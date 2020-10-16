Свидетельства о Тепсуркаеве обнадежили его жену

16 октября 2020, 18:03

Супруга Салмана Тепсуркаева получает сообщения о том, что ее муж жив, и надеется на его освобождение благодаря огласке информации о похищении, говорится в интервью центру "Насилию.нет". После исчезновения Тепсуркаева правозащитники вывезли его жену из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1adat. Правозащитники добились реакции следствия на заявления о похищении - была опрошена супруга Тепсуркаева. При этом власти России, отвечая на вопросы ЕСПЧ, назвали силовиков невиновными в похищении Салмана Тепсуркаева. Сотрудники "Комитета против пыток" и активисты 1adat сочли неубедительным это заявление, сообщив, что опознали причастных к похищению Тепсуркаева силовиков.

Подробнее о Тепсуркаеве говорится в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". На "Кавказском узле" также опубликована биографическая справка о Салмане Тепсуркаеве, чья судьба с начала сентября 2020 года остается неизвестной.

Тепсуркаевы планировали эмигрировать

После исчезновения Тепсуркаева его жена Елизавета полагала, что он убит силовиками. "Думала, может, его уже вообще убили, вывезли на пляж и закопали. Но вряд ли бы они так сделали, сперва они мучают людей, так легко они никого не убивают. Вначале всегда пытают", - отметила она.

Широкий резонанс, которое вызвали видео с Салманом Тепсуркаевым, и свидетельства о причастности к его похищению чеченских силовиков дают надежду на то, что он не только жив, но и будет отпущен на свободу, сказала жена Тепсуркаева в интервью центру "Насилию.нет". "Сейчас много критики в адрес Кадырова. Есть маленькая вероятность, что такая большая огласка может хоть как-то помочь, и они его выпустят. Некоторые люди, не буду их называть, пишут, что Салман жив, но его все еще держат в плену", - приводятся слова супруги похищенного в публикации "Вначале всегда пытают" на сайте центра.

По данным центра "Насилию.нет", Елизавета находится в безопасном месте. "Мать Салмана уехала в село, а я еще неделю жила одна в Грозном. Было очень страшно, все время казалось, что за мной следят, прослушивают. Потом со мной связались правозащитники, сказали, что небезопасно оставаться и вывезли меня", - рассказала Елизавета.

Она указала, что не боится задержания. "Если они меня завтра вычислят и заберут, мне уже все равно. Эта неопределенность с Салманом уже надоела… Когда умирает близкий — это очень тяжело, но ты хотя бы это знаешь и должен пережить. А сейчас неизвестно, что с ним? Жив ли он? Убьют ли его? А если убьют, то вернут труп, чтобы можно было похоронить? Вообще не понимаешь, в каком направлении двигаться и что делать", - пояснила жена Тепсуркаева.

Перед похищением Тепсуркаева супруги планировали переехать из Чечни в другой регион, а затем и эмигрировать из России.

"Мы уехали в конце июля как раз к моим родственникам. Но мне нужно было вернуться обратно, сдать экзамен по практике и вообще в планах я должна была доучиться последний семестр, а потом перевестись и переехать в другой регион. После окончания моей учебы мы хотели уехать из России. Страну выбрали бы, когда подошло время. Но это должна была быть либо мусульманская страна, либо там, где холодно. Чтобы было побольше одетых людей. В нашей религии запрещено видеть аурат (определенные оголенные участки тела. - Прим. "Кавказского узла") других людей — не должно быть ничего видно, кроме лица и кистей рук у женщин, у мужчин чуть иначе. Но люди же ходят, как им хочется, и чтобы поменьше этого видеть, мы хотели поехать туда, где холодно и люди в куртках и штанах", - рассказала Елизавета.

Родственникам Тепсуркаева угрожали расправой

Елизавета отметила, что общается только с родственниками мужа со стороны матери. "К тем, кто со стороны отца, уже приходили, запрещали со мной общаться. Угрожали, что вырежут весь род. И следят, чтобы мы не контактировали", - рассказала она.

Отец Салмана Тепсуркаева Ширвани в двух видеообращениях заявил, что отрекся от сына и не имеет никаких претензий к властям. Ширвани Тепсуркаев может рассчитывать на безопасность, пока сотрудничает с властями, но в перспективе угроза для него и других членов семьи сохраняется, считают правозащитники Дмитрий Пискунов и Олег Орлов. Публичное отречение родных является позором в глазах чеченцев, и власти Чечни заставили таким способом замолчать многих своих оппонентов, считает блогер Сайд-Хусейн Магомадов. Чеченские власти воспроизводят методы, характерные для тоталитарных режимов, указали президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и правозащитница Светлана Ганнушкина.

