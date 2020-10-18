Жители Степанакерта провели ночь после объявления о перемирии в убежищах

18 октября 2020, 09:55

Несмотря на объявленное гуманитарное перемирие и ночь без обстрелов, горожане не стали покидать бомбоубежищ, сообщили жители Степанакерта. Азербайджанские военные ночью вели ракетные и артиллерийские обстрелы, а утром перешли в наступление на южном направлении фронта, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", с 23.00 мск 17 октября в Нагорном Карабахе вступило в силу перемирие. Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что в первые минуты перемирия обстановка на линии соприкосновения была спокойной. Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные ночью обстреляли окрестности города Джебраил и села Джебраильском районе. В свою очередь, Армения заявила о ночном и артиллерийском обстреле и об утреннем наступлении азербайджанской армии на южном направлении фронта.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. В Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане введено военное положение. С 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности продолжились и бои на фронте, и обстрелы населенных пунктов. Был сорван и обмен телами погибших, который объявлялся одной из главных целей перемирия. Провал перемирия актуализировал вопрос о миротворцах.

Азербайджан нарушил нарушили соглашение о гуманитарном перемирии, сообщил в 8.15 по местному времени (7.15 мск) корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, азербайджанские военные сегодня с 00:04 до 02:45 по местному времени (с 23.04 мск 17 октября до 01.45 мск 18 октября) произвели в северном направлении артиллерийский обстрел, а с 02:20 до 02:45 по местному времени (с 01.20 мск до 01.45 мск 18 октября) - ракетный обстрел. К 07:20 по местному времени (6.20 мск) "с использованием артиллерийского огня, вооруженные силы Азербайджана предприняли наступление на южном направлении", указывается в сообщении.

Оборонное ведомство заявило, что "обе стороны несут потери".

Жители Степанакерта рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что ночь прошла спокойно, однако они продолжают оставаться в убежищах.

«Ночью по Степанакерту не стреляли, но люди не верят в перемирие, потому мы продолжаем находиться в убежищах», - сказала Лиана Арушанян сказала. По ее словам, из убежищ иногда выходят мужчины. "Их немного, и все они старше 50 лет. Они выходят на работу или просто посмотреть, какая ситуация в городе. Приносят продукты, которые предоставляет населению мэрия или другие организации», - сказала Арушанян.

Джульетта Григорян также рассказала, что ночь она провела в убежище, так как от властей не было указаний идти по домам. «Понимаем, что нельзя расслабляться», - сказала она.

Комментариев относительно сообщений Минобороны Нагорного Карабаха о ночных обстрелах и наступлении на южном направлении фронта на сайте Минобороны Азербайджана по состоянию на 9.30 мск сегодня нет.

От предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что бои идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?"

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?" Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?"