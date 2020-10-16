Власти Азербайджана объявили об ужесточении карантина

16 октября 2020, 11:10

В связи с ростом случаев заражения COVID-19 с 19 октября будет закрыт Бакинский метрополитен, школьники и студенты отправятся на каникулы, а большинство сотрудников предприятий перейдут на дистанционный режим работы, постановило правительство Азербайджана. Людям старше 65 лет власти рекомендовали не выходить на улицу без особой необходимости.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана неоднократно продлевали действие особого карантинного режима в связи с пандемией COVID-19, в очередной раз - с 28 сентября до 2 ноября. В частности, была приостановлена работа общественного транспорта по выходным дням в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе.

В связи с ростом числа заражений коронавирусом правительство Азербайджана решило ввести новые ограничения, которые начнут действовать с 19 октября, сообщил сегодня оперативный штаб при кабинете министров.

"В последние дни в ряде стран, в том числе в Азербайджане, наблюдается резкий рост случаев заражения коронавирусом. По этой причине, учитывая существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, принято решение о введении ряда ограничений в рамках особого карантинного режима", - говорится в сообщении на сайте оперштаба, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

В частности, по данным штаба, с 00.00 19 октября 2020 до 06.00 2 ноября прекращается работа Бакинского метрополитена. На этот же период объявлены каникулы во всех образовательных учреждениях страны. Государственным и частным предприятиям предписано перевести персонал на дистанционный режим работы, оставив непосредственно на рабочих местах не более 30% сотрудников. Лицам старше 65 лет, которые относятся к группе повышенного риска, не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости, сказано в сообщении штаба.

Кроме того, остались в силе запреты на проведение свадебных торжеств, поминок и других массовых мероприятий. Крупные торговые центры и детские развлекательные заведения по-прежнему закрыты, отметили в оперативном штабе при кабмине Азербайджана.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой по коронавирусу на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К 15 октября в Азербайджане было зарегистрировано 43 280 случаев заражения, в том числе 530 - за сутки. За период пандемии выздоровел 39 671 человек, 619 - скончались, 2 990 активных больных продолжают лечение, следует из сообщения оперштаба.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу можно узнать в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа опубликованы "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".