Жена Тепсуркаева рассказала, что вскоре после его исчезновения сумела отследить сигнал его смартфона с помощью геолокации. Сигнал шел из здания силовой структуры в Грозном. "На проходной объяснили, что произошло, что ищем Салмана Тепсуркаева, которого накануне забрали, что геолокация указывает на их здание. Когда он услышал имя, то ехидно улыбнулся и произнес «оперативно», мол, быстро мы его нашли", - вспоминает женщина.

В ходе разговора с силовиками жена Тепсуркаева опасалась, что задержат и ее. "Ситуация накалялась, я начала плакать и отвернулась, чтобы они не видели, пока разговаривали с мамой Салмана. Поняла, что надо уезжать оттуда, пока нас самих не забрали. Куча огромных бородатых мужиков с автоматами — психологически очень тяжело. Прикинулась, что поверила им, стала спрашивать, где Салман еще может быть, где поблизости есть полицейские участки. Записали адреса, сделали крюк и вызвали такси, чтобы за нами не следили", - рассказала Елизавета.

Во время этого разговора и было опубликовано видео, где Тепсуркаев садится на бутылку. "Приехали домой, и мне позвонила девушка двоюродного брата Салмана. Спросила, видела ли я с ним видео, отказалась говорить, что там. Одновременно мне писал сам двоюродный брат: «Не смотри видео! Не смотри!». У меня трясутся руки, понимаю, что там что-то ужасное, но не знаю еще что. С первых кадров увидела, что он голый и рядом бутылка стоит, уже поняла, чем кончится. После… Я даже не плакала, я кричала. Не представляю, как такое можно сделать", - сказала Елизавета.

Салман Тепсуркаев подвергся пыткам за стихотворение "Семейство Делимхановых", написанное агентом самого советника главы Чечни Адама Делимханова, утверждается в статье главреда 1adat.

Салман Тепсуркаев был активен в чате Telegram-канала 1adat, а также смотрел ролики эмигрировавшего из Чечни блогера Тумсо Абдурахманова, рассказала Елизавета. Она отметила, что он соблюдал меры предосторожности. "Когда он выходил на улицу, всегда в телефоне все чистил. А в конце лета он написал на листе бумаге все свои пароли, логины, аккаунты от телефона на случай, если с ним что-то случится. Они пригодились", - рассказала жена Тепсуркаева.

Она добавила, что муж только ей говорил о своей причастности к каналу 1adat. "Больше он никому не доверял и не говорил. Никогда не знаешь, кто может тебя сдать", - подчеркнула Елизавета.

Память смартфона необходимо регулярно очищать от данных, которые могут заинтересовать чеченских силовиков, посоветовали авторы Telegram-канала 1adat в связи с массовыми проверками в Чечне. МВД России квалифицирует такие проверки как нарушение тайны переписки.

Жена Тепсуркаева - новообращенная мусульманка

Она также рассказала, что заключила брак с Салманом Тепсуркаевым по мусульманским обычаям, но в Чечне, а в Дагестане, поскольку жених не доверял чеченскому духовенству. "Он отвез меня в Хасавюрт, где мы и сделали никях. Он не хотел в Чечне, боялся, что мулла может быть не настоящим мусульманином, а лицемером. Потом стали жить в Грозном <...> Грозный меня зацепил, он подходил моему состоянию, понравился менталитетом и образом жизни. Люблю спокойную, размеренную жизнь, а дискотеки, клубы мне не нравятся. Никаких проблем с переездом в другую среду не было, я хорошо влилась, появилось много друзей", - сообщила Елизавета.

Перед переездом в Грозный Елизавете, по ее словам, специально сшили две длинные юбки. "Тогда я в таких вообще не ходила. Мне нравилось: платья в пол, как у принцесс. Единственная трудность строгий дресс-код в университете. Если юбка была хотя бы чуть-чуть выше щиколоток, не было воротника или рукава недостаточно длинные, могли не пустить", - рассказала студентка грозненского вуза.

В детстве Елизавета была крещена в православие, а ислам приняла, уже познакомившись с будущим мужем. "Ислам меня немного отталкивал из-за того, что я видела, как мужчины относятся к женщинам. А этой зимой подруге подарили книгу про то, как стать хорошей мусульманкой, я решила почитать. Параллельно смотрела разных ученых на YouTube, читала что-то из Корана. И пришла к выводу, что все правильно, так и должно быть, как там написано. Поняла, что хочу этого", - рассказала она.

Жена Тепсуркаева отметила, что и после случившегося хорошо относится к чеченцам. "Они так же страдают, как и я. А к тем, кто так делает: силовикам, властям, Кадырову, его приближенным — очень плохое отношение. Им все сходит с рук, они знают, что их поступки остаются безнаказанными. Наверное, если бы они и хотели меня похитить, то уже поздно что-то делать. Заявления разные уже поданы, и даже если бы меня поймали и заставили отозвать их, то это ничего не изменило бы. Это колесо уже не остановить", - заключила Елизавета.

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