ценностей, считает председатель межрегиональной общественной организации "Комитет против пыток" Игорь Каляпин. "Все более-менее известные личности из его окружения, которые выступили публично с оскорблениями и угрозами в адрес Ксении Собчак, демонстрируют свой культурный уровень. Они говорят, что таким образом они защищают ислам. Но простите, такими словами, таким образом ислам не защищают", - указал Игорь Каляпин корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник считает, что авторы угроз наносят ущерб и исламу, и репутации Рамзана Кадырова. "Он хотел такой поддержки именно этой категории людей? Ну что ж, это у него получилось. Он всему миру, и как минимум российской общественности еще раз наглядно продемонстрировал, кто его поддерживает и кто окружает. К сожалению, и мы это знаем, эти угрозы, которые высказывают некоторые авторы постов, могут быть реализованы", - констатировал Каляпин.

Каляпин поставил вопрос о том, понимает ли Кадыров ответственность за свои слова как глава региона. "Сомневаюсь, учитывая любимую присказку Кадырова: если я не прав, то готов сесть в тюрьму или же оставить свой пост. Он кого-то объявляет врагом, шайтаном, а потом этого человека убивают. Но свою вину он отрицает: докажите. Мы понимаем, что в тюрьму его не посадят, что с должности его никто не снимет - слишком дорогой проект. Но вот задуматься о том, всегда ли он бывает прав, должен ли он испытывать какие-то муки совести за свои слова или действия - такие вопросы для него, похоже, просто не существуют", - резюмировал Каляпин.

Против Макрона, в частности, высказался и уроженец Дагестана, популярный боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов. "Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман", - написал он на своей странице в Instagram с 25 миллионами подписчиков. Эти слова могут быть восприняты фанатами как призыв к насилию, указала бойцу Ксения Собчак.

Игорь Каляпин поддержал Собчак в споре с Кадыровым.

"Я не принадлежу к числу фанатов Ксении Собчак, но я готов подписаться под каждым словом поста, который она выложила в instagram. Конечно, мы обречены сосуществовать вместе - я имею в виду людей различных культур и различных религиозных конфессий. Мы не можем, как 500 лет назад, разойтись по разным странам и континентам. Мир устроен иначе, и мусульманские дети учатся в одной школе вместе с французскими детьми. И, безусловно, нам нужно сосуществовать так, чтобы создавать друг другу больше комфорта, оставаясь при этом французами, чеченцами, христианами, мусульманами. Это наши права, и мы должны научиться их реализовывать, чтобы не нарушать права других. И мне кажется, что во всей этой истории этот учитель поступил не то что правильно, а хрестоматийно. Он предложил обсудить то, что было опубликовано в этом журнале, при этом предложив детям, исповедующим ислам, выйти из класса. Кстати, на этом уроке не присутствовал парень, который совершил убийство", - отметил правозащитник.

Политолог Али Магомадов также не исключил, что от словесных угроз сторонники Кадырова могут перейти к физической расправе. "Особенно от молодых, которые одурманены этой пропагандой оголтелого клерикализма, можно ожидать чего угодно. У нас в интернете, где сидит в основном молодежь, есть тысячи сайтов, в которых восхваляется подобного рода деятельность. Но противопоставить им ни официальные организации, ни Духовное управление мусульман или же непосредственно государство, которое считается светским, ничего не могут. Только репрессии. А этот метод, наоборот, подстегивает интерес именно к клерикальному радикализму", - уверен Магомадов.

У него нет сомнений в том, что этот тренд задан именно Кадыровым. "Но ответственен ли Кадыров за то, что сейчас происходит, что взорвало интернет? Нет, я думаю, не ответственен. Мы же не требуем ответственности у собаки, которая нас покусала - мы предъявляем претензии к хозяину этой собаки, что он не смог выдрессировать своего четвероногого питомца, чтобы тот не бросался на людей", - сказал Магомадов корреспонденту "Кавказского узла".

К 18.04 мск 2 ноября Кадыров на своих страницах во "ВКонтакте" и Telegram не прокомментировал возражения Собчак и угрозы в ее адрес. При этом, когда лидер ЛДПР Владимир Жириновский осудил высказывания Рамзана Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона за отказ осудить карикатуры на пророка Мухаммада, глава Чечни потребовал от политика извиниться за свои слова и не вмешиваться в вопросы религии.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал на это, что главы регионов не должны вмешиваться во внешнюю политику, после чего Кадыров повторил свою критику в адрес Макрона и заявил, что готов оставить должность, отстаивая свою позицию.