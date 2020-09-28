Карантин по коронавирусу в Азербайджане продлен до 2 ноября

28 сентября 2020, 18:31

Действие особого карантинного режима в связи с пандемией COVID-19 продлено в Азербайджане до 2 ноября сегодняшним постановлением правительства. В Баку, Сумгаите и Апшеронском районе в этот период в выходные не будет работать общественный транспорт.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа власти заявили о продлении до 30 августа особого карантинного режима в Азербайджане. 10 городов и районов были выведены из зоны ужесточенного карантинного режима, который с учетом все еще высокого инфицирования сохранился только в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой по коронавирусу на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Действие особого карантинного режима продлено по решению правительства Азербайджана. "С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране и ее возможных последствий продлить особый карантинный режим на территории Азербайджанской Республики до 06:00 2 ноября 2020 года", - говорится в постановлении, опубликованном сегодня на сайте правительства Азербайджана.

В Баку, Сумгаите и Апшеронском районе на выходных во время действия особого карантинного режима с 00:00 субботы до 06:00 понедельника не будет работать общественный транспорт, включая метро, отмечается в постановлении.

Сегодня в Азербайджане подтверждено 38 новых случаев заражения коронавирусом, два пациента скончались. С начала пандемии в Азербайджане зафиксировано 40 061 случаев заражения коронавирусом, 37 725 человек вылечились, 588 умерли, сообщил оперштаб.